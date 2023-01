L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 gennaio. In analisi la giornata iniziale del weekend con i segni della seconda sestina protagonisti assoluti ed in esclusiva. La giornata di sabato vede in lizza nelle prime posizioni della classifica a stelline il Capricorno e l'Acquario. Buon periodo in arrivo anche per gli amici nativi della Bilancia nonché dei Pesci. Ansiosi di scoprire qualcosa di più?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 28 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Attenzione e curiosità puntati su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 28 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Giornata decisamente positiva per l'amore, anche se con momenti in cui potrebbe essere richiesta un po' di attenzione in più. Il campo professionale intanto si presenterà a voi sufficientemente promettente, specie se l'attività scolta è di carattere dipendente. E' sempre saggio riflettere bene sulle iniziative più importanti e sugli impegni che dovete prendere e magari vagliare quello che meglio si addice alle vostre aspirazioni. Non lasciatevi influenzare da miraggi irraggiungibili e non affrontare troppe cose per volta.

Il vero successo non si raggiunge in un giorno, e voi lo sapete bene.

Scorpione: ★★. In programma un inizio weekend poco positivo. In molti vorreste una famiglia o un partner perfetto ma vi piace anche la libertà, è difficile mantenere l'armonia, specie se chi avete accanto non è sempre dell'umore giusto o predisposto a sostenervi.

Perché invece di lamentarvi e magari piangervi addosso non utilizzate il vostro tempo per fare qualcosa di nuovo? Le stelle appoggeranno con parziale favore qualcosa che possa dare respiro a voi e alle persone che amate. Lavoro in evoluzione: l'invito è cogliere le occasioni fuori dagli abituali schemi mentali.

Sagittario: ★★★.

L'oroscopo del 28 gennaio prevede un sabato mediamente sottotono: pazienza! In questi giorni una sottile malinconia o un nervosismo latente potrebbero insinuarsi nel vostro animo. Invece di cedere all'autocommiserazione prendetela come una istruttiva lezione di vita. Siate arbitri di voi stessi sforzandovi di modificare il vostro atteggiamento. C'è una cosa molto semplice da fare per piacere agli altri: cominciare ad apprezzare in primis la propria persona e poi tutto il resto: recepito il messaggio? Curate intanto il vostro equilibrio psicofisico mantenendo una buona forma fisica e mentale.

Oroscopo e stelle del 28 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Sabato favorito da una buonissima configurazione astrologica.

Serenità nella vita di tutti i giorni e tanta voglia di iniziare qualcosa di veramente eccitante. Potreste persino conoscere persone che occupano posti di prestigio, capaci di dare una mano nella professione, soprattutto se avete un'attività indipendente o in autogestione. Non siate però troppo orgogliosi: accettare un aiuto è saggio e confortante, come del resto lo è ricambiare. Novità nella sfera sentimentale: in particolare il settore dell'amicizia, pronta per ricevere una bella notizia. Lo charme che avete per natura andrà utilizzato per rendere più bella la quotidianità e per continuare ad essere quelle persone fantasiose, romantiche e sensibili quali siete.

Acquario: ★★★★★. Cinque stelle per un avvio di weekend sicuramente scoppiettante.

Avete già delle buone energie a disposizione. Non vi manca certo lo spirito di protagonismo, specie se avete un ruolo da leader da far rispettare, non solo nel privato ma soprattutto nel gruppo dove operate. Ottima sarà la capacità di decidere con inventiva, adeguatezza al presente e determinazione. Carriera e immagine sociale in primo piano: eventuali cambiamenti non devono mettervi in agitazione poiché, con il tempo, porteranno progressi anche senza l'ausilio della fortuna. Questo è anche un buon momento per lasciar emergere l'aspirazione ad evadere e rivoluzionare la quotidiana esistenza.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 28 gennaio, mette in rilievo una giornata abbastanza positiva.

Il vostro ritmo sarà armonioso e a tratti vigoroso, il che rinforzerà l'equilibrio e la padronanza di sé stessi. Avete tante idee da realizzare: viaggiare, progettare un futuro come piace a voi, da solo o in compagnia di chi ti fa star bene. Impegnatevi senza compromessi in ciò che più vi appassiona, magari permettendovi pure qualche piccola trasgressione. Se aveste progetti da realizzare, questo è un buon momento per farlo. Potrete fare affidamento su un pizzico di fortuna e su una concreta progettualità.