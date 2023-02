Una nuova settimana sta per iniziare. L'Oroscopo di lunedì 27 febbraio mette in luce tutte le sorprese del giorno. Le previsioni astrologiche non vedono l'ora di svelare i segreti della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro saranno determinati, mentre altri si faranno trascinare dalle circostanze.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 27 febbraio, con i rispettivi voti.

Previsioni astrologiche e voti del 27 febbraio

Ariete: non avrete voglia di parlare con i vostri colleghi. Preferirete svolgere il lavoro senza distrazioni.

Questo atteggiamento potrebbe rendervi un po' scostanti. Nella vita privata, però, sarete completamente diversi. Dedicherete tantissimo tempo al partner e alla vostra famiglia. Le attenzioni date saranno apprezzate. Voto 8.

Toro: il rapporto di coppia andrà a gonfie vele. Sarete affascinanti e passionali. Vi impegnerete per rendere questa giornata indimenticabile e per organizzare una serata romantica. Le vostre idee, sicuramente, lasceranno il segno nel cuore del partner. Condividerete anche molti elementi caratteriali. Voto 9.

Gemelli: sentirete il bisogno di distinguervi dalla massa. Vorrete emergere rispetto ai vostri colleghi. Non vi arrenderete davanti ai primi imprevisti, ma continuerete a lottare per raggiungere gli obiettivi tanto desiderati.

In ambito sentimentale, non vi mostrerete molto interessati all'inizio di una nuova relazione. Voto 7.

Cancro: farete amicizia molto facilmente. Vi troverete a vostro agio in qualsiasi contesto. Saprete dire sempre la cosa giusta perché tenderete a prendere in considerazione i sentimenti di tutti. Sarà un atteggiamento da non sottovalutare.

In amore, inizierete a provare attrazione per una persona in particolare. Voto 10.

Oroscopo di lunedì 27 febbraio

Leone: deciderete di dare una svolta decisiva a questa giornata. Ultimamente, infatti, il vostro umore è stato piuttosto difficile da controllare. Vi concentrerete sulle cose che più amate, iniziando dagli hobby preferiti.

Inoltre, cercherete di dare la priorità alle persone amate, come gli amici e il partner. Voto 7.5.

Vergine: non sarete molto contenti della vostra situazione economica. Vorreste aggiustare alcuni aspetti dell'attività lavorativa per migliorare le cose. Ovviamente, per assistere a un cambiamento reale dovrete aspettare un po' di tempo. La cosa fondamentale sarà non perdere la fiducia in voi stessi. Voto 5.5.

Bilancia: la paura di fallire potrebbe trasformarsi in un problema quasi impossibile da gestire. Tenderete a tirarvi indietro davanti alle situazioni sconosciute perché temerete di non essere all'altezza. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a superare questo ostacolo: non ve ne pentirete.

Voto 4.5.

Scorpione: le stelle continueranno a sorridervi. Vivrete una giornata particolare, caratterizzata da tanti sentimenti positivi, soprattutto in ambito amicale. Non sarete ancora pronti a mettervi alla ricerca dell'anima gemella, ma potrebbe essere lei a trovare voi. L'autostima sarà un elemento determinante. Voto 8.5.

Previsioni zodiacali del 27 febbraio

Sagittario: metterete la famiglia al primo posto. Sarete premurosi con le persone care, ma tenderete a essere scontrosi con gli sconosciuti. Non darete confidenza molto facilmente. La paura che possano avere un mente un piano per infastidirvi o prendervi in giro vi bloccherà irrimediabilmente. Voto 6.

Capricorno: finalmente, riuscirete a raccogliere i frutti del vostro lavoro.

Sarete fieri del vostro percorso tanto da decidere di farvi un piccolo regalo. Questa giornata sarà davvero emozionante, sotto ogni punto di vista. Le persone care vi dedicheranno molte attenzioni e il partner si dimostrerà amorevole come non mai. Voto 9.5.

Acquario: non cambierete idea con facilità. Tenderete a mettere in dubbio le parole del partner, creando una situazione fastidiosa nel rapporto di coppia. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di non tirare troppo la corda. La cosa migliore sarà parlarne insieme per arrivare a una soluzione condivisa. Voto 5.

Pesci: vi sentirete un po' soli. Non sarà facile sconfiggere questa sensazione. Avrete bisogno di avere accanto persone premurose e disposte ad ascoltarvi. L'oroscopo vi consiglia di non concentrarvi troppo sui sentimenti negativi perché questo non farà altro che aggravare la situazione. Voto 6.5.