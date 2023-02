Martedì 14 febbraio 2023 sarà una delle giornate più romantiche dell'anno, e l'Oroscopo potrebbe dare delle splendide notizie ai segni dello zodiaco. Fra la sicurezza del segno del Leone e la responsabilità rinnovata del segno del Pesci, dal periodo riflessivo per il segno del Capricorno e quello più restio dell'Acquario, questo San Valentino potrebbe essere decisamente interessante.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di San Valentino: Leone sicuro

1° Gemelli: è il vostro giorno fortunato, specialmente in ambito amoroso.

Questa giornata dettata dall'amore potrebbe darvi quello slancio in più per poter dare alla vostra relazione quella vivacità e quella spensieratezza che ultimamente è stata alquanto altalenante. Fare una bella sorpresa oppure riceverla nella serata di San Valentino potrebbe avviare un periodo denso di fortuna. I single potranno finalmente incontrare la persona che li comprenderà e li sosterrà in ogni decisione.

2° Leone: sarete pienamente sicuri di voi stessi, per cui conquistare la persona amata potrebbe essere semplice per voi. Nella coppia invece questa sicurezza potrebbe convertirsi in una proposta di viaggio o di una bella avventura che porterà il vostro amore ad intensificarsi e a rendersi sempre più tenace con il trascorrere del tempo, secondo l'oroscopo.

I single si dedicheranno a coloro che amano maggiormente, anche se riguarderà la famiglia.

3° Cancro: il vostro lato più tenero e premuroso si farà avanti in tutto il suo splendore, nel corso di questa giornata di San Valentino. Secondo l'oroscopo non avrete riserve nel dare amore, e riceverlo da parte del partner vorrà significare solo una cosa, che il romanticismo e la passionalità non mancheranno affatto.

I single potrebbero fare delle belle conoscenze, ma starà a loro decidere se avventurarsi in una relazione oppure rimanere ancora a galleggiare nella loro beata solitudine.

4° Capricorno: questo sarà un periodo di riflessione, e a San Valentino questa riflessione potrebbe essere condivisa con il partner. Pensare al vostro futuro insieme potrebbe accordarvi su moltissime questioni che avete lasciato in sospeso a causa degli impegni.

Secondo l'oroscopo la serata potrebbe essere decisamente romantica e passionale, ma niente che possa costituire per voi atteggiamenti troppo complicati.

Ariete ottimale

5° Ariete: l'atmosfera per il vostro segno potrebbe davvero surriscaldarsi, e portarvi ad essere molto passionali. Con il partner potreste fare delle esperienze che vi porteranno ad avere un affiatamento sempre maggiore. Sarete dei conquistatori eccellenti, dotati di fascino e carisma, per cui anche se siete single farete breccia nel cuore di molte persone, a cominciare da quella che vi interessa, secondo l'oroscopo. Dovreste però aprire di più il vostro cuore.

6° Pesci: avrete una responsabilità maggiore, e vi godrete questo San Valentino con una consapevolezza nuova, non priva di amore e romanticismo ma più responsabile.

La serata però vi lascerete andare con il partner, con cui avrete anche dei progetti in comune. Per i single potrebbero aprirsi degli scenari piuttosto interessanti, ma al tempo stesso ci sarò molta cautela da parte dei nati sotto questo segno, secondo l'oroscopo.

7° Scorpione: tenderete a pensare molto di più al lato passionale della vostra relazione e non molto al romanticismo. Ad ogni modo la giornata e soprattutto la serata potrebbe portarvi ad una distensione che non vedevate da tanto tempo e che potrebbe favorire anche una bella dose di romanticismo, se entrambe le parti lo desiderano. Secondo l'oroscopo, questo San Valentino potrebbe portarvi una notizia alquanto particolare.

8° Vergine: anche se probabilmente questa notizia non vi starà del tutto a genio, in questo San Valentino tenderete a lasciarvi andare di più, a staccare la spina e a godervi il vostro amato senza dover essere necessariamente logici e stacanovisti.

Purtroppo la mente correrà quasi sempre alle cose da fare, ma le attenzioni del partner vi spingeranno ad essere più sciolti, secondo l'oroscopo.

Toro chiuso

9° Acquario: avrete un atteggiamento molto restio a fare qualche passo in avanti in amore, e nella coppia ciò non aiuterà a creare una bella atmosfera romantica e che corrisponda a quella di San Valentino. Però vi concederete qualche sfizio che sarà condiviso dalla persona amata. Avrete fascino, ma avrete anche alcuni strumenti per far fronte a qualche corteggiatore. Al momento non siete molto aperti, e probabilmente lo considererete un bene.

10° Toro: in amore in questo periodo tenderete a chiudervi in voi stessi, e probabilmente nella giornata di San Valentino potreste pensare di aprirvi di più alla persona amata.

Parlare con il partner potrebbe aiutarvi a superare qualche difficoltà di comunicazione che vi portate dietro da un po' di tempo, secondo l'oroscopo. San Valentino sarà molto interessante con le persone ancora single, perché ci saranno degli incontri niente male.

11° Sagittario: al momento per voi la parola 'amore' si accosta un po' troppo con la parola 'responsabilità', per cui di romantico ci sarà solo qualche piccolo elemento trascurabile. Essere troppo rigidi in questa giornata però potrebbe essere controproducente per la vostra relazione. Se siete single, avrete a disposizione qualche passatempo che preferirete di gran lunga rispetto ad una cerchia di amicizie che vi chiederanno informazioni private.

12° Bilancia: San Valentino vi metterà di fronte ad un bivio: amate di più voi stessi oppure il partner. Al momento le cose non scorreranno molto lisce nella vostra relazione, e la giornata più romantica dell'anno purtroppo non farà eccezione, secondo l'oroscopo. Avrete bisogno di un confronto con una persona amica, che con tutta probabilità vale molto di più di una storia d'amore.