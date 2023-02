Le previsioni dell'oroscopo del 14 febbraio invitano i nati sotto il segno dell'Acquario a seguire di più il cuore. i Capricorno, invece, sono favoriti nel lavoro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni in classifica

12° in classifica Ariete: ci sono un po' di nodi che dovrebbero venire al pettine quanto prima. Continuare a temporeggiare non vi porterà da nessuna parte, cercate di essere attenti.

11° Gemelli: secondo l'Oroscopo del 14 febbraio, i nati sotto questo segno dovrebbero aprirsi un po' di più all'amore. Allargate i vostri orizzonti e siate più propositivi.

10° Capricorno: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Siete in fase di sviluppo e dovete fare il possibile per darvi da fare e cimentarvi in nuove avventure e progetti.

9° Cancro: giornata molto interessante per l'amore. Cercate di essere più presenti e di soffermarvi un po' di più su quello che desiderano le persone a voi care. Nel lavoro, ci vuole maggiore concentrazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: meglio un uovo oggi che una gallina domani. Fate tutto quello che riuscite a fare, senza soffermarvi troppo su quelli che sono le conseguenze delle vostre azioni, dovete seguire il vostro cuore.

7° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del 14 febbraio vi esortano ad essere più creativi in amore.

Anche nel lavoro è necessario organizzare al meglio il tempo che avete a vostra disposizione.

6° Sagittario: siete molto dinamici e determinati, queste qualità vi saranno di grande aiuto per quanto riguarda la sfera professionale. Siete molto intraprendenti e per questo dovete approfittarne.

5° Leone: in amicizia siete tendenzialmente persone molto fedeli.

Ad ogni modo, cercate di non cedere alle tentazioni in amore. Nel lavoro è importante riuscire a mettersi sui binari giusti.

Oroscopo segni fortunati del 14 febbraio

4° in classifica Toro: i propositi sono buoni, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, invece, vi sentite un po' combattuti. Le nuove conoscenze sono da tenere sotto controllo.

3° Vergine: siete un po' troppo impazienti in questo periodo. Se state pensando a cosa fare per il vostro futuro e non sapete darvi una risposta, forse è il caso di fermarsi un attimo e riflettere attentamente.

2° Bilancia: i nati sotto questo segno sono piuttosto reattivi e decisi. Questo è un ottimo momento per far valere i propri bisogni e le proprie idee. Siete molto carismatici e determinati.

1° Pesci: l'oroscopo del 14 febbraio vi invita a trascorrere la giornata dell'amore per eccellenza in compagnia di una persona cara e speciale, chiunque essa sia. Nel lavoro, invece, è tempo di allargare gli orizzonti.