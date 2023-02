Secondo l’oroscopo di marzo 2023, sarà un mese di verifiche per i nati in Toro che hanno una relazione amorosa. Nella vita sentimentale dei nativi della Vergine potrebbero accadere cose inaspettate, anche i nati in Sagittario vivranno un momento eccezionale con la persona amata. Per i nativi dell’Acquario sarà un mese di alti e bassi, soprattutto per quelli che sono impegnati sentimentalmente. Scoprite come sarà il vostro mese di marzo, leggendo le seguenti previsioni astrologiche dedicate all’amore e ai sentimenti.

Il mese di marzo secondo l'oroscopo dell'amore: da Ariete a Cancro

Ariete – Secondo l’Oroscopo mensile dell’amore, le cose potrebbero non andare come previsto. Le coppie longeve potrebbero sentirsi soffocare. Potrebbe esserci una separazione alcuni nativi dell’Ariete e i loro partner. I single, invece, saranno fortunati, troveranno l’anima gemella. Ma se prendete le cose sul serio troppo presto, potreste perdere le vostre possibilità di avere una relazione meravigliosa a lungo termine. Verso la fine del mese ci saranno buone notizie per le coppie sposate. Potrebbero dare il benvenuto a qualcuno di nuovo nella loro vita o resettar il loro legame e tornare insieme.

Toro – Nel mese di marzo, molte coppie avranno l’opportunità di verificare la tenuta dei sentimenti.

Ci saranno molti che potrebbero allontanarsi l’uno dall’altro. Le coppie sposate saranno estremamente fortunate, inizieranno qualcosa di nuovo nella loro vita coniugale, rafforzeranno il loro matrimonio. I single del segno si divertiranno moltissimo, conosceranno e accoglieranno nuove persone nella loro vita. Tuttavia, una di loro rimarrà con voi per tantissimo tempo.

Gemelli – Nella vostra mente imperverserà uno sconvolgimento emotivo. Le stelle consigliano di non ignorarlo, di non sfuggire al problema altrimenti rischierete di litigare con il vostro partner e creare una crepa nel vostro legame di coppia. Sarebbe l’ideale per voi comunicare di più e pensare di meno fino all’inizio della seconda metà di marzo.

Inoltre, l’oroscopo afferma che i single del segno potrebbero aver difficoltà a trovare un partner compatibile. Quindi, siate pazienti e aspettate fino alla fine di questo mese. Potreste portare la vostra relazione amorosa a un livello successivo.

Cancro – Sarà il mese adatto per dichiarare il vostro affetto alla persona che amate. Avete impiegato abbastanza tempo per rendervi conto che l’altra persona è quella con cui volete passare il resto della vostra vita, quindi, non aspettate, preparatevi per il matrimonio o per la convivenza. I cuori solitari del segno che cercano ancora l’anima gemella potrebbero incontrare qualche difficoltà nelle prossime settimane. Potreste percepire una connessione immediata con una persona interessante.

Tuttavia, agire in maniera avventata non sarà una buona idea. Alcune coppie potrebbero scoppiare, ma non lasciatevi ingannare dal vostro ex. Le coppie innamorate saranno baciate dalla fortuna e trascorreranno momenti meravigliosi insieme.

Previsioni dell'amore per il mese di marzo: da Leone a Scorpione

Leone – Voi venite sempre al primo posto, non l’amore, ma le stelle di questo mese di marzo consigliano alle coppie di impegnarsi di più nella loro unione. Dovreste fare un passo indietro e considerare ciò di cui ha bisogno il vostro partner, rispettando i reciproci pensieri. L’oroscopo di marzo rivelano che i single del segno avranno la fortuna di trovare una persona interessante e speciale. Inoltre, i Leone sposati si divertiranno con il loro coniuge.

C’è anche una notevole probabilità che voi veniate a conoscenza di alcune piacevoli notizie. Le persone che stanno tentando di riconciliarsi con il proprio partner avranno successo.

Vergine – Lo scorso mese è stato produttivo per diverse persone. Tuttavia, le cose potrebbero non essere come vi aspettavate. Potrebbero accadere cose inaspettate nella vita di alcune coppie. Potrebbero scoppiare discussioni tra voi e il vostro partner, addirittura potreste pensare a una separazione. Con il passare del tempo, le cose miglioreranno e presto la fortuna sarà dalla vostra parte. I single di questo segno zodiacale potrebbero avere difficoltà a trovare un partner. Le persone sposate apprezzeranno il mese di marzo perché ci saranno belle novità per la coppia.

