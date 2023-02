Le previsioni dell'oroscopo del 18 febbraio [VIDEO] invitano gli Ariete a continuare a lottare per inseguire i propri obiettivi. Per i Leone ci sono delle novità all'orizzonte.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: le stelle sono un po' altalenanti, tuttavia, non vi dovete arrendere. Nella vita bisogna sempre lottare per riuscire a realizzare i propri desideri. Anche se riceverete qualche no, non è un buon motivo per fermarsi.

11° Vergine: in amore è importante allargare i propri orizzonti. Se una persona a voi cara vi ha deluso, non vi resta da fare altro che prendere in mano la situazione ed essere il più risoluti possibile.

10° Bilancia: le previsioni dell'Oroscopo del giorno 18 febbraio vi invitano ad essere cauti e pazienti. Questo non è il momento di prendere delle decisioni in maniera troppo frettolosa.

9° Pesci: ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto concerne la sfera professionale. Impegnatevi un po' di più per riuscire ad emergere e per dimostrare a tutti quanto valete.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: ci sono scelte nella vita che possono essere prese solo da voi. Non soffermatevi troppo su quello che dicono o pensano gli altri. Adesso è il momento di ascoltare solo il vostro cuore.

7° Gemelli: l'orgoglio spesso vi ha spinto a commettere degli errori. Cercate di metterlo da parte in amore se ci tenete davvero ad una persona.

Siate un po' più indipendenti.

6° Acquario: lottate fino in fondo per raggiungere i vostri obiettivi. Ci sono dei momenti in cui bisogna guardare in faccia la realtà e osare per emergere. Ebbene, questo è proprio uno di quei momenti.

5° Capricorno: secondo l'oroscopo del 18 febbraio i nati sotto questo segno devono credere un po' di più nelle proprie potenzialità e devono essere fiduciosi.

Non vi lasciate ingannare dalle apparenze.

Oroscopo segni fortunati del 18 febbraio

4° in classifica Cancro: cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, invece, potrete recuperare un rapporto un po' in crisi. Le nuove coppie vivranno un grande slancio.

3° Leone: ci sono delle novità all'orizzonte, ma dovete cercare di tenere gli occhi un po' più aperti.

Siate indipendenti e fieri. In ambito professionale è necessario mettere in chiaro delle faccende.

2° Scorpione: l'oroscopo del 18 febbraio denota una giornata particolarmente dinamica per i nati sotto questo segno. Cercate di aprirvi un po' di più con le persone care e non ve ne pentirete.

1° Sagittario: cercate di ascoltare un po' di più il vostro cuore. La comunicazione è importante all'interno di un rapporto, quindi, cercate di essere predisposti al dialogo.