L'oroscopo di sabato 28 gennaio lascia spazio a tante novità. Le previsioni astrologiche mettono al primo posto le caratteristiche della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro saranno pronti a cogliere ogni segno di affetto, mentre altri tenderanno a essere più razionali.

Toro, Scorpione e Capricorno faranno leva sulla loro forza interiore, mentre Gemelli, Vergine e Sagittario godranno di uno spiccato senso pratico. Ariete, Leone e Pesci si impegneranno nel loro lavoro, infine Cancro, Bilancia e Acquario saranno legati al partner.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 28 gennaio.

Previsioni astrologiche di sabato 28 gennaio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: in ambito lavorativo, non avrete rivali. Tutto sarà merito del vostro grande impegno. Dopo mesi di stress e fatica, finalmente, riuscirete a farvi notare. Le mansioni diventeranno più complesse e anche il carico di responsabilità aumenterà. Questo vi donerà maggiore autonomia decisionale.

Toro: vi sentirete pronto a tutto. Gli ostacoli non vi incuteranno molta paura. Al contrario, rappresenteranno un ottimo stimolo per porvi obiettivi sempre più ambiziosi. Anche in ambito sentimentale, non vi farete buttare già da un rifiuto perché continuerete a cercare la vostra anima gemella

Gemelli: sarete piuttosto seri.

Vi prenderete cura degli aspetti più burocratici e pratici. Sul posto di lavoro sarete un punto di riferimento per i colleghi. Anche la vostra famiglia, però, non potrà fare a meno di chiedervi consiglio. Sarete sempre in grado di dare un valido contributo alle situazioni.

Cancro: non alzerete alcuna barriera tra voi e la persona amata.

Le racconterete tutto perché vorrete metterla al corrente di ciò che accade nella vostra vita. La sua reazione vi sorprenderà. Sarà in grado di mostrarsi premurosa e riflessiva al tempo stesso. Sicuramente, la sintonia di coppia aumenterà.

Oroscopo del 28 gennaio: dal Leone allo Scorpione

Leone: non vi peserà portare avanti il vostro lavoro.

Sarete decisamente fieri di poter svolgere una simile professione. Ogni piccolo progresso rappresenterà un'enorme soddisfazione personale. L'autostima aumenterà e anche il rapporto con i colleghi si trasformerà in qualcosa di più simile a un'amicizia.

Vergine: la razionalità sarà una delle vostre maggiori risorse. Solo dopo aver riflettuto, passerete alla pratica. Vi dimostrerete abili in tutto. Non avrete alcun tipo di tentennamento. La famiglia sarà fiera di poter avere accanto una persona come voi e anche gli amici vi riempiranno di complimenti.

Bilancia: sarete colpiti in pieno dalle frecce di Cupido. L'amore entrerà nel vostro cuore in modo sorprendente. All'improvviso, non potrete più fare a meno della presenza della persona amata.

Il rapporto crescerà e il feeling di coppia porrà ottime basi per lo sviluppo di una relazione romantica duratura.

Scorpione: potrete accedere a molte risorse personali. Se sfruttate nel modo giusto, vi porteranno a eccellenti risultati. Le previsioni astrologiche, però, vi consigliano di non pretendere vette irraggiungibili. Sarò importare dare spazio anche alle amicizie e alla persona amata.

Previsioni zodiacali e profili del 28 gennaio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: non ragionerete con il cuore. Cercherete sempre di far valere la vostra razionalità. Prenderete le distanze da alcune situazioni che potrebbero compromettere il rendimento lavorativo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a non abolire qualsiasi tipo di distrazione: l'atmosfera potrebbe diventare troppo pesante.

Capricorno: dovrete affrontare un momento un po' incerto. Alcuni punti di riferimento verranno a mancare e con loro anche le vostre certezze. Per cercare di superare questo periodo, sarà importante imparare a guardarvi dentro. Solo così potrete fare appello a risorse ancora inespresse.

Acquario: proverete grande empatia nei confronti del partner. La sua compagnia vi aiuterà a cancellare le difficoltà della giornata. Non sarà necessario organizzare grandi attività, vi basterà stare insieme e parlare dei sentimenti provati. Alcuni amici, però, potrebbero sentirsi un po' trascurati.

Pesci: il capo rimarrà decisamente sorpreso dalla vostra performance lavorativa. Dimostrerete di poter gestire, perfettamente, situazioni stressante e difficili da risolvere. Non vi farete spaventare dai fallimenti, ma continuerete ad andare avanti per trovare la soluzione. I risultati non tarderanno ad arrivare.