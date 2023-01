Finisce il primo weekend del mese di gennaio 2023. Approfondiamo quindi come andrà la giornata di domenica 8 gennaio con l'oroscopo e le stelle dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo di domenica 8 gennaio

Ariete: con la luna nel segno è un buon momento per cercare qualcosa in più nella vita di coppie, mentre se siete single potrete farvi avanti e avere delle nuove opportunità. Al livello lavorativo sono buone le strategie che metterete in atto. In generale a gennaio c'è un buon recupero.

Toro: sarà meglio cercare di riposare di più in questa giornata. A livello professionale ci sono delle questioni importanti di cui occuparsi.

Bel cielo per quel che riguarda l'amore, potrete rafforzare i vostri rapporti.

Gemelli: la giornata inizia con la luna in transito in buon aspetto. Buon momento per l'amore, vi sentite più forti. Con Marte nel segno, bene anche il lavoro, ma cercate di non essere troppo ansiosi.

Cancro: cercate di reagire con la giusta energia alle situazioni sentimentali di questa giornata. Per quel che riguarda il lavoro, in partenza nuovi progetti, che potranno darvi delle soddisfazioni.

Leone: attenzione alla situazione a livello economico, cercate di calibrare al meglio le spese. Con la luna nel segno se ci sono state delle problematiche sentimentali potrete andare oltre.

Vergine: momento di ripresa a livello salutare.

Nel lavoro cercate di impegnarvi di più per ottenere ciò che desiderate. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale è possibile una svolta, ma dovrete pretendere molto da voi stessi.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: con Venere favorevole bel momento per l'amore, mettetevi in gioco se siete in cerca dell'anima gemella, mentre impegnatevi per rafforzare il vostro rapporto se siete in coppia.

Nel lavoro in arrivo cambiamenti, forse potrebbero non piacervi.

Scorpione: la giornata di domenica 8 gennaio sarà caratterizzata da possibili polemiche a livello sentimentale, cercate di gestire le tensioni. Nel lavoro attenzione ai ritardi, provate a fidarvi di più dei vostri collaboratori.

Sagittario: se ci sono state delle problematiche nella coppia in questo periodo sarà possibile superarle.

Nel lavoro qualcuno ha voglia di cambiare area. Possibili miglioramenti in vista.

Capricorno: in ambito sentimentale possibili conflitti, cercate di impegnarvi per iniziare al meglio il 2023. Nel lavoro è importante dare il meglio, ma non pretendete troppo da voi stessi.

Acquario: con la luna in opposizione sono possibili dei fastidi in questa giornata, in particolare in ambito familiare. Nel lavoro sarebbe meglio non stancarsi troppo.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di domenica 8 gennaio sarà caratterizzata da buone stelle in ambito sentimentale. Possibili agitazioni riguardano il lavoro, in particolare sono gli ultimi tempi avete fatto una richiesta.