Nel weekend del 18 e del 19 febbraio 2023, l'Oroscopo vedrà di ritorno alle prime posizioni il segno dell'Ariete, accompagnato da Bilancia e Pesci. Sagittario e Capricorno incontreranno invece delle difficoltà.

A seguire, l'oroscopo per tutti i segni del fine settimana.

L'oroscopo del weekend: Pesci al 'top'

1° Pesci: questo fine settimana i guadagni saranno assicurati, avrete anche una bellissima sorpresa da parte della famiglia che sicuramente vi renderà molto felici.

2° Bilancia: finalmente questo fine settimana avrete del tempo libero che potrete dedicare interamente a voi stessi, al partner oppure alla famiglia.

Lo shopping sarà una bella distrazione a fronte della stanchezza dagli impegni della settimana.

3° Ariete: il romanticismo che si respirerà dalle vostre parti potrebbe essere di grande aiuto per ridefinire la vostra relazione e farla evolvere in modo straordinariamente positivo. Le due serate che si avvicinano potrebbero essere davvero ottime per fare qualche bella conoscenza da parte dei single.

4° Gemelli: un flirt potrebbe trasformarsi in una storia d'amore. Con il partner potreste avere anche un dialogo che potrà finalmente gettare luce su una questione che non avete mai avuto tempo né voglia di risolvere.

Un viaggio per Vergine

5° Vergine: staccare la spina per fare un viaggio o per una piccola gita potrebbe essere una opzione da prendere in considerazione, magari in una beata solitudine che potrebbe aiutarvi a liberare la mente definitivamente da impegni e da situazioni abbastanza pressanti nel corso della settimana.

6° Toro: l'intesa in amore sta subendo un bel rialzo, con tutta probabilità ci potrebbero anche essere delle belle evoluzioni sul piano familiare. Secondo l'oroscopo anche l'umore potrebbe trovare finalmente una stabilizzazione più tenace. La domenica potrebbe rivelarsi ricca di sorprese.

7° Leone: darete molto spazio alla passionalità e alla voglia di interagire con le amicizie più strette.

Vorreste dimenticare per un po' le vicende professionali che hanno rallentato il vostro lavoro e ci riuscirete abbastanza bene. Potreste ideare una gita fuori porta con la famiglia di origine.

8° Scorpione: riposare in modo semplice e senza avere nessuno dalle vostre parti vi darà una bella carica che potrebbe darvi modo di fare moltissimo nel corso della prossima settimana.

Secondo l'oroscopo state sperimentando un periodo di riflessione che potrebbe aiutarvi sia sul lavoro che nella vita privata.

Incomprensioni per Cancro

9° Cancro: avrete qualche piccola incomprensione con il partner che al momento potrebbe non trovare una risoluzione veloce e che quindi potrebbe essere indice di un disaccordo di fondo che nella prossima settimana potrebbe migliorare o peggiorare, a seconda della situazione.

10° Sagittario: starete molto in casa ed eviterete ogni fonte di stress. Non ci sarà purtroppo spazio per le amicizie o per situazioni che potrebbero in qualche modo distrarvi. Probabilmente avrete anche un po' di stanchezza che dovreste cercare di smaltire prima della sera di domenica.

11° Acquario: avrete bisogno di staccare la spina e di divertirvi. Purtroppo avrete anche una carenza di sentimentalismo che con il partner si potrebbe tradurre in una situazione molto fredda e difficile da gestire.

12° Capricorno: evitate ogni sforzo e riposatevi a dovere, senza tenere conto di tutto ciò che potrebbe significare una situazione di stress, anche di poco conto.