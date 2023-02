L'oroscopo di sabato 11 febbraio è caratterizzato da tante sorprese. Le previsioni astrologiche, in base ai transiti dei pianeti, sono pronte a svelare tutti i segreti della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro non vedranno l'ora di mettersi in gioco, mentre altri tenderanno a concentrarsi sui desideri del partner.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo dell'11 febbraio.

Previsioni astrologiche e voti dell'11 febbraio

Ariete: la solitudine inizierà a farsi sentire. Per fortuna, potrete contare sulla presenza di un vasto numero di amici.

Non andrete d'accordo con tutti, ma eviterete di sollevare un polverone per questioni inutili. La giornata, infatti, sarà dedicata solo al benessere interiore e alla consapevolezza di voi stessi. Voto 6.5.

Toro: il legame con il partner subirà un'importante svolta. Vi sentirete tranquilli al suo fianco. Saprete valorizzare i momenti più lieti e togliere importanza a quelli meno significativi. Il lavoro, purtroppo, potrebbe togliervi un po' di tempo. Dovrete essere molto abili per riuscire a organizzarvi al meglio. Voto 7.

Gemelli: la giornata lavorativa andrà a gonfie vele. Sarete davvero soddisfatti dei vostri sforzi. Vi impegnerete con diligenza, svolgendo prima le mansioni più complesse. La fatica renderà l'uso del tempo libero ancora più appagante.

Il partner non potrà fare a meno di essere attratti dal vostro fascino. Voto 9.5.

Cancro: avrete dei ripensamenti. Non sarete certi che la strada intrapresa sia quella giusta. Inizierete a mettere in dubbio le scelte fatte in passato, soprattutto quelle di tipo lavorativo. Potrete sempre cambiare direzione, ma non dovrete avere tentennamenti.

Le previsioni astrologiche vi consigliano di aspettare. Voto 5.

Oroscopo dell'11 febbraio

Leone: la situazione si manterrà stabile. Non ci saranno molte sorprese in questa giornata, ma troverete il modo per non annoiarvi. Riderete con gli amici, sarete affettuosi con il partner e vi prenderete cura della famiglia. Ovviamente, non esiterete a occuparvi anche dei vostri interessi personali.

Voto 7.5.

Vergine: sarete dolci con i membri della vostra famiglia. Avrete un sorriso per ciascuno di loro. Vi preoccuperete del benessere personale delle persone care e, in caso di dubbi, interverrete per cercare di essere di aiuto. Le vostre premure non verranno rifiutate. Al contrario, saranno considerate un segno d'affetto. Voto 8.5.

Bilancia: avrete un talento formidabile per le attività artistiche. Vi piacerebbe trasformare in un lavoro qualcuna delle vostre abilità. Non sarà un percorso facile, però, con il giusto approccio, potrete rimanere molto sorpresi. L'appoggio delle persone care e della famiglia sarà davvero essenziale. Voto 9.

Scorpione: non vi sentirete molto entusiasti degli eventi del giorno.

Avrete bisogno di ricaricare le batterie e di allontanarvi da atteggiamenti troppo invasivi. Svolgerete il vostro lavoro con lentezza, limitandovi a portare a termine solo le richieste più urgenti. Un po' di esercizio fisico potrebbe ridarvi l'energia necessaria. Voto 6.

Previsioni zodiacali dell'11 febbraio:

Sagittario: sarete piuttosto scaltri. Userete la vostra intelligenza per liberarvi da situazioni fastidiose. Eviterete, però, di ferire gli altri. Cercherete di trovare modi originali e poco offensivi per perdere determinati legami. Impiegherete lo stesso approccio anche sul posto di lavoro. Voto 10.

Capricorno: non saprete come gestire le vostre insicurezze. In ambito sentimentale, vi dimostrerete un po' impacciati nel campo del corteggiamento.

Tenderete a tornare spesso sui vostri passi, senza riuscire a dire le parole tanto desiderate. Questo non farà altro che aumentare la frustrazione. Voto 4.5.

Acquario: non sarà facile gestire la stanchezza della giornata. Avrete bisogno di riposarvi un po' e di mettere il lavoro in secondo piano. Ultimamente, infatti, non siete riusciti a riposare bene. Potrebbe essere il momento giusto per trascorrere un po' di tempo con la famiglia e per ridare valore a vecchi rapporti di amicizia. Voto 5.5.

Pesci: tenderete a confidarvi facilmente con gli amici. Rappresenteranno una valvola di sfogo molto importante. Crederete nel loro giudizio, anche se questo significherà rivelare segreti spiacevoli. Allo stesso modo, dimostrerete di essere anche degli ottimi ascoltatori. Il vostro supporto sarà importante. Voto 8.