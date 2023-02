L'Oroscopo di domani 2 febbraio è pronto a dare voce al pensiero delle stelle. In primo piano le previsioni zodiacali di giovedì 2 febbraio relative ai primi sei segni dello zodiaco. Sul piatto della bilancia l'amore e il lavoro indirizzato in esclusiva ai segni della prima sestina dall'Ariete fino a Vergine.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di giovedì 2 febbraio, segno per segno.

Previsioni astrologiche del 2 febbraio, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 2 febbraio si profila abbastanza sottotono.

In amore, le stelle renderanno il vostro rapporto abbastanza pieno di tensioni, il che comunque potranno essere risolte con molta tranquillità. Diciamo pure che saranno solo momenti passeggeri. A metà giornata un po' di stanchezza sarà del tutto normale: non fatene un dramma e cercate di risolvere, magari con l'aiuto di una persona fidata. Non sarete particolarmente propensi al dialogo, anzi, Marte vi spingerà a richiudervi in voi stessi e ad evitare gli incontri emotivamente coinvolgenti per paura di soffrire. Ma, malgrado sia un'ostacolo molto fastidioso, il vostro cuore sarà ancora desideroso di amare e di lasciarsi andare. Nel lavoro, sarete nervosi, preoccupati per alcune situazioni che stanno sfuggendo al vostro controllo.

Toro: ★★★★★. Ottima giornata! In amore, un desiderio di intimità vi caratterizzerà e troverà una corrispondenza piena con la vostra dolce metà. Vivrete appieno questo momento magico, che grazie al contributo delle stelle, il vostro fascino colpirà senza remissione: sarete seducenti e sapete di esserlo e questo vi darà ancora più sicurezza, nella vostra relazione.

Quella di oggi sarà una giornata davvero indimenticabile, tutti saranno propensi a credere in voi e ad incoraggiarvi. Inoltre riceverete grandi manifestazioni di stima e di affetto dalle persone che vi stanno intorno. Nel lavoro, assimilerete bene i concetti e saprete cogliere il senso dei problemi, contando su una chiarezza espositiva che renderà ancora più apprezzabili i vostri consigli.

Gemelli: ★★★★. Giornata calma e tranquilla, a tratti rilassante e in altri un po' agitata. In amore, la vostra espansività sarà in grande risalto e vi donerà la capacità di comprendere profondamente la persona che vi è accanto. Vivrete una giornata indimenticabile, avrete il cuore e i sensi in subbuglio e un intensissimo bisogno d'amore e di dolci attenzioni, e il partner sarà subito pronto e ben felice di assecondarvi. Il vostro desiderio in questo momento è quello di spingervi oltre i confini che vi siete posti nei mesi scorsi. Avete tutte le carte in regola per andare avanti e per raggiungere ciò che desiderate. In ambito lavorativo Mercurio vi spingerà a valutare con attenzione una proposta che potrebbe arrivata da parte di un'azienda straniera.

Oroscopo di giovedì 2 febbraio, previsioni zodiacali da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Tra i segni fortunati! In amore, sfiorerete le vette dell’intesa perfetta con la persona che avete accanto, così in serata Venere vi renderà più teneri del previsto. Vi stimolerà a organizzare piccoli viaggi e spostamenti romantici con la vostra dolce metà, per rilassarvi e godervi la vita insieme. Un momento felice insieme ai vostri amici, vi farà brillare gli occhi, e l'entusiasmo tornerà nella vostra vita. Sono in arrivo novità e voi siete assolutamente pronti per riceverle, anzi si può proprio dire, che non state aspettando altro! Nel lavoro, le stelle favoriscono i contatti di lavoro e vi stimolano a superare i vostri limiti in ambito professionale, così se crederete in voi stessi e sarete più ambiziosi, arriverete lontano.

Leone: ★★★★★. Giovedì sicuramente fortunato per i nati sotto il segno del Leone. In amore, le stelle vi aiuteranno a ritrovare una perfetta sintonia con il vostro partner e una buona forma di armonia con la famiglia. Avrete infatti un sorriso ed una parola buona da dispensare a tutti. In questo momento avete moltissima voglia di godervi la vita e gli influssi armonici della Luna saranno lì, proprio per aiutarvi a realizzare questo intenso desiderio. Così le preoccupazioni resteranno lontane dai vostri pensieri e dal vostro cuore. Nel lavoro, continuate così e presto ci saranno delle belle novità: forse non proprio quelle che aspettate da tempo, ma sicuramente molto gradite a tanti di voi.

Vergine: ★★★.

L'oroscopo di domani, giovedì 2 febbraio, prevede un periodo poco positivo. In amore potreste sentirvi un po' giù e un cielo grigio vi metterà addosso un generico malumore. A farne le spese sarà la persona che vi sta accanto, che purtroppo dovrà subire le vostre provocazioni e le vostre frecciatine velenose! Quando vi mettete in testa di avere ragione non ce n'è per nessuno, così sarà molto probabile che vi troviate a litigare con qualcuno a causa della vostra incapacità ti tenere a freno l'impulsività. Ogni tanto pensare di fare un passo indietro (in certe situazioni) vi renderà più sereni. Se sul lavoro qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, probabilmente sarà perché forse prenderete delle decisioni che potrebbero rivelarsi fallimentari.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 2 febbraio.