Un nuovo weekend del mese di febbraio prende il via. I cambiamenti astrologici e le novità dal punto di vista sentimentale e professionale riguarderanno tutti i segni zodiacali. Approfondiamo quali leggendo l'oroscopo del 18 febbraio 2023 per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Toro: in amore la situazione generale è interessante, grazie alla Luna che non è più in opposizione il fine settimana è di recupero. Nel lavoro questa è una giornata che porta qualcosa in più, siate più propositivi.

Toro: per i sentimenti potrebbero nascere delle piccole perplessità, nelle relazioni ci vorrà maggiore prudenza.

Nel lavoro il periodo invita a prendere tutto con cautela, attenzione alle possibili discussioni.

Gemelli: a livello sentimentale il periodo porta qualche momento di criticità, ma le stelle fortunatamente aiuteranno. Nel lavoro Venere torna favorevole a partire dalla prossima settimana, sfruttate quel momento.

Cancro: in amore in questa giornata è meglio fare tutto con calma, questo è un momento che comporterà diverse novità. A livello lavorativo se avete un'attività in proprio non mancherà qualche cambiamento.

Leone: per i sentimenti la Luna in opposizione chiede di fare maggiore attenzione, questo è un momento che comporta un certo nervosismo. Nel lavoro invece avrete la possibilità di risolvere diversi problemi.

Vergine: in amore non mancano le emozioni, attenzione solo a Marte in opposizione che porterà qualche momento di nervosismo. Nel lavoro non prendete tutto di petto, vi potreste arrabbiare per questioni futili.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: in amore la Luna non è più in opposizione, per questo motivo se c'è stata una discussione recente ora è meglio non portarla oltre.

Nel lavoro - con Giove dissonante - alcuni penseranno di ripartire e di rimettersi in gioco.

Scorpione: a livello sentimentale questo periodo potrebbe vedere la nascita di alcune incomprensioni, nel complesso il momento è stancante. Nel lavoro i risultati non mancheranno, dovrete solo impegnarvi di più.

Sagittario: a livello amoroso la Luna in buon aspetto comporterà dei cambiamenti importanti, c'è anche una buona dose di energia.

Nel lavoro sarà possibile progettare un cambiamento.

Capricorno: in amore la giornata è nel complesso tranquilla, ma servirà prudenza nella vita di coppia. Nel lavoro ci può essere un po' di nervosismo perché dovete affrontare diverse difficoltà.

Acquario: per i sentimenti le prossime giornate saranno interessanti con la Luna in buon aspetto, gestite al meglio questo periodo. A livello lavorativo Mercurio nel segno invita a essere cauti nelle spese.

Pesci: in amore non sottovalutate quello che arriverà in questa giornata, le stelle saranno dalla vostra parte. Nel lavoro la stanchezza si fa sentire, ma comunque dovrete mettere a posto alcune questioni.