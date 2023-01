Nella giornata di giovedì 2 febbraio 2023 l'Oroscopo vede ritornare in prima posizione i nati sotto il segno dell'Ariete e il segno del Leone. I Pesci saranno ancora piuttosto fortunati con Venere, mentre risalirà il segno della Bilancia.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo di giovedì 2 febbraio per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo di giovedì: Ariete in vetta

1° Ariete: avrete una bellissima occasione per affermarvi sul piano professionale che non dovreste assolutamente perdervi. La favolosa grinta che avete in questo momento potrebbe farvi fare anche tutto ciò che finora ritenevate impossibile o fuori dalla vostra portata.

2° Leone: questo senso di complicità con il partner sarà davvero sorprendente, e proprio ora che avrete tutte le carte in regola per poter fare qualcosa di concreto assieme, come un matrimonio o una convivenza. I single invece potrebbero fare qualche incontro interessante.

3° Pesci: la fortuna sul piano professionale di Venere vi renderà ogni sfida sempre più semplice, anche a fronte di alcune questioni che avete sempre procrastinato proprio per la loro difficoltà. Secondo l'oroscopo state guadagnando molto di più del previsto.

4° Scorpione: l'atmosfera romantica con il partner di queste giornate non accenna a diminuire, e tutto quello che avete sempre sognato ora potrebbe diventare realtà. I progetti con il partner ora si faranno sempre più concreti, dunque continuate così.

Pausa per Toro

5° Toro: il momento di pausa è arrivato, quindi godere dei vostri successi ora significherà fare shopping, divertirvi e dormire un po' di più. Riscontrare una creatività maggiore però potrebbe anche produrre molto, ma per ora questo sarà solo nella vostra mente.

6° Gemelli: non tutto quello che state facendo in questo momento vi soddisfa appieno, anche se con tutta probabilità potreste avere anche delle belle sorprese che vi faranno ricredere.

Con le amicizie si aprirà una stagione fatta di chiarimenti.

7° Sagittario: finalmente avrete qualche soluzione a portata di mano, nel corso di questa giornata di giovedì. Apparirete un po' più sereni e soprattutto meno inquieti. Favorire le interazioni interpersonali potrebbe aiutarvi ad essere più ottimisti in questo momento.

8° Cancro: avrete un atteggiamento molto lento in questo periodo, e non tutto potrebbe apparirvi facile e fattibile, secondo l'oroscopo. Lo stress adesso potrebbe prendere il sopravvento su di voi e non permettervi di fare qualcosa di utile per voi stessi.

Malumore per Capricorno

9° Bilancia: favorire voi stessi ora potrebbe essere una delle soluzioni che potreste adottare in questo momento. Focalizzare l'attenzione su di voi potrebbe portare molti più benefici di quanto prospettato. Avrete qualche piccolo successo professionale.

10° Capricorno: questo malumore non accenna a diminuire, e con tutta probabilità potreste avere delle crisi con il partner che con tutta probabilità vi farà arrivare ad una separazione.

Fare fronte alle avversità ora potrebbe risultarvi molto più difficile.

11° Acquario: fate attenzione alle delusioni, non dovreste permettere loro di farvi abbassare l'umore in modo così negativo. Secondo l'oroscopo Finirete per incoraggiare l'umore basso, ma nel frattempo una amicizia potrebbe farvi divertire in serata.

12° Vergine: non state riposando abbastanza, ma soprattutto non state da soli abbastanza. Avrete bisogno di essere un po' in solitudine per fermare questa ondata di stress che non accenna a diminuire. Evitate di essere troppo impulsivi sul lavoro.