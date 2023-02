L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 17 febbraio. A essere presi in considerazione in questo contesto i segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Ansiosi di scoprire chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci risulti essere tra i favoriti dall'Astrologia del periodo?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 17 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 17 febbraio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'. Venerdì sarà una giornata di grandi opportunità per molti dei nati sotto il segno della Bilancia. Cogliete questa occasione per mettervi in mostra e far emergere tutta la vostra creatività. Sarà un momento di grande ispirazione e di sviluppo per alcune delle vostre ultime idee. Cercate di non trascurare troppo la vita sociale: in alcuni casi aveste bisogno di interagire con le persone e di divertirvi un po' di più. Il fascino, poi, di certo sarà al massimo in questo periodo, quindi approfittatene per fare nuove conoscenze nel caso foste single. Usate gli strumenti a vostra disposizione per fare tutto ciò che avete programmato ma non dimenticate mai di prendere cura di voi stessi: il benessere fisico e mentale è la cosa più importante.

Scorpione: ★★★★. Questa che sta per arrivare sarà una giornata piuttosto stimolante per i nati sotto il segno dello Scorpione. Avrete certamente l'opportunità di mettere in pratica le vostre migliori abilità, sia in ambito personale sia professionale. Potreste anche fare qualche piccolo passo avanti nella realizzazione di certi vostri obiettivi ai quali tenete in modo particolare.

L'energia che circonda i rapporti interpersonali in alcuni casi sarà positiva, quindi non esitate a fare delle iterazioni importanti che possano contribuire al vostro successo. Tenete altresì a mente che l'ambizione spesso è una forza importante che dovreste sfruttare per raggiungere alcune delle vostre mete preferite.

Sagittario: ★★★★.

L'oroscopo del 17 febbraio prevede che la giornata di venerdì sarà per certi versi un po' complicata per diversi nati sotto il segno Sagittario. Comunque non c'è assolutamente da preoccuparsi, serve solo un po' di concentrazione in più, poi le stelle sufficientemente positive aiuteranno a fare il resto. Ci saranno purtroppo alcune tensioni con quelle persone che ben sapete: potrebbero farvi sentire un po' a disagio e la tensione nervosa potrebbe partire in quarta. Chi è single potrebbe avere a che fare con una leggera tendenza a essere troppo emotivi, quindi da fare attenzione a non prendere decisioni avventate. Cercate invece di vivere la giornata nel modo più piacevole possibile, e siate gentili con chi lo merita.

Portate con voi un po' di ottimismo e godetevi il momento.

Oroscopo e stelle del 17 febbraio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. La bella presenza della Luna nel vostro segno regalerà a molti Sagittario tanta buona energia e vitalità da sfruttare a iosa nella quotidiana esistenza. Nel periodo sarete certamente più energici del solito, pertanto potrete contare su una grande e rinnovata voglia di fare. Sfruttate la creatività insita nel vostro segno per iniziare nuovi progetti o addirittura un lavoro nuovo di zecca. La mente, sappiatelo, si muove sempre molto velocemente, quindi non abbiate paura di esplorare nuove strade: mal che vada potrete sempre fare marcia indietro.

Potreste in qualche caso fare nuove conoscenze, utili a farvi raggiungere certi agognati obiettivi. Siate comunque più aperti alle opinioni altrui e cercate di comprendere come gli altri possano vedere le cose: due punti di vista è sempre meglio di uno solo.

Acquario: ★★★★★. La giornata di venerdì 17 febbraio sarà sicuramente molto interessante per voi dell'Acquario. In questo periodo, più di qualche Acquario senz'altro dovrà prendere decisioni importanti e magari si è già preparato per abbracciare nuovi obiettivi. Il periodo in generale potrebbe essere foriero di grandi passi in avanti nella direzione giusta, ossia quella da voi sperata. Concentratevi e perseverate, solo in questo modo riuscirete a raggiungere ciò che dentro di voi covate segretamente.

In più, molto presto, se non da subito, dovrete essere pronti ad affrontare delle sfide, qualcuna anche abbastanza ostica da portare a buon fine: con la forza interiore e la volontà di raggiungere il successo, riuscirete a superare qualsiasi ostacolo. Fate del vostro meglio per rimanere calmi, concentrati e focalizzati su ciò che conta.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 17 febbraio, a voi dei Pesci pronostica un periodo di calo in generale. Aleggia già da ora nell'aria un diffuso sottotono, assolutamente da non sottovalutare. L'umore potrebbe essere instabile a causa di complicazioni acuite da situazioni contingenti. Più di qualche Pesci, poi, potrebbe trovarsi a dover affrontare delle difficoltà nella gestione delle proprie emozioni.

Ci saranno anche alcune preoccupazioni riguardo la salute o le finanze, il che potrebbe influenzare abbastanza l'andamento della vita familiare e di conseguenza i rapporti interpersonali in generale. Se possibile cercate di evitare discussioni o conflitti e, sempre se possibile, sforzatevi di fare una qualche attività rilassante, come una passeggiata o una meditazione. Questo potrebbe aiutare a ritrovare un po' di tranquillità interiore.