L'oroscopo del fine settimana 11 e 12 febbraio 2023 vede sempre alle prime posizioni i segni di Acqua, mentre il Toro sarà ancora in testa alla classifica dell'Oroscopo.

A seguire le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo del weekend: guadagni per Toro

1° Scorpione: i progetti di questo fine settimana saranno fra i migliori di questo mese per intero, per cui avrete delle vicende che spesso e volentieri saranno indirizzate verso il successo senza malintesi. Secondo l'oroscopo il partner potrebbe farvi qualche bella sorpresa, magari qualcosa di romantico ed eccitante.

2° Toro: il rialzo dei guadagni che potrebbe verificarsi nel corso di questo fine settimana potrebbe essere determinante per poter fare qualche investimento in più e magari anche fare un acquisto che vale la pena. Secondo l'oroscopo avrete due belle serate emozionanti che potrebbero coinvolgere anche l'ambito familiare, oltre che quello sentimentale.

3° Gemelli: avrete molte opportunità che con tutta probabilità potrebbero farvi crescere professionalmente, e non ci saranno rivali nella vostra concorrenza. Potreste avere doti da leader nascoste che in questo momento verranno definitivamente a galla. Potreste avere anche una intesa familiare e romantica molto più soddisfacente.

4° Bilancia: avrete un umore che non farà altro che salire nel corso del fine settimana.

Secondo l'oroscopo avrete a che fare con qualche bell'incontro che potrà ridarvi un po' di spensieratezza a fronte di qualche delusione che potrebbe colpirvi meno del previsto. Potreste rinnovare il vostro look in modo decisamente più incisivo.

Pesci dinamico

5° Cancro: vi sentirete pieni di energia e rigenerati con il fisico.

Procedere con il lavoro adesso potrebbe essere sempre più facile e agevole. Secondo l'oroscopo creerete dei presupposti per rivitalizzare l'ambiente lavorativo e per essere sempre al centro dell'attenzione. Con le amicizie ci sarà una bella atmosfera di intesa, soprattutto nel sabato.

6° Pesci: avrete una dinamicità nuova anche se avrete qualche pensiero in più per la testa che renderà la concentrazione meno incisiva, anche se non assente del tutto.

Stimolare il vostro fisico all'attività fisica potrebbe essere una bella idea per rimettere in moto i sensi.

7° Acquario: l'ottimismo sta lentamente facendo pressione per uscire, e anche se non sempre ci riuscirà nel weekend, potrebbe essere un modo per poter riacquistare terreno sul lavoro e lanciare qualche idea che possa darvi la concretizzazione di qualche progetto. Non dimenticatevi di riposare.

8° Ariete: sarete costretti a fermarvi per riposare, più che per fare altro al di fuori del contesto professionale. Avete bisogno di ricaricare le batterie e ridare alla vostra concentrazione un po' di stacco. Secondo l'oroscopo avrete un po' di nervosismo, ma potrebbe essere molto più lieve del previsto.

Divertirvi nelle serate potrebbe allentare anche lo stress.

Vergine annoiato

9° Leone: evitare di essere troppo in vista in questo momento per voi sarà vitale per poter ricaricare le batterie dopo una settimana abbastanza altalenante e impegnativa. Dovrete rivedere qualche rapporto che con il tempo è andato a deteriorarsi a causa di impegni ma anche di dissidi interni.

10° Vergine: avrete un po' di noia sul lavoro e qualche cosa da fare in più in casa, ma per il resto dovrete necessariamente essere meno intransigenti e fare qualche strappo alla regola, altrimenti rischierete di far lievitare lo stress proprio in un momento in cui non ce ne sarà assolutamente bisogno.

11° Capricorno: questa parte della settimana non vi sta molto a genio, e comunque avrete molte cose da fare in questo momento e non potrete pensare moltissimo a un weekend spensierato.

Potreste avere delle divergenze di opinioni con il partner molto forti.

12° Sagittario: avrete degli impegni inderogabili e al momento non avrete molte energie. Delegare qualcosa a qualche collega potrebbe essere un ottimo modo per ricaricare le batterie e andare successivamente alla massima velocità. In amore non sempre avrete a che fare con una serenità e una tranquillità tali da essere durature.