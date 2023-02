Dopo il mese di febbraio ogni segno zodiacale si preparerà ad affrontare al meglio il passaggio marzo, grazie all'oroscopo e alle previsioni. Il periodo in questione, che va da lunedì 27 febbraio a domenica 5 marzo, si preannuncia ottimale per tutti coloro nati sotto il segno dell'Ariete, seguiti a ruota da Pesci che potranno finalmente organizzare al meglio le proprie giornate e il futuro. Qualche nota "dolente" potrebbe interessare i Toro, leggermente più possessivi in amore, contrariamente a quanto accade agli Acquario, che si prepareranno ad affrontare una nuova settimana con calma e serenità.

Di seguito l'Oroscopo nel dettaglio per ogni segno zodiacale.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, la nuova settimana che sta per nascere sembra volersi rivelare interessante e ottimale a coloro nati sotto il segno zodiacale in questione. Molti potrebbero avvertire una maggiore sensibilità agli affetti e, soprattutto, all'amore, ma ciò non intaccherà in alcun modo la parte lavorativa della vita. Buone notizie potrebbero sopraggiungere per chi è alla ricerca di un'occupazione stabile e piacevole, mentre chi attende una promozione o un aumento potrebbe ritrovarsi di fronte a importanti novità.

Toro - un oroscopo non proprio ottimale è quello che si presenta per il segno del Toro.

Una maggiore possessività in ambito sentimentale potrebbe portare alla nascita di qualche spiacevole incomprensione all'interno della vita di coppia, ma non tale da ledere il rapporto con il partner. Discussioni in vista anche all'interno dell'ambito lavorativo. L'unico consiglio abbordabile, in un periodo come questo, è quello di non alimentare dibattiti e polemiche.

Gemelli - qualche nota di nervosismo potrebbe rischiare di cogliere impreparati i Gemelli, soprattutto a causa di una posizione astrale non proprio ottimale che farà prevalere la parte razionale a quella sentimentale. Ragionare troppo su determinate situazioni, soprattutto se ormai passate, non porterà altro che alla nascita di discussioni poco piacevoli sia nella vita di coppia che in quella lavorativa.

Cancro - un ottimo periodo, secondo le previsioni dell'oroscopo per la nuova settimana di transizione, si aprirà agli occhi del Cancro donandogli varie opportunità lavorative e non solo. In amore, così come in amicizia, si potrà contare sulla presenza quasi incontrastata di Venere che garantirà il suo favore almeno fino al sopraggiungere del weekend.

Leone - nonostante qualche piccolo attimo di tensione, il periodo che sta per sopraggiungere osserverà un Leone ambizioso e stranamente amichevole. L'ironia e l'umorismo riusciranno a rendere il segno zodiacale in questione più amichevole del solito, facendo allontanare per qualche attimo le immagini di una figura fin troppo sicura di sé al punto da risultare arrogante.

Buoni propositi e buone opportunità anche in ambito lavorativo.

Vergine - secondo quanto previsto dall'oroscopo, anche chi è nato sotto il segno della Vergine avrà la possibilità di tuffarsi in una settimana emozionante e non poco intrigante. Varie situazioni interessanti si paleseranno lungo il cammino, specialmente riguardanti la vita di coppia, ma sarà necessario affrontarle con leggerezza, cercando di divertirsi insieme, per non rischiare di far nascere discussioni inutili.

Previsioni e oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - l'affettuosità non mancherà di certo, soprattutto grazie a una posizione interessante della Luna e di altri astri che renderanno il segno della Bilancia più "coccoloso" del solito.

Con l'avvicinarsi del fine settimana, però, la situazione potrebbe cambiare portando novità in ambito amoroso e lavorativo. Attenzione, quindi, a non abbassare mai la guardia: mostrarsi propositivi sotto vari aspetti aiuterà a raggiungere livelli interessanti di notorietà.

Scorpione - l'oroscopo di questo nuovo periodo di transizione mostra il segno dello Scorpione come un segno pronto ad affrontare a testa alta ogni evenienza, dando il meglio di sé e mostrando la propria parte più produttiva. Sul lavoro non ci sarà nulla da ridire, mentre all'interno della vita di coppia potrebbe essere necessario ritagliare qualche momento per chiarire alcune situazioni con il partner.

Sagittario - un periodo non proprio decisivo è quello che si paleserà agli occhi del Sagittario.

In amore potrebbe non andare tutto come previsto, causando un quasi imprevedibile innalzamento dei livelli di stress e la nascita di sentimenti a volte contrastanti. Sul lavoro, invece, non ci sarà nulla di particolare a cui dover rivolgere la propria attenzione e le proprie energie.

Capricorno - varie avversità potrebbero palesarsi lungo il cammino del Capricorno che, grazie a una posizione a tratti favorevole, riuscirà a venir fuori a testa alta da ognuna di esse. L'oroscopo della nuova settimana, quindi, non può che mostrare un segno sicuro di sé e in grado di superare ogni ostacolo pur di raggiungere i propri obbiettivi. Buone notizie in ambito lavorativo ed economico.

Acquario - la calma, come già anticipato, pervaderà il segno zodiacale in questione permettendogli di affrontare serenamente le nuove giornate che si paleseranno lungo il cammino.

Lo stress e il nervosismo saranno, almeno per il momento, solo ricordi lontani da cui dover stare alla larga. Trascorrere magici momenti con le persone amate aiuterà a godersi ancor di più il periodo di transizione in questione.

Pesci - l'oroscopo non può che prevedere una settimana interessante anche per chi è nato sotto il segno dei Pesci. In amore ci si ritroverà di fronte a situazioni particolari che riusciranno a strappare più di un sorriso a entrambi i partner, mentre in ambito lavorativo si avrà la possibilità di ampliare le proprie conoscenze e aggiungere ulteriori collaborazioni che riusciranno, se mosse con attenzione, a incrementare i guadagni futuri.