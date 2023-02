L’oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 febbraio. Questo primo giorno di weekend porta con sé nuove opportunità e sfide importanti, ovviamente non per tutti. Alcuni potrebbero sentirsi più motivati del solito nel portare avanti progetti o nel prendere decisioni. Per altri certamente è un buon momento per essere creativi e riaffermare la volontà di raggiungere determinati obiettivi. Le stelle sono comunque favorevoli ai buoni cambiamenti, quindi preparatevi a vivere pensando e agendo da veri positivi.

Sul piano astrologico intanto, la carta del cielo di questo sabato svela due transiti di straordinaria importanza: curiosi?

Ebbene, uno riguarda la Luna, questo inizio weekend lascia il segno della Bilancia per passare a quello dello Scorpione. L'altro transito, assolutamente non meno importante di quello messo in atto dall'Astro d'Argento, è relativo all'arrivo di Mercurio in Acquario.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 11 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La Luna esce dal vostro segno per entrare in quello dello Scorpione. Pertanto questo sabato è un giorno ideale per molti nativi della Bilancia, che possono godere di una giornata ricca di energia, entusiasmo e creatività.

L'oroscopo suggerisce di non essere troppo esigenti con sé stessi e di godersi i momenti di relax con amici e familiari. Inoltre, è un momento ideale per prendersi del tempo per se stessi e riconnettersi con la propria spiritualità.

Scorpione: 'top del giorno'. Sabato 11 febbraio è una giornata importante per i nati sotto il segno dello Scorpione.

E' un momento in cui la Luna entra in Scorpione, favorendo la ricerca di profondità e di soddisfazione personale. Approfittate di questa opportunità per esplorare i vostri sentimenti e riconnettervi a voi stessi. Siate consapevoli dei vostri limiti e sforzatevi di superarli. Cercate di vivere al meglio ogni momento e non perdete l'opportunità di imparare qualcosa di nuovo.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo dell'11 febbraio predice una giornata poco positiva, tuttavia da non demonizzare. La vostra intuizione potrebbe essere una qualità in grado di permettervi di dare una scossa in positivo al periodo "no". Pensate da top, vedrete che la vostra mente sarà più aperta a nuove idee, sia creative che pratiche. State tranquilli, presto avrete la possibilità di mettere in pratica quella vostra buona abilità nel prendere decisioni rapide e pertinenti. Passato questo sabato, già da domenica siate aperti alle opportunità che si dovessero presentare.

Oroscopo e stelle dell'11 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Periodo abbastanza positivo, tuttavia per alcuni nativi con ascendente negativo la giornata potrebbe essere meno propizia.

In generale intanto potrebbe essere un giorno discretamente piacevole sul lato affettivo/sentimentale: in programma un'ondata di energia e tanto entusiasmo. Siete pronti a fare un passo avanti nelle relazioni, sia sentimentali che professionali? Potreste anche essere costretti a prendere una decisione su un progetto in cui attualmente siete coinvolti. Il fisico e la mente saranno buoni: usateli entrambi per fare qualcosa di utile e piacevole.

Acquario: ★★★★★. Inizio weekend all'insegna di Mercurio, tutto per voi a partire dalle ore 11:23 della tarda mattinata di sabato. Sfruttate al massimo questo periodo. Mercurio, il pianeta della comunicazione invoglia a stringere nuovi contatti, nonché esprimere le vostre opinioni senza timore.

Inoltre, è un ottimo momento per mettere a punto progetti che avete in mente da un po' di tempo. Fatevi coraggio e prendete l'iniziativa, avete la giusta motivazione e le energie per farlo. L'amore, un po' in ombra nei giorni scorsi, tenderà a risalire: non lasciatevi trascinare dalle preoccupazioni.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 11 febbraio, non porta buone nuove per voi nativi. Consolatevi col fatto che già questa domenica la situazione astrologica evolverà in positivo (quattro stelle). Dunque, con l'orizzonte in evoluzione negativa il periodo porterà una forte instabilità emotiva. Sarete particolarmente vulnerabili e l'umore potrebbe oscillare rapidamente. Ciò significa che dovrete fare attenzione a come gestirete le emozioni, specialmente quelle negative.

Se vi sentiste frustrati o arrabbiati, cercate di prendere una pausa prima di agire, ricordando di lasciar perdere la fretta. Le cose potrebbero diventare ancora più complesse da metà pomeriggio: cercate di mantenere la calma ascoltando prima di reagire.