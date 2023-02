L'oroscopo del mese di marzo vede i Gemelli fiorenti dal punto di vista sentimentale, grazie a Venere in buon aspetto, mentre Leone non sarà sempre così romantico. Saturno e Plutone cambieranno segno zodiacale, spostandosi rispettivamente in Pesci e Acquario, mentre Scorpione rimarrà con i piedi per terra. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di marzo.

Previsioni oroscopo marzo 2023 segno per segno

Ariete: il prossimo mese di marzo inizierà molto bene dal punto di vista sentimentale, con Venere che vi accompagnerà durante la prima parte del mese.

Single oppure no, arriveranno bei momenti con la vostra fiamma, oppure possibili nuove storie che non vedrete l'ora di vivere al meglio. Nella seconda metà il pianeta dell'amore lascerà il vostro cielo, ciò nonostante avrete ancora buone possibilità di fare colpo. Nel lavoro la seconda parte del mese potrebbe rivelarsi un po’ caotica in quanto Marte sarà in quadratura, mentre Mercurio in congiunzione. Avrete quindi buone idee e una buona concentrazione, ma dovrete trovare le energie giuste per gestire al meglio i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo del mese di marzo stabile sul fronte sentimentale per i nati del segno. Durante la prima parte del mese godrete di una tranquilla e discreta storia d'amore, ma sarà nella seconda metà del mese che godrete di una relazione eccellente, grazie a Venere che si troverà nel vostro segno zodiacale.

Per quanto riguarda il lavoro riuscirete a gestire in modo migliore i vostri progetti, con risultati in evidente crescita. Di questo passo, potrete aspirare a qualcosa in più. Voto - 8️⃣

Gemelli: l'amore fiorirà per i nati del segno in questo mese di marzo. Il pianeta Venere ruoterà intorno al vostro segno zodiacale, e potrete godere di un rapporto decisamente migliore insieme alla vostra fiamma, soprattutto nella prima parte del mese.

Se siete single vi aprirete la strada verso nuovi rapporti da coltivare. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio inizialmente sarà contro di voi, ciò nonostante ve la caverete piuttosto bene. Nella seconda parte del mese tornerete a esprimere tutto il vostro potenziale. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale che non sarà il massimo in queste prime settimane di marzo.

Venere in quadratura potrebbe rendere complicato il vostro rapporto, causando possibili malumori con la vostra anima gemella. Se siete single potreste non digerire bene alcuni rapporti, ormai consumati. Starà a voi però decidere se tagliare rami secchi oppure no. In ambito lavorativo sarà importante portare avanti i vostri progetti in questo periodo, perché nelle ultime giornate del mese potreste rallentare non poco. Voto - 7️⃣

Leone: Venere in trigono dal segno dell'Ariete porterà un po’ di romanticismo nella vostra vita sentimentale, ma non sarete sempre così romantici. Single oppure no, soprattutto nella seconda parte del mese, dovrete dedicare maggiore attenzione alla vostra fiamma, cercando di non trascurare il vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro potrete investire le vostre risorse in progetti più interessanti, perché con Mercurio e Giove in buon aspetto, potrete ottenere risultati interessanti. Voto - 7️⃣

Vergine: vi sentirete piuttosto bene con voi stessi e con la vostra anima gemella secondo l'oroscopo. Venere non vi metterà in crisi nel prossimo periodo, e vi permetterà di dare inizio a una primavera spettacolare insieme alla vostra anima gemella. I cuori solitari potranno contare su fascino e romanticismo per conquistare le loro prede. Sul fronte professionale sarà un mese un po’ anonimo, ciò nonostante ve la caverete piuttosto bene, ma soprattutto, farete sempre del vostro meglio. Voto - 8️⃣

Bilancia: Venere in Ariete non sarà di grande aiuto durante il mese di marzo.

Tra impegni e un rapporto poco affiatato, non sarete così bravi con i sentimenti, soprattutto voi single. Non sarete così abili a legare con il partner, e potrebbe esserci qualche piccolo disguido che faticherete a risolvere. Anche sul fronte professionale non avrete sempre le idee chiare a causa di Mercurio e Giove. Fortunatamente Marte porterà energie utili per reagire, ma sarà comunque un mese sottotono. Voto - 6️⃣

Scorpione: rimarrete con i piedi per terra secondo l'oroscopo del mese di marzo, soprattutto dal punto di vista professionale. Questo cielo non sarà così entusiasmante. Cercherete di non correre troppi rischi, ma in ogni caso i risultati non saranno sempre eccellenti. In amore godrete di una discreta intesa di coppia nella prima parte del mese, ciò nonostante il rapporto con il partner potrebbe farsi un po’ più rigido quando Venere si troverà in opposizione rispetto al segno del Toro.

Voto - 6️⃣

Sagittario: quest'ultima parte dell'inverno si rivelerà migliore dal punto di vista sentimentale per i nati del segno. Venere sarà in trigono dal segno dell'Ariete nella prima parte di marzo, e vi permetterà di coltivare al meglio il vostro rapporto. Anche voi single ve la caverete bene con le nuove conoscenze. La seconda parte del mese sarà un po’ più tranquilla per voi e la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro avrete ancora importanti difficoltà con i vostri progetti, che riuscirete però a risolvere nell'ultima parte del mese, quando Giove e Mercurio saranno dalla vostra parte. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un mese di marzo nel complesso valido per i nati del segno, ma non esente da difetti.

Nella prima parte del mese faticherete non poco a godere della giusta sintonia di coppia con il partner, complice il pianeta Venere in quadratura. Successivamente però, il pianeta dell'amore sarà in trigono, e potrebbe darvi qualche buona occasione d'amore da vivere con il partner o con la vostra fiamma se siete single. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti vi staranno a cuore. Vi darete da fare fin quando Mercurio sarà favorevole. Successivamente potrebbero esserci dei rallentamenti, ma non per questo vi arrenderete. Voto - 7️⃣

Acquario: dopo diversi mesi a tenervi compagnia, Saturno lascerà il vostro cielo. Questo però non vorrà dire che in ambito lavorativo i vostri progetti andranno male, ciò nonostante prendeteli con maggior cura e cautela per evitare errori.

Anche sul fronte sentimentale dovrete essere più attenti alla vostra relazione di coppia, soprattutto quando Venere si sposterà in quadratura dal segno del Toro. I single potrebbero dare vita a nuovi rapporti, ma inizialmente questi potrebbero rivelarsi piuttosto travagliati. Voto - 7️⃣

Pesci: Venere non sarà più dei vostri in questo mese di marzo, ciò nonostante avrete comunque buone occasioni per rendere romantico e stabile il vostro rapporto con il partner. Anche voi single proverete buoni sentimenti. Meglio però non essere troppo frettolosi in un nuovo rapporto. In ambito lavorativo arriveranno discrete opportunità di crescita nel prossimo periodo, che dovrete saper valutare per bene, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