Le previsioni dell'oroscopo del 25 febbraio invitano i Gemelli a essere un po' meno polemici. I Cancro, invece, dovrebbero essere più decisi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Gemelli: le previsioni dell'Oroscopo del 25 febbraio vi invitano a essere meno polemici. Spesso tendete a dare troppa importanza a cose o situazioni che in realtà non meritano tutto questo interesse.

11° Ariete: siete persone molto leali, forse anche troppo. Dal punto di vista sentimentale l'importante è capire quale sia il momento giusto in cui fermarsi con lo scopo di evitare di farsi troppo male.

10° Bilancia: le stelle vi invitano a osare. Cercate di non soffermarvi troppo sulle apparenze, e andate alla sostanza dei fatti e al nocciolo della questione. Buon momento per iniziare un nuovo progetto.

9° Vergine: siete un po' nervosi in questi giorni, forse non siete esattamente al top della vostra forma fisica e questo potrebbe condizionare in maniera negativa anche il vostro rendimento lavorativo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Pesci: se non vi sentite adatti e a vostro agio in alcune situazioni, forse è il caso di rivedere un attimo gli ambiti nei quali siete andati a inserirvi. Non siate troppo prolissi.

7° Acquario: siete persone che amano essere circondati dall'affetto delle persone care.

Non amate la solitudine e preferite sempre stare con qualcuno piuttosto che da soli. Tuttavia l'importante è apprezzare anche il tempo da dedicare a se stessi.

6° Cancro: secondo l'oroscopo del 25 febbraio i nati sotto questo segno devono essere un po' più decisi. Rimuginate troppo su alcune faccende e questo non sempre è un bene.

5° Scorpione: siete creativi e pieni di spirito d'iniziativa, l'importante è mettersi all'opera per riuscire a coronare i vostri sogni. Anche in amore è probabile che ci siano delle novità importanti.

Oroscopo segni fortunati del 25 febbraio

4° in classifica, Sagittario: buone opportunità nel lavoro. Se siete alla ricerca di un nuovo o addirittura il vostro primo lavoro, questo potrebbe essere un ottimo momento per mettersi in gioco.

3° Capricorno: ci sono delle cose da mettere in ordine. Cercate di allargare un po' i vostri orizzonti e la mente. Non tutte le persone che vi circondano sono oneste con voi.

2° Leone: secondo l'oroscopo del 25 febbraio dovreste imparare a essere più socievoli. Siete simpatici e spigliati in questo periodo, pertanto approfittatene per allargare la cerchia di conoscenze.

1° Toro: l'oroscopo del 25 febbraio vi invita a tenere gli occhi aperti in quanto potrebbe accadere qualcosa di sorprendente. Giornata piena di creatività e innovazione.