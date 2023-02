Nell'oroscopo della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo troviamo sul piano astrologico Mercurio spostarsi dai gradi dell'Acquario (dove risiede Saturno) al segno dei Pesci (dove transitano Nettuno e il Sole), mentre la Luna viaggerà dal domicilio dei Gemelli (dove sosta Marte) al Leone. Plutone, invece, rimarrà nell'orbita del Capricorno, così come il Nodo Nord assieme a Urano resteranno stabili nel segno del Toro. Giove insieme a Venere, in ultimo, protrarranno il moto in Ariete.

Oroscopo settimanale favorevole per Pesci e Acquario, meno benevolo per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Pesci: concretizzazioni. La settimana di casa Pesci parrà essere divisa in due tronconi, con una prima parte condita da desideri ambiziosi e una seconda parte atta alle concretizzazioni. Nella prima trance, ovvero sino a mercoledì, i nativi sembreranno non credere sino in fondo ai sogni che avranno nel cassetto, in quanto li reputeranno inconsciamente troppo ambiziosi o, nei casi peggiori, utopistici. Da giovedì in poi, invece, il segno d'Acqua potrà facilmente ricredersi in tal senso, in quanto le idee delle prime tre giornate andranno a concretizzarsi quasi spontaneamente.

2° posto Acquario: meticolosi. Il colpo di coda del pianeta con l'anello e lo spostamento del Messaggero degli Dei nel secondo campo renderanno probabilmente oltremodo attenti i nati Acquario durante lo svolgimento delle attività quotidiane, specialmente sino a venerdì quando la terza decade di rivelerà spiccatamente meticolosa.

Meno effervescenti, invece, le effemeridi del weekend, periodo che potrebbe vedere il quarto segno Fisso dover fare i conti con qualche momento di nostalgia.

3° posto Leone: in crescendo. Sette giorni che potrebbero essere paragonati a una scala per i felini, con quest'ultimi che si appresteranno a salirla notando che ogni gradino celerà qualche entusiasmante novità.

Mentre il Grande Maestro si preparerà a togliere le tende dall'opposizione, difatti, i nati Leone sembreranno prendere sempre più coscienza, specialmente sabato e domenica, di quanto il severo pianeta li abbia aiutati a imboccare i sentieri idonei alla loro evoluzione.

I mezzani

4° posto Ariete: tabula rasa. In attesa dell'inizio dell'anno astrologico, il quale coincide col mese del compleanno, i nati Ariete nelle prime tre giornate e nel weekend della settimana in questione decideranno, c'è da scommetterci, di dare uno stop definitivo ad alcuni modi di comportarsi e/o a qualche abitudine malsana.

Così facendo, il primo segno di Fuoco potrà liberarsi di alcune scorie comportamentali, in modo da poter iniziare il prossimo capitolo della loro esistenza nel migliore dei modi.

5° posto Scorpione: focus sulle certezze. Se la settimana di casa Scorpione fosse una massima sarebbe senz'altro "Non è il dubbio, è la certezza che rende folli" del filosofo e saggista Friedrich Nietzsche. Il segno d'Acqua, difatti, sembrerà concentrare gran parte delle sue attenzioni su alcuni punti di riferimento materiali o su alcune figure professionali verso le quali, specialmente da fine 2020, ha riposto gran parte della fiducia. Tali certezze, quindi, verranno passate al vaglio dai nativi e, se necessario, accantonate per far spazio a nuove possibilità in tal senso.

6° posto Cancro: quotidianità da riprogrammare. Lo Stellium nel loro Elemento, in onda dal 3 marzo, indurrà presumibilmente i nati Cancro a strutturare la loro quotidianità in maniera diversa, in modo da strizzare l'occhio maggiormente alle persone con le quali condivide il focolare domestico. Meno individualismo e più complementarietà saranno richieste dal parterre astrale, coi nativi che se dovessero decidere di seguire il suggerimento delle stelle ne trarrebbero enormi benefici.

7° posto Bilancia: piedi di piombo. Se da un lato il pianeta rosso in ottava casa spingerà i nati Bilancia a premere sul pedale dell'acceleratore sul fronte sentimentale, dall'altro lato la Bianca Signora nel sesto campo gli intimerà di procedere coi piedi di piombo.

Stando alle configurazioni astrali, il segno Cardinale dovrebbe ascoltare il secondo consiglio, in quanto sarà bene per i nativi non forzare la mano, in particolar modo nelle relazioni sentimentali in fase embrionale.

8° posto Capricorno: poco lucidi. Dall'ambiente professionale ma anche dal focolare domestico, soprattutto il 2 e 3 marzo, avranno buone chance di piovere accuse di scarsa concentrazione al cospetto dei nati Capricorno. Quest'ultimi si dimostreranno sovente immersi nei loro pensieri e a risentirne sarà l'attenzione che riserveranno ai figli, al partner e alle faccende di natura lavorativa.

9° posto Toro: voglia di nuovo. Il rischio che correranno, c'è da scommetterci, i nati Toro in questa settimana, ancor di più nel weekend, sarà di desiderare delle novità nella loro vita che andranno a scontrarsi con la solita routine.

Per scorgere i primi barlumi di novità, il segno Fisso dovrà attendere la fine di marzo ma, prima di tale data, farà bene ad accontentarsi di ciò che ha.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: dubbiosi. Semaforo acceso sul rosso per i nati Gemelli a capo di un'azienda o alle prese con un progetto professionale che li vede al vertice, in quanto sarà probabile che il segno Mobile inizi a dubitare, perlopiù nelle giornate centrali della settimana, di aver puntato sulle figure giuste alla causa. Titubanze che inizieranno a dissolversi già dal pomeriggio di sabato.

11° posto Sagittario: vulnerabili. Il tallone d'Achille di casa Sagittario in questa settimana, specialmente sino a venerdì, sarà di dimostrarsi oltremodo fragili davanti a persone che non faranno degli scrupoli la loro qualità primaria.

A fronte di ciò, sarà probabile che la vulnerabilità degli arcieri li porti a soffrire parecchio emotivamente.

12° posto Vergine: indecisi. La fermezza d'intenti potrebbe non bussare alla porta di casa Vergine nelle giornate iniziali e finali della settimana in questione, col segno di Terra che si riscoprirà insolitamente indeciso sul fronte lavorativo, lasciando di stucco capi e colleghi. Giovedì, invece, le effemeridi consigliano ai nativi di prendersi del tempo tutto per loro.