L'oroscopo della giornata di lunedì 27 febbraio prevede un periodo impegnativo per i nativi Leone sul fronte professionale, mentre Gemelli godrà di una maggior complicità in amore grazie alla Luna in congiunzione. Bilancia dovrà essere in grado di sistemare alcune situazioni sentimentali che vanno avanti da troppo tempo, mentre Giove offrirà importanti vantaggi ai nativi Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 27 febbraio.

Previsioni oroscopo lunedì 27 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: un inizio di settimana strepitoso per voi nativi del segno.

La Luna e Venere offriranno buone emozioni e voglia di fare insieme al partner. I single saranno di buon umore, con la voglia di stringere nuovi interessanti legami. Sul fronte lavorativo mostrerete una sufficiente determinazione grazie a Marte, mentre Mercurio in sestile porterà interessanti idee da sviluppare. Voto - 9️⃣

Toro: apparirete un po’ dubbiosi in ambito lavorativo secondo l'oroscopo di lunedì. Alcuni progetti non stanno andando come volete, e questa situazione potrebbe rivelarsi un po’ frustante per voi. In amore godrete di una discreta tranquillità e vivrete bei momenti con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Gemelli: mostrerete una maggior complicità in amore secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

Con la Luna e Venere in buon aspetto, il vostro cuore batterà all'unisono con quello della vostra fiamma. Godetevi al meglio questo periodo. Sul fronte professionale il lavoro non vi manca, ma attenzione perché le entrate potrebbero non rispecchiare le aspettative. Voto - 8️⃣

Cancro: alcune storie d'amore potrebbero finire in questo periodo.

Questo cielo potrebbe mettere in luce la vostra parte più oscura, cosa che la vostra metà potrebbe non tollerare. Sul fronte professionale avrete tante mansioni da svolgere. Non fatevi prendere dall'ansia: fate un bel respiro e rimboccatevi le maniche, perché riuscirete a rispettare le scadenze. Voto - 6️⃣

Leone: sarà un periodo impegnativo sul fronte professionale per voi nativi del segno.

Vi darete da fare, ma vi piacerebbe anche avere entrate maggiori per poter portare avanti i vostri progetti personali. In amore la Luna tornerà favorevole, e con Venere in trigono avrete il consenso del partner, pronti a vivere momenti di crescita e di passione. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale che tenderà a rendere altalenante il vostro umore. Non sempre vi sentirete bene con voi stessi o con le persone che amate, complice anche questa Luna in quadratura. Sul fronte professionale potrete azzardare qualche operazione finanziaria in più, ciò nonostante valutate comunque i rischi e i vantaggi. Voto - 6️⃣

Bilancia: con la Luna in trigono dal segno dei Gemelli dovrete approfittarne per sistemare alcune questioni sentimentali che durano da troppo tempo.

Se siete single concentratevi di più sui rapporti sociali già in corso. In ambito lavorativo ve la caverete davvero bene grazie a Mercurio e Marte, ottenendo risultati spesso soddisfacenti. Voto - 6️⃣

Scorpione: la Luna non sarà più sfavorevole a partire da questa giornata, e tornerete a vivere il vostro rapporto con maggior leggerezza. Anche voi cuori solitari sarete più socievoli ed espansivi. In ambito lavorativo vi lascerete trascinare dalla curiosità, cercando di mettere insieme idee interessanti per nuovi progetti. Non sarà facile, ma non vi darete per vinti. Voto - 7️⃣

Sagittario: con Giove in trigono dal segno dell'Ariete, potrete contare su interessanti vantaggi dal punto di vista professionale.

Questo cielo vi assiste, perciò cercate di mettere in gioco tutte le vostre abilità. In amore la Luna e Venere in contrasto renderanno questo lunedì senza infamia e senza lode. Non superate certi limiti al momento con il partner. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali non molto soddisfacenti dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Con Venere in quadratura dal segno dell'Ariete, faticherete a essere romantici con la vostra anima gemella, considerato che ci sono alcune questioni tra voi che faticherete a risolvere. In ambito lavorativo ve la caverete abbastanza bene, ma non sarete così lungimiranti come prima. Voto - 6️⃣

Acquario: vi sentirete più rilassati in amore secondo l'oroscopo della giornata di lunedì.

Single oppure no, con la Luna in trigono dal segno amico dei Gemelli, vi sentirete più a vostro agio con la vostra fiamma, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro continuerete a essere un punto di riferimento, sinonimo che ci state mettendo tutto il vostro impegno in quel che fate. Voto - 8️⃣

Pesci: periodo non molto piacevole in amore per via della Luna in quadratura. Quest'inizio di settimana si rivelerà sottotono per voi nativi del segno, ma questo non vorrà dire che il vostro rapporto è in crisi. Siate comprensivi, e non trascurate le esigenze della vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro metterete al primo posto la razionalità, cercando di svolgere al meglio delle vostre possibilità i vostri progetti. Voto - 6️⃣