L'oroscopo della giornata di giovedì 23 febbraio prevede una splendida Luna nuova tenere compagnia ai nativi Ariete, mentre Leone mostrerà un comportamento stacanovista pur di riuscire a raggiungere i propri obiettivi. Bilancia potrebbe essere un po’ troppo pretenziosa, soprattutto in amore, mentre alcuni cambiamenti professionali potrebbero favorire i nativi Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 23 febbraio.

Previsioni oroscopo giovedì 23 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: una splendida Luna po’ vi permetterà di godere di una storia d'amore immensa.

Venere in congiunzione inoltre aumenterà il fascino e il romanticismo, soprattutto per voi nella prima decade. In ambito lavorativo i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Dovrete soltanto mettervi in gioco e dimostrare il vostro talento. Voto - 9️⃣

Toro: sarà una buona giornata sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Single oppure no sentirete il calore e il benessere irradiato dalla vostra fiamma. Con un po’ di fortuna e buon cuore da parte vostra, saprete condividere al meglio le vostre emozioni. In ambito lavorativo queste stelle non avranno molto da offrirvi. Sarà necessario ingegnarsi bene per ottenere i giusti risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: i buoni propositi sul fronte lavorativo non mancheranno.

Secondo l'oroscopo della giornata di giovedì, avrete tutte le risorse di cui avrete bisogno per raggiungere i risultati sperati, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna e Venere saranno in sestile, e sarà una gioia poter dare vita a nuovi bei momenti insieme al partner. Voto - 8️⃣

Cancro: periodo poco soddisfacente per voi secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere porteranno preoccupazioni non da poco, che non se ne andranno via così presto. Anche nel lavoro alcune mansioni potrebbero rivelarsi ostiche da affrontare. Fermatevi un momento e valutate bene la situazione. Voto - 6️⃣

Leone: non vi fermerete per nessun motivo in ambito lavorativo in questo periodo dove siete alla ricerca di maggiori soddisfazioni.

Non sarà facile sostenere questo ritmo, ma lo farete per una buona causa. In amore potrete contare sulla vostra anima gemella, che vi sopporterà a sufficienza per sostenere le vostre battaglie. Voto - 8️⃣

Vergine: le emozioni verso la vostra fiamma cambieranno lentamente nel prossimo periodo. Venere non sarà più opposta, e lentamente riuscirete a costruire un rapporto solido con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro vi servirà un po’ di motivazione per poter andare avanti. Voto - 7️⃣

Bilancia: lavoro e amore non vanno d'accordo in questo periodo un po’ burrascoso secondo l'oroscopo. Ultimamente faticherete a coniugare entrambe le cose, dedicando poco tempo alla persona che amate, e troppo per i vostri progetti.

Per quanto importanti essi siano, avete tutto il tempo per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Scorpione: alcuni investimenti potrebbero rivelarsi rischiosi in questo periodo per voi nativi del segno. Queste stelle non saranno del tutto favorevoli, dunque valutate bene la situazione. In amore ci sarà una discreta stabilità tra voi e la persona che amate, e anche voi cuori solitari sarete bravi ad attirare l'attenzione. Voto - 7️⃣

Sagittario: sfera sentimentale favorevole secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. La Luna e Venere sosteranno le vostre imprese romantiche, che con un po’ di fortuna da parte di Giove avranno successo. In ambito lavorativo alcuni cambiamenti nel vostro ambiente vi favoriranno, e voi sarete pronti a cogliere l'occasione e prendervi ciò che è vostro.

Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo poco interessante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Il vostro cuore non sarà così in vena di sentimenti, che faticherete a manifestare, cuori solitari oppure no. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma non con il solito entusiasmo. Voto - 6️⃣

Acquario. ottima giornata per voi e la persona che amate secondo l'oroscopo. La Luna e Venere vi riempiranno d'entusiasmo, e le emozioni verranno da sé. Per quanto riguarda il lavoro potrete contare su stelle come Marte, Mercurio e Giove per mettere a punto progetti di primo livello, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 9️⃣

Pesci: giornata di giovedì nel complesso soddisfacente per voi nativi del segno.

Forse non ci sarà la vostra solita grinta in amore, ciò nonostante potrete contare comunque su un rapporto abbastanza affiatato. Per quanto riguarda il lavoro avrete idee interessanti da sviluppare, ma dovrete essere pazienti. Voto - 7️⃣