L'Oroscopo della giornata di martedì 14 febbraio vede un San Valentino in ripresa per i Sagittario, che potranno contare sulla Luna in buon aspetto, così come i Leone mostreranno più buon cuore. Gemelli potrebbe essere un po’ avido d'emozioni, mentre Toro potrebbe cogliere l'attimo e farsi avanti. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 14 febbraio.

Previsioni oroscopo martedì 14 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: configurazione astrale valida in questa giornata piena di sentimenti. Riuscirete a vivere con maggior ottimismo e romanticismo il vostro rapporto grazie anche alla Luna in trigono dal segno amico del Sagittario.

Single oppure no, potrebbero arrivare interessanti occasioni d'amore. Per quanto riguarda il lavoro ci penseranno Giove e Mercurio a permettervi di raggiungere buone soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna non sarà più in opposizione, appena in tempo per lasciare spazio a Venere in sestile e ai buoni sentimenti. Secondo l'oroscopo dovrete saper farvi perdonare e con un po’ di fortuna potreste riuscirci. Se siete single dovrete cogliere l'attimo. In ambito lavorativo la giornata non sarà così produttiva a causa di qualche distrazione di troppo da parte di Mercurio. Voto - 7️⃣

Gemelli: con la Luna e Venere entrambi in cattivo aspetto, potreste essere un po’ avidi dal punto di vista sentimentale.

Cuori solitari oppure no, dovrete cercare di aprirvi di più alle emozioni, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro invece il vostro operato porterà buoni risultati. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali convincenti in amore secondo l'oroscopo della giornata di martedì, anche se la Luna non sarà più nelle vostre corde.

In ogni caso, sarete piuttosto abili nel creare la giusta atmosfera con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro vi dedicherete con maggior ottimismo ai vostri progetti, cercando di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna renderà più romantica questa giornata di San Valentino, ciò nonostante non aspettatevi una Luna di miele.

La giornata sarà dolce quanto basta per godere di un buon rapporto con la persona che amate. Sul fronte professionale meglio portarsi avanti con il lavoro adesso prima che le mansioni da svolgere aumentino a dismisura. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo non molto incoraggiante sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Farsi avanti proprio in questa giornata di San Valentino potrebbe rivelarsi controproducente, meglio essere pazienti. Se siete già impegnati non aspettatevi una relazione super romantica. Nel lavoro se non avete le idee chiare su come gestire i vostri progetti, chiedete aiuto a una mano più esperta. Voto - 6️⃣

Bilancia: con la Luna che si sposterà nel segno del Sagittario, riuscirete a essere più romantici.

Riuscirete a condividere spontaneamente i vostri sentimenti al partner o alla vostra fiamma, e con un po’ di fortuna potrete dare vita a un bel rapporto. In ambito lavorativo le buone idee non mancheranno. Sarete piuttosto ispirati e con impegno e pazienza arriveranno buoni risultati. Voto - 8️⃣

Scorpione: anche se la Luna lascerà il vostro cielo, questa giornata di San Valentino si rivelerà comunque abbastanza romantica per i nati del segno. Se siete single questo martedì potrebbe essere il pretesto adatto per portare a un livello superiore un rapporto che state portando avanti da tempo. Per quanto riguarda il lavoro siate un po’ più prudenti, perché con Mercurio in quadratura potreste commettere piccole sviste.

Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna si poserà sul vostro cielo in questa giornata, e coprirà i vostri sentimenti un po’ scontrosi. Con il partner non vivrete momenti estremamente romantici, ciò nonostante avrete l'occasione di vivere una giornata più tranquilla, che può darvi l'occasione di recuperare terreno. Nel lavoro spenderete tante risorse per i vostri progetti, nel tentativo di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata intrigante per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo. San Valentino si rivelerà un'occasione speciale per rendere migliore il rapporto con il partner o con la persona che vi piace se siete single. In ambito lavorativo un po’ di sfortuna potrebbe rallentarvi, ma non per questo vi arrenderete.

Voto - 7️⃣

Acquario: per fortuna la Luna si sposterà in una posizione più invitante per i nati del segno. Secondo l'oroscopo potrete godere di un rapporto migliore, ma non esageratamente romantico. Nessun problema invece per quanto riguarda il lavoro. I vostri progetti andranno avanti spediti, e con risultati sempre soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Pesci: peccato per questa Luna che si troverà in quadratura proprio in questa giornata di San Valentino. Fortunatamente Venere sarà stabile nel vostro cielo, dunque avrete ancora buone possibilità per poter rendere appagante e romantica la vostra storia d'amore. Siate solo più cauti. In ambito lavorativo meglio non prendersela troppo con comodo con certe mansioni. Voto - 7️