L'oroscopo del giorno venerdì 12 dicembre porta con sé vibrazioni dinamiche, ideali per prendere iniziative e dare una svolta ai progetti personali. Le stelle favoriscono chiarezza mentale, intuizioni brillanti e piccoli colpi di fortuna.

Le idee dell'Ariete scorreranno con maggiore fluidità grazie a Mercurio, che passerà nel segno del Sagittario. Marte caldo rende attivo il Leone, non solo in campo professionale, ma anche in amore, invece il segno dei Gemelli avrà bisogno di un cambio radicale di direzione.

Previsioni oroscopo venerdì 12 dicembre 2025 segno per segno

Ariete: le stelle saranno ben allineate nei vostri confronti in questa giornata di venerdì, ma non si esclude qualche nube all'orizzonte. Attenzione nel pomeriggio, quando la Luna sarà in opposizione e potrebbe sconvolgere il vostro animo. In quanto al lavoro le idee scorrono con facilità grazie a Mercurio, e potrebbero portarvi verso nuovi obiettivi da raggiungere. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di venerdì stabile. La comunicazione con il partner sarà appagante, e potrebbe portare a qualche momento di piacevole intesa. Nel lavoro sarete più sul pezzo ora che Mercurio non vi darà più noie. Sarete in grado di riflettere bene e prendere buone decisioni per i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Gemelli: avrete bisogno di un cambio radicale della vostra vita quotidiana. Le stelle non saranno così favorevoli, e vi spingeranno a prendere altre direzioni. In amore provate a chiarire ciò che non funziona tra voi e il partner. Sul fronte professionale serviranno nuovi progetti per gestire nella maniera adatta le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali in lieve calo. La Luna si sposterà in quadratura, dunque non sempre sarete così affabili nei confronti del partner. Settore professionale stabile, anche se potreste sentirvi un po' smarriti, soprattutto se avete concluso di recente alcuni importanti progetti. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale che si accende in questo periodo.

Dolcezza e complicità non mancheranno tra voi e il partner, grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Nel lavoro dimostrerete maggiore praticità in quel che fate, grazie a Mercurio e Marte in trigono, che porteranno idee ed energie. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali in calo nel prossimo periodo. La Luna lascerà il vostro cielo, lasciando spazio a Venere in quadratura, che potrebbe mettere in evidenza i limiti del vostro rapporto. Nel lavoro servirà maggiore pazienza, ora che Mercurio si trova in quadratura. Non tutte le vostre idee potrebbero rivelarsi valide per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: giornata di venerdì appagante in amore. La Luna in congiunzione vi permetterà di ritrovare leggerezza e intesa con la persona che amate, esaltata da Venere in sestile.

Nel lavoro sarete in grado di fare evidenti progressi grazie a Mercurio, ora in sestile dal segno del Sagittario, soprattutto nei progetti iniziati da poco. Voto - 9️⃣

Scorpione: il pianeta Mercurio lascerà il vostro segno zodiacale a partire da questo venerdì di dicembre. Di contro, sarete ancora capaci di dire la vostra in campo professionale, e gestire le vostre mansioni nella maniera più opportuna. In quanto ai sentimenti cercherete di fare un po’ di ordine e chiarezza per vivere una relazione più equilibrata. Voto - 8️⃣

Sagittario: preparatevi ad accogliere il pianeta Mercurio nel vostro segno zodiacale. Sul fronte professionale riuscirete a essere più abili e precisi nei vostri progetti, con idee che possono fare la differenza.

In amore sarete più aperti e sinceri nei confronti del partner, ma cercate di evitare gelosie inutili. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà un venerdì gradevole in amore per voi nativi del segno. Nel lavoro il vostro modo di fare trascina gli altri, e vi spingerà a gestire i vostri progetti in maniera più chiara e semplice. In amore fate attenzione alla Luna in quadratura dal segno della Bilancia. Non sarete sempre così affiatati con la vostra fiamma. Voto - 7️⃣

Acquario: l'intimità con il partner può sembrarvi un'oasi di rilassamento tra i tanti impegni pubblici e privati. Con la Luna e Venere a favore, non avrete problemi a manifestare le vostre emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, Mercurio tornerà ad agire a vostro favore, concedendovi idee e occasioni interessanti per i vostri progetti.

Voto - 8️⃣

Pesci: configurazione astrale in calo in questa giornata di venerdì. In campo professionale arriverà Mercurio in quadratura, che potrebbe aggiungere qualche imprevisto nelle vostre mansioni. Attenzione anche in amore: con Venere in cattivo aspetto, difficilmente le emozioni saranno al centro. Voto - 6️⃣