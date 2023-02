L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 14 febbraio 2023. L'Astrologia del giorno dedicato agli innamorati si presenta molto favorevole ai nati nel segno del Leone e della Vergine, un pochino meno per coloro del Toro e dei Gemelli. Ansiosi di conoscere il pronostico estrapolato dalle effemeridi del periodo per i segni della prima sestina?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di San Valentino, domani 14 febbraio, consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 14 febbraio, l'oroscopo della festa degli innamorati

Ariete: ★★★★. Un pizzico di fortuna e un fascino leggero saranno i vostri fedeli compagni per questo San Valentino. Gli astri vi aiuteranno ad esprimere i vostri sentimenti e a viverli con felice esuberanza, ovviamente insieme al partner. Cercate di concedere più tempo all'amore, al fine di ritrovare quella complicità affettiva che rende la vita meno dura. Urano sarà pronto a regalarvi alcuni momenti di pura gioia durante questa giornata. Non è detto che si tratti di grandi emozioni d'amore, ma saranno sicuramente delle sensazioni piacevoli e intense, tutte da gustare. Darete il meglio di voi stessi anche sul lavoro: in questi giorni avete in vostro favore il sostegno delle stelle.

Toro: ★★. Le stelle annunciano un po' di difficoltà in merito alla festa degli innamorati di quest'anno. Non potete pretendere che tutti siano sempre d'accordo con voi, specialmente se cambiate idea da un momento all'altro. Cercate di dare maggior peso alle vostre parole, altrimenti la persona presente al vostro fianco si arrabbierà seriamente.

La dissonanza della Luna potrebbe rompervi le uova nel paniere e qualcuno dei vostri progetti rischierà di essere bruscamente interrotto. Magari la colpa non sarà del tutto vostra ma un briciolo di esame di coscienza dovreste forse farvelo, giusto per vedere che cosa succede in questa giornata pesante. Un cielo grigio poi, vi renderà sospettosi, diffidenti nei confronti di alcuni colleghi che perdono sempre tempo in chiacchiere.

Gemelli: ★★★. L'oroscopo del giorno di San Valentino prevede un 14 febbraio sottotono. In qualcuno di voi c'è ancora un po' di rabbia per ciò che avrebbe potuto accadere in un rapporto a due e non è accaduto, nonostante i vostri sforzi. In mattinata qualche piccola incomprensione con il partner potrebbe oscurare il vostro buon umore: cercate di essere più disponibili e comprensivi. La dissonanza di astri poco di parte vi renderà rancorosi, forse anche in maniera eccessiva: cercate di sfogarvi con una cara amicizia, senz'altro sarà pronta a sostenervi. Per voi il peso delle responsabilità si farà sentire con forza, e forse sarebbe il caso di rinunciare a qualcosa salvaguardando però la vostra serenità interiore e la vostra salute, minacciata dallo stress.

Nel lavoro, non esagerate se siete a capo di un’attività, perché il garbo e la dolcezza pagano sempre di più.

Oroscopo San Valentino, previsioni astrologiche del 14 febbraio

Cancro: ★★★★. Giornata dedicata alla festa degli innamorati decisamente buona, anche se in alcuni casi interessata dalla solita (piacevole) routine. Forse avrete un momento di scambio emotivo, una fusione di anime tra voi e il vostro partner come mai avvenuto prima d'ora. Se siete nati nella prima decade, avrete la possibilità di giocarvi carte importanti per costruire ancor meglio l’intesa amorosa. Gli influssi armonici della Luna vi renderanno sereni e questa vostra serenità si diffonderà nell'atmosfera intorno a voi. Con gli amici avrete la possibilità di condividere delle cose importanti, ed era da tempo che non riuscivate ad aprirvi così.

Nel lavoro, avvertirete un forte desiderio di nuove esperienze, questo vi permetterà di dimostrare le vostre qualità ed il vostro fiuto per gli affari.

Leone: ★★★★★. Questo San Valentino avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita a due e magari di sentirvi in piena sintonia con il vostro grande amore. Questo cielo infatti parla di grandi novità e rinnovamento e questo sarà molto positivo per la coppia. I rapporti affettivi in generale saranno più affettuosi e la passione una vera delizia. Avrete delle ottime intuizioni che vi sapranno guidare verso la scelta migliore da prendere. Tutto andrà bene finché resterete in contatto con le vostre emozioni più profonde. Presto arriverà un treno molto generoso per voi, nel settore dell’amicizie e dei sentimenti.

Nel lavoro, sappiate prendere il biglietto e salirci sopra al momento opportuno, perché tanta positività, non passa certo così tanto spesso.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 14 febbraio annuncia una festa degli innamorati nella quale sarete al top. Vi godrete un momento di grande intesa con la vostra dolce metà. Vivrete così una vita di coppia all'insegna della tranquillità più assoluta, grazie ad un'ottima posizione dei pianeti nel vostro segno. Sarete sostenuti da Mercurio che senz'altro vi regalerà una grande energia e una formidabile lucidità intellettuale. Fate tesoro degli insegnamenti che riceverete in questi giorni, perché saranno assolutamente preziosi e vi aiuteranno anche nel lungo termine.

Il bilancio di questa fase lavorativa sarà ottimo, anche perché state collaborando tanto con gli altri, proprio come piace a voi.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 14 febbraio.