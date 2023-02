Sabato 11 e domenica 12 febbraio sul piano astrale la Luna sosterà nel segno dello Scorpione, mentre Mercurio, il Sole e Saturno stazioneranno nel domicilio dell'Acquario. Plutone, intanto, protrarrà il moto in Capricorno, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli e Giove resterà stabile nel segno dell'Ariete. Il Nodo Nord insieme a Urano, infine, rimarranno nell'orbita del Toro come Nettuno assieme a Venere permarranno in Pesci.

Oroscopo del weekend favorevole per Toro e Cancro, meno roseo per Acquario e Leone.

Sul podio

1° posto Toro: spazio al divertimento.

Un po' per l'incoscienza proveniente dal Messaggero degli Dei nel decimo campo e un po' per i reiterati contrattempi che creerà l'opposizione Luna-Urano, i nati Toro questo weekend potrebbero rendersi conto che non riusciranno a cavare un ragno dal buco a prescindere dal loro impegno. A fronte di ciò, il segno Fisso deciderà di infischiarsene e dedicare tali due giornate esclusivamente al divertimento.

2° posto Cancro: incoraggiamenti. Pacche sulle spalle reali o metaforiche avranno buone chance di rincuorare non poco i nati Cancro nelle quarantotto ore in questione, col segno Cardinale che parrà accantonare i malmostosi pensieri del corso della settimana per annaffiare la plantula della fiducia sulle proprie capacità.

3° posto Scorpione: puntini sulle "i". Più che di spiccata schiettezza si parlerà presumibilmente di voglia di togliersi qualche sassolino dalla scarpa che si stava trasformando in un macigno per i nati Scorpione, i quali decideranno di mettere i puntini sulle "i" soprattutto con chi si è ultimamente preso delle confidenze che il segno d'Acqua non gli aveva concesso.

I mezzani

4° posto Pesci: briosi. Il dodicesimo segno zodiacale darà il meglio dì sé, nel weekend in questione, nella cerchia amicale, dove risulterà spassoso e scanzonato come non si vedeva da parecchio, divenendo l'anima della festa ovunque presenzierà.

5° posto Bilancia: un passo indietro. Piuttosto che tenere il punto, in caso di pareri discordanti o liti pregresse, i nati Bilancia saranno invitati dal parterre astrale a fare un passo indietro nelle giornate conclusive della settimana, provando a vedere la faccenda anche dal punto di vista altrui.

Chi tra loro riuscirà in tale esercizio farà sì che il clima di armonizzi.

6° posto Ariete: affetto familiare. Col satellite femminile in ottava casa e il Grande Benefico sui loro gradi, sarà più che probabile che i nati Ariete saranno sommersi dall'affetto dei parenti vicini e lontani in queste due giornate di metà mese, specialmente la terza decade che si sentirà oltremodo coccolata.

7° posto Vergine: senza fronzoli. Sia che si tratti di impegni di natura pratica che di attività professionali, i nati Vergine potrebbero ultimarli senza troppi fronzoli, in quanto da un lato vorranno adempierli efficacemente ma dall'altro lato non vorranno dedicarci la solita dedizione.

8° posto Capricorno: amore sottotono.

Cedere a qualche compromesso in coppia sarà, con buona probabilità, un ottimo escamotage per il segno Cardinale in questo weekend per ristabilire la serenità nel ménage amoroso, armonia che risentirà della poca attenzione che i nati del segno indirizzeranno al partner

9° posto Sagittario: sospettosi. Le faccende sentimentali sembreranno avanzare sui binari delle montagne russe, in quanto i nati Sagittario equivocheranno molti dei gesti del partner, divenendo sospettosi o gelosi con estrema facilità.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: ingenui. Cadere vittime di qualche imbonitore sarà il rischio che correranno i nati Gemelli in queste giornate invernali, in quanto la loro ingenuità li precederà.

Sarà meglio tenere gli occhi aperti.

11° posto Acquario: pentola a pressione. Insolitamente per il loro corredo astrologico, i nati Acquario questo weekend potrebbero tenersi tutto dentro in termini di recriminazioni o presunti torti subiti e tale effetto pentola a pressione non sarà affatto benefico per la loro serenità interiore, quindi meglio cercare vie alternative di sfogo.

12° posto Leone: introspettivi. Espansività e complementarietà sembreranno banditi dal vocabolario felino in queste 48 ore, col segno di Fuoco che assumerà un mood introspettivo dove le parole saranno centellinate e i pensieri sgorgheranno.