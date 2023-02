Prosegue la seconda settimana del mese di febbraio 2023. Scopriamo come andrà in particolare martedì 7 febbraio con l'Oroscopo e le stelle in amore, per il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: sarebbe meglio se vi prendeste una giornata di recupero, per capire ciò che realmente desiderate. A livello sentimentale non mancano i buoni propositi, avete voglia di mettervi in gioco. Nel lavoro alcune questioni vanno risolte.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale giornata interessante in amore, soprattutto dopo la pesantezza vissuta nell'ultimo periodo.

Nel lavoro possibili rinnovi importanti.

Gemelli: per i nati sotto questo particolare segno zodiacale la giornata di mercoledì 7 febbraio sarà caratterizzata da momenti sottotono. In amore possibili incontri per i single del segno. A livello lavorativo delle situazioni possono sbloccarsi.

Cancro: sarà meglio evitare di stancarsi. Nel lavoro possibili cambiamenti da affrontare. In ambito sentimentale possibili tensioni, attenzione ai modi in cui reagite alle situazioni.

Leone: per il quinto segno zodiacale, possibili polemiche in ambito amoroso, avete voglia di un buon recupero che arriverà con la fine del mese. Momento di nervosismo, anche sul lavoro, dove dovreste cambiare delle strategie.

Vergine: giornate di stanchezza queste di inizio settimana.

Nel lavoro sarà meglio non sottovalutare nulla in questo periodo. A livello sentimentale ci saranno delle questioni da risolvere, il momento è abbastanza complesso.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: giornata interessante per l'amore, sarà meglio agire se desiderate risolvere delle problematiche vissute negli ultimi tempi con il partner.

Per quel che riguarda il lato lavorativo presto saprete come affrontare una questione spinosa.

Scorpione: nuove collaborazioni per il segno, non sottovalutatele, porteranno buone cambiamenti. In campo amoroso polemiche da affrontare, soprattutto per le questioni sorte nelle ultime giornate del weekend.

Sagittario: giornata sottotono.

In amore sentite la necessità di un momento di riflessione per capire come comportarvi con le persone che amate. Per quel che riguarda l'ambito lavorativo in arrivo delle conferme interessanti.

Capricorno: se pensate di avere qualche problema con il partner, sarà meglio parlarne, in questo modo potrete chiarire ogni cosa. In ambito lavorativo è un momento di recupero, anche se alcuni pianeti sono ancora dissonanti.

Acquario: per il penultimo segno zodiacale la giornata di martedì 7 febbraio sarà caratterizzata da necessità di chiarezza in amore. Con Giove in buon aspetto si risolvono le questioni a carattere lavorativo.

Pesci: sarà meglio non agitarsi, con questa Luna in opposizione. In arrivo per il lavoro novità importanti, mentre per l'ambito sentimentale cercate di tenere a bada la vostra pazienza.