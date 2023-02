L'oroscopo del weekend che va dal 4 al 5 febbraio prevede la Luna piena sostare nel segno zodiacale del Leone e gli permetterà di mostrare i propri sentimenti, mentre Scorpione si metterà alla prova. Al lavoro l'indecisione potrebbe mettere in ginocchio i Bilancia, mentre l'Acquario sarà più rigoroso. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 4 al 5 febbraio.

Previsioni oroscopo weekend 4-5 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: dopo una settimana altalenante per quanto riguarda i sentimenti, questo weekend avrete modo di recuperare terreno grazie alla Luna in trigono.

Single oppure no, avrete in mente idee interessanti per cercare di rendere migliore il rapporto con la vostra fiamma. In ambito lavorativo per ottenere buoni risultati dovrete impegnarvi di più, evitando ogni tipo di imprevisto. Voto - 7️⃣

Toro: questo weekend non sarà super romantico per quanto riguarda i sentimenti, colpa della Luna in quadratura. Venere vi darà ancora aiuto, ciò nonostante meglio non spingersi troppo oltre per il momento. In ambito lavorativo capirete al volo nuovi concetti, e vi metterete subito all'opera per ottenere i risultati sperati. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo del weekend tutto sommato discreto sul fronte amoroso. La Luna in sestile porterà un po’ di quiete con il partner, ciò nonostante sapete bene che ci sono alcune cose da sistemare nel vostro rapporto.

Nel lavoro sarete attivi e concentrati sui vostri progetti, dimostrando buone abilità in quel che fate. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo abbastanza soddisfacente sul fronte amoroso. Il rapporto con il partner si rivelerà romantico e pieno di emozioni. Anche voi single potreste mettervi in cerca di nuove avventure. Per quanto riguarda il lavoro gli affari ultimamente vi stressano tanto, ma dovrete darvi da fare se volete raggiungere presto i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale che si farà più appagante per i nati del segno. Una bella Luna piena sosterà nel vostro cielo, e vi permetterà di dedicare più tempo, attenzione e buoni propositi nei confronti della persona che amate. Sul fronte professionale queste stelle saranno buone, ma per i buoni risultati o grandi occasioni dovrete aspettare.

Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali che in ambito amoroso non saranno il massimo per i nati del segno. Venere in opposizione non porterà grandi benefici nel vostro rapporto. Se siete single sentirete il bisogno di pensare di più a voi stessi per il momento. Nel lavoro Mercurio porterà buone idee per i vostri progetti, mentre Urano favorirà i progetti a lungo termine. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vi metterà in difficoltà per quanto riguarda il lavoro. Mercurio in quadratura porterà indecisione e qualche rallentamento sui vostri progetti, mettendovi in crisi. Sul fronte sentimentale invece ci penserà la Luna a mettervi a vostro agio con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sarete messi alla prova nel corso di questo weekend secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro, e non sempre potreste godere di una storia d'amore valida. Dipende dal vostro atteggiamento. Nel lavoro avrete buone idee grazie a Mercurio, che se messe in pratica, possono portarvi lontano. Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in Leone vi darà una mano secondo l'oroscopo del fine settimana. Sarete ancora lontani dal poter vivere una storia d'amore serena, romantica, ciò nonostante l'astro argenteo potrebbe esservi d'aiuto. In ambito lavorativo avrete voglia di impegnarvi, ma meglio non prendere in carico troppe mansioni contemporaneamente. Voto - 6️⃣

Capricorno: weekend eccezionale in ambito amoroso per i nati del segno.

Venere illuminerà d'amore la vostra relazione di coppia, ma anche voi single potreste trovare qualcuno in grado di solleticare la vostra curiosità. Sul fronte lavorativo sarete ragionevoli, prendendo le vostre mansioni con calma, ma con costante impegno. Voto - 8️⃣

Acquario: sarete più rigidi e rigorosi durante il prossimo fine settimana secondo l'oroscopo. Soprattutto in ambito sentimentale, la Luna in opposizione potrebbe spegnere il vostro entusiasmo con il partner. Anche nel lavoro potreste non essere del tutto concentrati, nonostante i buoni risultati non tarderanno ad arrivare. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale stabile e soddisfacente grazie a Venere in buon aspetto. Single oppure no, non mancheranno momenti pieni d'amore in questo primo weekend del mese, soprattutto per voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo svolgerete i vostri progetti con maggior criterio e responsabilità, ma attenzione a Marte in cattivo aspetto. Voto - 8️⃣