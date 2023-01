Nuovo appuntamento con l'oroscopo del 21 gennaio 2023. Secondo le stelle, sarà un periodo turbolento per i nativi del Capricorno e pieno di incontri per i single del Cancro. Per i cuori solitari che appartengono al segno dei Gemelli, è arrivato il momento di rinnovare la cerchia di conoscenze. Se siete davvero curiosi di sapere qual è la vostra situazione astrologica, di seguito trovate le previsioni degli astri dedicate alla giornata di sabato 21 gennaio e rivolte a tutti i segni zodiacali.

L'oroscopo dell'amore per i single, giorno 21 gennaio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In questo periodo desidererete essere di nuovo un adolescente. Le stelle sembrano lontane, ma vi ascolteranno. I nati nella terza decade non dovrebbero essere così superficiali o usare l'amore fisico come rifugio per evitare il dialogo.

Toro – Se sognate di trovare l’amore, cosa state aspettando? Accettate ogni singolo invito e incrociate le dita. Otterrete presto tutto ciò che desiderate. Quelli della terza decade sentiranno un grande bisogno di affetto e qualcuno, probabilmente un Leone, sarebbe felice di darvelo.

Gemelli – Continuate a sognare l’amore eterno, eppure dire di amare la libertà, ma le stelle conoscono la verità e hanno una bella sorpresa per voi.

Se siete nati nella terza decade, cercate un posto tranquillo per una serata romantica. L'Oroscopo suggerisce di rinnovare la vostra cerchia di conoscenze.

Cancro – Le stelle promettono nuovi incontri. Ci saranno molte proposte positive dalla vostra cerchia di amici. Quelli che sognano una vacanza rilassante dovrebbero sapere che questo è il momento giusto.

Quelli della terza decade avranno una giornata molto attiva; le vacanze e i viaggi in generale saranno legati alle storie amorose.

Previsioni astrologiche di sabato 21 gennaio per i single: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Forse qualcuno ha spifferato i vostri sentimenti alla persona che vi piace tanto e adesso non c’è niente che voi possiate fare al riguardo.

Se appartenete alla seconda decade, la voglia di vivere nuove emozioni vi porterà a orizzonti mai esplorati prima. Usate un po’ di incoscienza per fronteggiare i problemi nel miglior modo possibile.

Vergine – Giornata triste perché le uniche persone che vogliono uscire con voi non vi piacciono. Se siete nati nella terza decade, Cupido vi darà la possibilità di innamorarvi e di sfruttare al meglio le vostre capacità seduttive. Le stelle hanno in serbo numerosi incontri per voi.

Bilancia – Non sarà facile trovare la voglia di andare a lavorare, sarà meglio tornare alla vita quotidiana o ci saranno problemi. E questi problemi causeranno stress. Una serata triste e solitaria è pianificata per i nati nella terza decade.

Chiudete gli occhi e immaginate incontri seducenti nel prossimo futuro.

Scorpione – In questa giornata vi renderete finalmente conto di aver fatto alcuni importanti cambiamenti di vita. I nati nella terza decade vivranno momenti di intensa emozione con la persona interessata e questo li soddisferà. I vostri sogni daranno speranza a serate noiose e solitarie e l'oroscopo suggerisce di accettare un invito, magari potreste incontrare l’anima gemella.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 21 gennaio: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Se c’è un segno che coltiva i nemici, è il vostro. In questo periodo sarebbe meglio non giocare con le emozioni degli altri e l'oroscopo suggerisce moderazione.

I nati nella prima decade vorranno serenità ma si renderanno conto prima di tutto che hanno bisogno di chiarire alcune cose.

Capricorno – Fare, disfare, sedurre e abbandonare, alludere e tradire. Questo è ciò che farete in questo fine settimana. Per quelli della prima decade, questo è un periodo di turbolenza, specialmente in campo sentimentale. Abbiate fiducia nel futuro e tutto andrà per il meglio.

Acquario – Da un po’ di tempo state riflettendo sulla vostra vita e state cercando una persona con cui fare progetti di vita comune. Per i nati nella prima decade, è giunto il momento di esprimere i propri sentimenti in modo più spontaneo. Siate coraggiosi e riuscirete anche a coinvolgere qualcuno a cui siete particolarmente interessati.

Pesci – Molte persone vanno e vengono nella vostra vita, non sembrate single – è più come se fosse stati sposati cento volte con persone diverse. Se appartenete alla terza decade, potreste scendere a compromessi, è necessario raggiungere un accordo. Per via della strana configurazione astrale, l’amore si sente pochissimo.