L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 25 febbraio. In primo piano in questa sede ci sono i settori della quotidianità inerenti l'amore con il lavoro, analizzati e messi in relazione con i simboli astrali della seconda sestina zodiacale.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 25 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 25 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Ottima la partenza del weekend, perciò inseriti di diritto tra i grandi favoriti in ambito sentimentale/affettivo.

Una buona dose di sentimentalismo vi prepara a vivere una giornata all'insegna degli affetti e di un'animata vita sociale. Il comportamento affettuoso di un familiare vi lascerà piacevolmente stupiti. I legami affettivi in questo periodo possono dare molto in termini di sicurezza e positività riguardo il futuro. La Luna dal canto suo incentiva il vostro interesse per eventuali attività di ricerca, magari suggerendo persino l'abbraccio di nuove filosofie di vita, come ad esempio lo yoga.

Scorpione: ★★. Si prospetta in generale una giornata poco positiva. Carica emotiva e dinamicità vi sostengono a sufficienza ma, a causa del periodo non positivo, potreste anche essere preda di improvvisi cambi di umore, ovviamente destando sconcerto nelle persone che vivono accanto a voi.

In casa cercate di non prendervi sempre tutti gli oneri, ok? Ricordate ai vostri cari che esiste la suddivisione dei compiti: un saggio detto recita "Una volta per uno non fa male a nessuno". Un po' di shopping farà bene. Se doveste prendere una decisione non fatevi condizionare dalla fretta: sfruttate i segnali del sesto senso.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 25 febbraio punta l'indice su un periodo non troppo fortunato, per non dire negativo. Possibile che le prime ore di questo weekend possano essere un nervose, forse a causa del fatto che non potrete dire o dimostrare ciò che provate. Poi, con il passare del tempo, l'energia andrà migliorando. Solo a fine giornata potrete contare su una buona positività, sappiatelo.

Tranquilli, il periodo poco positivo passerà velocemente e gli effetti saranno passeggeri. Meglio così, anche perché alcune situazioni nelle prossime ore potrebbero creare confusione. In ambito lavorativo sarà difficile avere risposte su problematiche aperte.

Oroscopo e stelle del 25 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: 'top del giorno'. Ottimo periodo per fare o eventualmente disfare: agite, smuovete e osate perché l'Astrologia vi appoggia al massimo. Plutone, a questo giro in ottimo sestile con Nettuno in Pesci, fa presagire il fatto di poter essere tra i favoriti in tutti campi dell'esistenza. Ve la caverete in tutte le circostanze vivendo in uno stato quasi di grazia, il che capita di rado.

Nel lavoro poi, senz'altro vi lascerete trasportare dall’audacia creativa: avrete la possibilità di esprimere qualsivoglia curiosità. In amore intanto, qualche piccola idea e il gioco è fatto: riuscirete a rinverdire persino legami un po' datati. Se single, approfittate della giornata per lasciare quante più "esche" potete nel giro delle conoscenze.

Acquario: ★★★★. Parte nella più assoluta delle normalità questo nuovo weekend. Insomma, nulla di più e nulla di meno delle altre volte: solita (piacevole) minestra riscaldata. Eventualmente ponete al sicuro l'ascia di guerra, preferendo invece un confronto ragionevole con persone e situazioni: eviterete di ritrovarvi a battagliare per difendervi.

Solo con una strategia sottile otterrete il riconoscimento delle vostre ragioni. Nel lavoro potrebbe esserci un lieve sentore di maretta: nervosismo con colleghi o superiori? Lasciate correre per il momento, ponendo nel cassetto la carta della furbizia. In amore scambiate più recriminazioni che dimostrazioni di affetto? Dovreste riflettere.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 25 febbraio, indica purtroppo un periodo "no". Cercate di fare solo in necessario, ovviamente rimandando a tempi più consoni le attività più importanti. La Luna in Toro sarà sorretta da un vento instabile con l'incognita di eventuali trasformazioni: camminare al buio non fa per voi, tenetelo a mente! Una situazione inattesa v’indurrà ad una scelta: un’atmosfera di piacevole elettricità ma ad alto tasso di rischiosità.

Nel lavoro, mettete a punto idee capaci di sovvertire la routine quotidiana. Parlando d'amore, se single, avvierete relazioni nuove ma di breve durata. Se non avete intenzione di cominciare relazioni serie, meglio evitare false illusioni in chi crede in voi.