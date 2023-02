L'oroscopo di giovedì 16 febbraio è caratterizzato da intense emozioni. Saranno le previsioni astrologiche a raccontare l'andamento della giornata. Lavoro, amore e vita sociale si uniranno in un mix esplosivo, fino a definire diversi aspetti della quotidianità dei segni zodiacali. Ci sarà chi metterà al primo posto se stesso e chi apparirà completamente concentrato sulla vita di coppia.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 16 febbraio.

Previsioni astrologiche e voti del 16 febbraio

Ariete: comprendere le ragioni del partner non sarà sempre facili.

In alcuni casi, infatti, si dimostrerà un po' troppo severo. Le sue critiche potrebbero avere un forte impatto sul vostro modo di approcciarvi al prossimo. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non farvi influenzare eccessivamente. Voto 4.5.

Toro: la simpatia non basterà per conquistare la persona amata. L'assetto astrale non sarà proprio positivo dal punto di vista sentimentale. Per fortuna, riuscirete a compensare con l'impegno sul lavoro. La vostra diligenza non passerà inosservata a compiere un passo indietro potrebbe essere deleterio. Voto 6.

Gemelli: il riconoscimento da parte degli altri vi farà sentire meglio. Questo, però, non servirà a definire voi stessi. Dovrete avere le idee chiare per lasciare il segno.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di concentrarvi su un solo aspetto: mansioni eccessive potrebbero causare l'effetto contrario. Voto 6.5.

Cancro: cambierete idea facilmente. Non rimarrete radicati su un'unica posizione. Accetterete, con piacere, le idee degli altri, cercando di fonderle con le vostre. Sicuramente, a livello personale, compirete molti passi avanti.

Sarà un modo per affermare con maggiore forza la vostra personalità. Voto 8.

Oroscopo del giorno 16 febbraio

Leone: il partner dovrà faticare per guadagnarsi la vostra fiducia. Non sarete inclini a credere alle parole. Avrete bisogno di assistere a fatti concreti. Questo approccio andrà contro la vostra personalità, ma non sarà una giornata particolarmente serena.

Le tensioni sul lavoro si accumuleranno. Voto 5.

Vergine: vi farà piacere trascorrere un po' di tempo con la vostra famiglia. Vi confronterete con i vostri parenti, cercando di scoprire qualcosa in più sugli ultimi avvenimenti. La curiosità potrebbe prendere il sopravvento, specialmente per quanto riguarda le questioni sentimentali. In alcuni casi, il silenzio sarà da preferire. Voto 7.

Bilancia: la lealtà verso il prossimo sarà davvero importante per voi. Le difficoltà del giorno non vi spingeranno ad andare contro ai vostri valori. Continuerete ad avere gli stessi punti di riferimento. Ciò potrebbe stupire alcune persone, mentre per altre vi rivelerete una vera certezza. Voto 10.

Scorpione: la situazione sentimentale prenderà una piega migliore.

Il rapporto con il partner sarà più saldo, ma alcune incomprensioni continueranno a essere presenti. Il lavoro, al contrario, vi renderà davvero fieri. Compirete delle azioni inaspettate, che vi consentiranno di crescere dal punto di vista professionale. Voto 8.5.

Previsioni zodiacali del 16 febbraio

Sagittario: la positività del quadro astrale vi spingerà ad osare. Non vi nasconderete dietro alla routine quotidiana. Uscirete fuori dagli schemi perché solo così potrete mostrare a tutti la vostra vera personalità. In amore, adorerete corteggiare la persona amata: ogni mossa sarà sostenuta da sentimenti profondi. Voto 9.5.

Capricorno: essere sinceri con le persone care non sarà semplice. Ci saranno argomenti che vi metteranno in difficoltà.

Riuscirete ad aprirvi solo con amici di vecchia data. Quest'ultimi vi ascolteranno con estremo piacere, cercando di darvi i giusti consigli. Avrete bisogno di gentilezza. Voto 5.5.

Acquario: la vita in famiglia sarà caratterizzata da alti e bassi. Non sempre vi sentirete a vostro agio. Diverso sarà il discorso per i rapporti con gli amici. Ci saranno persone che davvero riusciranno a lasciare il segno nel vostro cuore. La loro presenza si rivelerà preziosa e indispensabile. Voto 7.5.

Pesci: Cupido non avrà nulla da insegnarvi. Sarete dei veri maestri nell'arte dell'amore. Farete delle emozioni la vostra bandiera. Ovviamente, il partner sarà molto felice. La relazione di coppia potrebbe arrivare a un punto molto importante, ma non dovrete affrettare le cose. Tutto avverrà con naturalezza. Voto 9.