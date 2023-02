L'oroscopo della giornata di martedì 7 febbraio prevede i nativi Vergine più sereni e concentrati sulla loro vita quotidiana, mentre Scorpione potrà contare su un cielo più favorevole. La Luna permetterà ai nativi Capricorno di essere più espansivi in amore, mentre Leone avrà delle responsabilità in più. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 7 febbraio.

Previsioni oroscopo martedì 7 febbraio 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che si farà un po’ più piatta in questa giornata di martedì, ma comunque soddisfacente per voi nativi del segno.

Potrete contare su un rapporto stabile, con momenti a volte davvero teneri tra voi e la vostra anima gemella. Nel lavoro avrete bisogno di una spinta per poter emergere, dimostrando al meglio le vostre abilità. Voto - 8️⃣

Toro: vi sentirete più a vostro agio in amore ora che la Luna vi darà nuovamente sostegno. Secondo l'oroscopo, avrete buone emozioni e interessanti proposte da condividere con il partner, in grado di permettervi di vivere un rapporto migliore. Nel lavoro potrete fare centro in ogni aspettativa grazie a Mercurio in trigono, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: quadro astrale che vi metterà in ulteriore difficoltà secondo l'oroscopo del giorno. Oltre a Venere, anche la Luna sarà in quadratura.

Per cui, cuori solitari oppure no, farete un po’ fatica a comprendere le intenzioni della vostra fiamma, causando spiacevoli malintesi. In ambito lavorativo avrete grandi progetti in mente. Questo cielo vi assisterà, e con impegno e pazienza potrete raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Cancro: ottimo martedì per voi nativi del segno, soprattutto sul fronte amoroso.

Troverete il consenso del partner in questa giornata, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, soprattutto voi nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro meglio accelerare i tempi con alcuni progetti, senza però tralasciare importanti dettagli. Voto - 8️⃣

Leone: sfera sentimentale tutto sommato discreta per voi nativi del segno.

La Luna lascerà il vostro cielo, ciò nonostante vi sentirete comunque abbastanza felici del rapporto che state costruendo con il partner. Nel lavoro avrete delle responsabilità in più, e sarete chiamati a doverle rispettare. Voto - 8️⃣

Vergine: con la Luna che arriverà nel vostro segno, riuscirete a essere più sereni e concentrati secondo l'oroscopo del giorno. In amore non ci saranno momenti di puro romanticismo, ciò nonostante sarà possibile creare un dialogo costruttivo con la persona che amate. Nel lavoro Mercurio vi permetterà di gestire in modo più efficace le vostre mansioni, mettendo a punto idee interessanti. Voto - 7️⃣

Bilancia: sarà un martedì discreto per le questioni sentimentali per voi.

Questo cielo non sarà così influente, e il rapporto tra voi e il partner potrebbe essere un po’ più freddo. Anche nel lavoro non sarete messi benissimo. Ultimamente le difficoltà da affrontare sono molteplici, e non sempre vi sentirete all'altezza della situazione. Voto - 6️⃣

Scorpione: Mercurio in sestile vi permetterà di essere più organizzati sul fronte professionale secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Il lavoro andrà avanti e presto potrete ambire a qualcosa in più. In amore lo stress dei giorni precedenti vi ha messo in difficoltà. Adesso però dovrete recuperare terreno e sfruttare la buona posizione di Venere. Voto - 7️⃣

Sagittario: questo cielo continuerà a disorientarvi dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo.

La Luna e Venere potrebbero essere motivo di malessere in amore e possibili discussioni. È evidente che qualcosa non va tra voi, e dovrete avere buon senso e maturità a sufficienza per poter risolvere le cose. In ambito lavorativo porterete avanti i vostri progetti con il vostro solito impegno, anche se l'entusiasmo non sarà alle stelle. Voto - 6️⃣

Capricorno: una splendida Luna in trigono dal segno della Vergine vi permetterà di essere più espansivi in amore. Single oppure no, sarà più semplice per voi vivere al meglio la vostra vita sentimentale, esplorando un legame sempre più profondo. In ambito lavorativo sarete vigili e attenti ai dettagli grazie a Mercurio, con risultati più che discreti.

Voto - 8️⃣

Acquario: il Sole in sestile vi augura un buon martedì, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Sarete sereni e con la voglia di condividere le vostre emozioni con la persona che amate, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo sarete sulla cresta dell'onda al momento e dovrete cavalcarla fino alla fine per raccogliere il successo che meritate. Voto - 9️⃣

Pesci: con la Luna che passerà nel segno della Vergine, in ambito amoroso non sarete particolarmente attivi. Fortunatamente, rimarrà una discreta stabilità tra voi e il partner, utile per preservare il vostro rapporto. Nel lavoro state concludendo un importante progetto, che se curato al meglio, porterà buoni risultati. Voto - 7️⃣