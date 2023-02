Una nuova settimana del mese di febbraio sta per iniziare e i vari segni zodiacali si preparano ad affrontare al meglio ciò che l'oroscopo da lunedì 20 a domenica 26 febbraio gli anticipa. Le giornate si faranno portatrici di notizie interessanti per coloro nati sotto il segno dell'Ariete, soprattutto in ambito lavorativo, mentre per il Leone non sembra esserci molta tregua. Pesci e Capricorno, invece, si ritroveranno più o meno all'interno della stessa barca: entrambi dovranno riuscire a evitare discussioni di ogni genere per potersi godere una settimana in tutta tranquillità.

Di seguito l'Oroscopo per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - la nuova settimana del mese di febbraio non sembra essere ottimale su ogni fronte. L'Ariete potrebbe ricevere ottime notizie in ambito lavorativo, ma potrebbe ritrovarsi immerso tra dubbi e perplessità legati alla sfera sentimentale. In amore si avvertirà la necessità di ottenere risposte concrete che riusciranno a rimettere in equilibrio la relazione. Sul lavoro, invece, le novità che sopraggiungeranno permetteranno al segno in questione di osservare positivamente al futuro.

Toro - secondo le anticipazioni dell'oroscopo, la settimana compresa tra lunedì 20 e domenica 26 febbraio 2023 potrebbe nascondere qualche insidia.

Mantenere la calma ed evitare picchi ingestibili dei livelli di stress potrebbe non essere semplice, ma solo nella prima metà di questo nuovo periodo. Già dalla giornata di giovedì si riuscirà a tirare un sospiro di sollievo e a godersi al meglio la compagnia delle persone care.

Gemelli - ottimo periodo per il segno zodiacale in questione.

I Gemelli avranno finalmente la possibilità di affrontare a testa alta e con il sorriso sulle labbra le giornate che si paleseranno di fronte ai loro occhi. Godersi la vicinanza e la presenza delle persone care, magari anche organizzando qualche gita fuori porta, aiuterà a mantenere saldi e duraturi i vari legami. Buoni propositi anche in ambito lavorativo.

Cancro - anche per il segno del Cancro sembra essere in rapido avvicinamento un periodo fortunato. Gli astri, secondo l'oroscopo della nuova settimana del mese, saranno in grado di donare il proprio favore a coloro nati sotto il segno zodiacale in questione, permettendogli così di ottenere buoni risultati in ambito lavorativo e di incontrare persone meravigliose da accogliere all'interno della propria vita.

Leone - come già anticipato, coloro nati sotto il segno zodiacale in questione potrebbero non avere la pazienza necessaria per affrontare le varie situazioni che si presenteranno lungo il cammino. Riuscire a evitare le discussioni spiacevoli, soprattutto con il partner, potrebbe non essere così semplice come previsto, ma si rivelerà necessario per poter affrontare e superare le varie giornate.

Vergine - secondo quanto previsto dall'oroscopo, questa nuova settimana del mese di febbraio potrebbe rivelarsi ottimale e fortunata sotto vari punti di vista. In molti avranno finalmente la possibilità di raccogliere i frutti dei propri sacrifici, godendosi la compagnia delle persone amate e condividendo con loro le varie novità. Un periodo interessante che riuscirà a portare gioia e serenità anche per il futuro.

Previsioni e oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - programmare qualche gita fuori porta potrebbe rivelarsi utile al fine di comprendere realmente quelli che sono i propri bisogni. Chi è nato sotto il segno della Bilancia tende a mettere in primo piano le altre persone, dimenticandosi spesso della propria persona e di ciò che potrebbe renderla felice.

Anche in amore potrebbero essere necessarie conferme che non giungeranno autonomamente. Vivere una storia intrigante, lasciandosi andare a nuove esperienze, potrebbe rivelarsi utile.

Scorpione - la nuova settimana del mese potrebbe rivelarsi monotona sotto vari aspetti, soprattutto per coloro che attendono risposte importanti. Chi vive all'interno di una relazione stabile potrebbe ritrovarsi immerso tra dubbi e perplessità che necessitano di risposte. Riuscire a godersi le prossime giornate, secondo l'oroscopo, potrebbe non essere così semplice.

Sagittario - le prime giornate potrebbero rivelarsi interessanti per il segno zodiacale in questione. Gli astri offriranno la possibilità di affrontare a testa alta l'intera settimana, guardando con ottimismo al futuro.

Attenzione, però, a non fidarsi troppo delle persone: qualcuno di molto vicino potrebbe tentare più volte l'inganno.

Capricorno - come già specificato, l'oroscopo della nuova settimana del mese di febbraio non sembra preannunciare molta serenità per il Capricorno. Eludere le varie discussioni che si presenteranno lungo il cammino non sarà semplice, ma si rivelerà necessario per riuscire ad affrontare più serenamente le varie giornate. Particolare attenzione ai rapporti interpersonali, specialmente a quelli legati all'amore, permetterà al Capricorno di stare lontano da inutili discussioni e polemiche.

Acquario - riuscire a tenere a bada una settimana come quella che sta per sorgere non sarà semplice.

L'Acquario vedrà alternarsi momenti pregni di monotonia con momenti in cui ci si dovrà scervellare per riuscire a gestire al meglio i vari impegni e le varie situazioni. L'unico aiuto potrebbe sopraggiungere dal carattere maturato fino a questo momento. Lasciare da parte lo sconforto e armarsi di pazienza aiuterà a rendere più semplice il tutto.

Pesci - anche per il segno dei Pesci non sembra esserci un periodo chiaro all'orizzonte. L'oroscopo consiglia di trascorrere del tempo in compagnia delle persone amate, ascoltando i propri bisogni e cercando di non calpestare quelli altrui. Qualcuno, in amore, potrebbe ritrovarsi di fronte alla nascita di qualche situazione poco piacevole, ma grazie a una posizione astrale non troppo negativa si riuscirà a trovare una rapida soluzione.