Se avete problemi di famiglia, saranno risolti e passare del tempo di qualità con il vostro partner renderà più forte la vostra relazione amorosa.

Bilancia – Il mese di marzo sarà romantico e adorabile per voi e il vostro amante, nonostante voi non siate particolarmente espressivi per quanto riguarda le vostre emozioni. Le coppie godranno di un mese pacifico. Alcuni di voi potrebbero risolvere alcuni vecchi rancori e avere buone possibilità di fare ammenda. Sfruttate al massimo questo periodo e organizzate qualcosa di spettacolare, in modo che la vostra relazione amorosa sbocci e si espanda. Le persone sposate potrebbero apprendere alcune fantastiche notizie che miglioreranno ulteriormente il rapporto con il coniuge.

I pianeti indicano un momento favorevole per i single o per coloro che cercano un secondo matrimonio. Gli appuntamenti di questo mese avranno successo.

Scorpione – Molti nati in Scorpione potrebbero godersi il momento migliore della loro vita durante il mese di marzo. Quelli che hanno una relazione d’amore saranno pieni di romanticismo e passione. Potreste esprimere bene le cose e questo colmerà il divario tra voi e il vostro partner. Ci sarà anche la possibilità che voi possiate prendere alcune decisioni importanti che riguardano la vostra vita sentimentale. I single del segno potrebbero trovare la persona giusta con cui trascorrere tutta la vita, ma non questo mese, secondo l’oroscopo di marzo.

Oroscopo e previsioni astrologiche di marzo per l'ambito amoroso: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Le coppie che hanno attraversato un periodo sfortunato, nel mese di marzo, risolveranno i problemi e godranno un momento eccezionale insieme. I single di questo segno zodiacale vivranno un bel mese. Incontrerete persone che corrispondono ai vostri interessi e ai vostri gusti. L’amore sboccerà e le cose di faranno sempre più romantiche e appassionate. Le coppie sposate vedranno le cose con più ottimismo e positività. Le vostre differenze si risolveranno e la vostra relazione amorosa diventerà più forte, giorno dopo giorno.

Capricorno – Secondo l'oroscopo dell'amore, sarà un marzo davvero meraviglioso per molti nativi del Capricorno.

Le coppie dovrebbero smettere di aspettare la manna dal cielo e iniziare a comportarsi in maniera romantica l’una con l’altro. Se non siete sposati e sognate il matrimonio, il vostro futuro sarà luminoso. Se, invece, siete single, molto presto incontrerete l’anima gemella e vi sentirete completi. Considerando le responsabilità e i doveri domestici, le persone sposate si ritroveranno con un’agenda fitta di impegni. Tuttavia, non distruggerà il rapporto con il vostro amante. Oltre ad accettarvi per quello che siete, il vostro partner vi supporterà anche in quelle attività che vi fanno sentire meno a vostro agio.

Acquario – Le situazioni cambieranno se lavorate davvero sulle cose giuste. Secondo le stelle del mese di marzo, potreste affrontare alti e bassi nella vostra relazione.

La colpa potrebbe essere di certi sentimenti persistenti che avete provato per tutto questo tempo, o forse non siete ancora pronti per il grande passo. Anche per i cuori solitari di questo segno zodiacale le cose saranno difficili. Dovete capire i vostri sentimenti e pensieri per capire meglio voi stessi. Le persone che hanno una relazione tossica saranno sollevate poiché le cose andranno presto a loro favore.

Pesci – Gli alti e bassi non si risolveranno finché non farete lo sforzo giusto e lascerete da parte i vostri pensieri persistenti e soffocanti. Secondo l'oroscopo mensile dei Pesci, le coppie avranno difficoltà a fare le giuste conversazioni. Sarà un mese favorevole per i single. Potranno uscire con chi vogliono, ma avere un compagno per la vita è un toccasana per l’anima. Inoltre, le persone sposate saranno impegnati con le loro responsabilità familiari per la maggior parte del mese ma, d’altra parte, dovranno ancora trovare il tempo per il loro coniuge.