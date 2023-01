L'Oroscopo del 9 gennaio è pronto a fare chiarezza in merito al probabile andamento dell'inizio settimana. In primo piano dunque le previsioni zodiacali di lunedì, in questo caso indirizzate esclusivamente a favore dei primi sei segni dello zodiaco. Ansiosi di mettere in chiaro chi, tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine potrà contare sul pieno supporto astrale?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di lunedì 9 gennaio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 9 gennaio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 9 gennaio mette in chiaro la possibilità di dover affrontare un periodo sottotono. In amore, la presenza di alcune situazioni in attesa di soluzione metterà in crisi alcune certezze sentimentali. Forse l'amore che provate verso il partner si sta affievolendo o trasformando in qualcos'altro? Pensateci bene prima di far soffrire qualcuno che vi ama davvero: se così fosse, cercate di trovare un rimedio. L'opposizione delle stelle in questi giorni potrebbe mettere in crisi anche alcuni rapporti con gli amici di sempre, soprattutto se alcuni di questi poggiano su basi poco solide. Non perdetevi in sogni di gloria senza fondamenta ma concentratevi piuttosto per salvare le cose importanti.

Nel lavoro, un cielo grigio creerà problemi, impedendovi di trovare un rapporto bilanciato con i vostri colleghi.

Toro: ★★★★. Un buon momento si prefigura per voi del Toro. In amore, un Sole caldo vi rassicurerà su parecchie cose di cui nei giorni scorsi avevate cominciato a dubitare. Innanzitutto i sentimenti che il vostro partner prova per voi, che diventeranno improvvisamente più chiari, rendendovi finalmente tranquilli e sereni.

Sarete brillanti e rilassati in molte situazioni con la giornata all'insegna di attività piacevoli. Ottimo periodo per dedicarsi alla buona lettura, per vedere amici o programmare un viaggio di piacere. Cercate di non sprecare tempo ma vivete ogni minuto senza pensare ai soliti problemi. Nel lavoro, un intuito eccezionale vi aiuterà a sciogliere una questione che in apparenza sembrava un enigma.

Colleghi e capi vi manifesteranno la loro stima.

Gemelli: ★★. Gli astri preannunciano momenti difficili. Potreste essere proprio voi a decidere le sorti di una situazione: cercate di essere imparziali. In amore il periodo si porrà in aspetto disarmonico nei vostri confronti, così a risentirne saranno un po' tutti i rapporti interpersonali a cominciare da quello di coppia e poi giù, a cascata. Ciò che conta sarò l'organizzazione del tempo a disposizione, ma soprattutto la concentrazione. Sarà importante non innervosirsi, lasciando in pace il vostro partner: sicuramente non sarà così facile per voi. Avrete qualche difficoltà a gestire le relazioni familiari: spesso vi capita di rimanere immischiati in situazioni complicate.

Forse vi troverete proprio in uno di quei contesti da cui vorreste assolutamente scappare. Nel lavoro, la Luna vi chiederà di essere cauti e prudenti con il denaro: presto potrebbero esserci delle spese impreviste.

Oroscopo di lunedì 9 gennaio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. La giornata inizierà veramente bene. Sarete intraprendenti e vedrete accelerare la corsa verso obiettivi ambiziosi, di natura professionale o finanziaria. Se siete innamorati riuscirete a rinnovare il vostro rapporto di coppia. In amore infatti, riuscirete a comprendere meglio sia le vostre emozioni che quelle delle persone che vi stanno vicino. Con il partner state rifiorendo e Venere vi renderà particolarmente attraenti e affascinanti ai suoi occhi.

Vi renderete conto di aver avuto buon occhio su una persona speciale: una vera meraviglia! Ottima scelta aspettare fino ad ora per coglierne tutte le potenzialità. Questa giornata di inizio settimana si prospetta davvero strepitosa. Nel lavoro, fate tesoro di quello che avete realizzato di recente e preparatevi per una bella escalation nella carriera.

Leone: ★★★★★. Le stelle di oggi vi vedono pieno di energia emotiva e fisica, carichi d’entusiasmo e pronti a dare inizio a una nuova avventura o a una sensazionale, sexy esperienza. In amore, sarà un momento di sintonia con la persona che avete accanto: le stelle vi consentiranno di esprimere sentimenti veri con la tecnica del linguaggio non verbale, senza neanche proferir parola.

Vi intenderete prontamente, quasi con la sola forza del pensiero, regalandovi momenti dolcemente romantici. La Luna, astro dell'ispirazione e della fantasia, trasformerà la vita sentimentale in un vero sogno. State attenti a non cadere vittime delle illusioni però, ma al tempo stesso godetevi gli slanci romantici che il momento senz'altro vi regalerà. Nel lavoro, ci sarà bisogno di tutta la vostra diplomazia per risolvere una questione delicata tra colleghi.

Vergine: ★★★★. Le previsioni zodiacali del 9 gennaio indicano che in amore sarà un giorno particolarmente buono. Venere si occuperà di creare le condizioni propizie per una giornata positiva e forse anche per una "magica serata" da godere in due.

E questo tanto se intrattenete una relazione fissa oppure se vi è capitato di recente un incontro occasionale. L'aspetto armonico della Luna poi, vi metterà "una tigre nel motore", rendendo la giornata estremamente dinamica. Saprete conciliare impegni lavorativi e avventure galanti, con diversi appuntamenti in agenda. Nel lavoro, lunedì si presenterà in maniera piuttosto positiva. Potrete infatti contare su discreti guadagni e piccole occasioni per avviare nuovi contatti.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 9 gennaio.