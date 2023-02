La giornata astrologica di mercoledì 15 febbraio 2023 vede in risalita il segno del Bilancia e quello dei Pesci. I segni di fuoco nel complesso potrebbero avere un calo significativo.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di mercoledì: Vergine carica

1° Vergine: ritrovare una carica forte (che vi faccia fare tante cose nell'arco di poco tempo) sarà una caratteristica principale di questa giornata di mercoledì. Intanto in queste ore potreste sentirvi più innamorati del solito del partner.

2° Pesci: proseguirete con una bella atmosfera romantica, per voi San Valentino potrebbe durare idealmente quindi una giornata in più del previsto.

Sul lavoro le idee potrebbero trovare una bella concretizzazione che vi farà anche guadagnare di più. Fate attenzione a delle distrazioni, anche se molto piacevoli.

3° Bilancia: vi dimostrerete molto dinamici sul lavoro, con una bella interazione fra colleghi e con la prospettiva di vedere la vostra carriera migliorare sensibilmente. Secondo l'oroscopo un incontro potrebbe farvi battere il cuore, anche se siete poco inclini a cominciare una nuova relazione.

4° Cancro: il vostro senso del dovere potrebbe spronarvi a fare meglio e ad avere un modo diverso di vedere le cose. Datevvi delle motivazioni nuove e cercate di aumentare la concentrazione.

Ariete ottimista

5° Ariete: il vostro atteggiamento ottimista di questo periodo sta davvero funzionando a dovere, aumentando la vostra produttività, con molte idee originali da sfruttare nella vostra squadra di lavoro.

Secondo l'oroscopo potreste avere una bella serata in compagnia delle vostre amicizie più sincere.

6° Gemelli: molte opportunità sono a portata di mano, fate del vostro meglio in questo momento per avere un ulteriore successo. In amore state vivendo un po' di noia, ma se vi impegnerete a breve ci sarà modo di divertirsi.

7° Capricorno: il vostro atteggiamento nei confronti del lavoro è abbastanza altalenante, mentre l'amore sta affrontando un periodo di malintesi, che però vi daranno anche modo di riflettere di più sulla vostra relazione.

Fare qualche cosa di diverso rispetto al solito non guasterà.

8° Scorpione: l'umore potrebbe calare leggermente a causa di qualche difficoltà che riscontrerete sul lavoro, Nel frattempo la vivacità del partner vi renderà sempre più inclini a svagarvi e a non pensare troppo ai problemi. Per darvi una bella carica provate a fare sport.

Poca concentrazione per Acquario

9° Toro: state affrontando un po' di difficoltà sul lavoro, ma nel complesso la situazione potrebbe darvi anche qualche vantaggio in prospettiva. Con la famiglia ci sarà qualche piccola incomprensione, che però sarà facilmente appianata.

10° Sagittario: in questa giornata potreste essere alquanto pigri e inclini a non fare niente sia indispensabile per il vostro lavoro o per la quotidianità.

11° Acquario: la concentrazione sul lavoro sarà in calo. La voglia di fare qualche cosa di diverso dal solito potrebbe tradursi in una divergenza con qualcuno. Secondo l'oroscopo sentirete un po' di nervosismo farsi strada nella vostra mente.

12° Leone: siete ancora alle prese con una situazione di stallo sul lavoro che non vi permetterà di essere liberi, di fare attività sportiva o di trascorrere qualche momento in più con la persona amata. Secondo l'oroscopo avrete la forte necessità di staccare la spina e di godervi ad esempio un film in solitudine.