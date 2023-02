L'oroscopo dell'11 febbraio 2023 afferma che i single dell’Ariete potrebbero avere l’animo leggermente irrequieto e consiglia ai Vergine di aprire di più il cuore al loro partner. Divampa la passione nella vita amorosa dei nati in Bilancia, i Pesci invece dovrebbero essere più spontanei e fare qualcosa che lasci senza parole il partner. A seguire le previsioni degli astri dedicate alla giornata di sabato 11 febbraio per il settore dell’amore.

L'oroscopo dell'amore per il giorno 11 febbraio: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Questa giornata è tutta incentrata sui nuovi amori.

Se siete single, potreste sentirvi un po’ irrequieti. Siete pronti per trovare la vostra anima gemella e iniziare la vostra vita insieme, ma non disperatevi se non l’avete ancora trovata. L’universo ha un piano per voi. Se avete una relazione, mantenete viva la fiamma facendo qualcosa di speciale per il vostro partner.

Toro – Siete sensuali e pratici, organizzate una serata romantica a casa, ma proponete al vostro partner di fare anche un bel gioco di società insieme, vedrete che lo apprezzerà tantissimo. Se vi siete separati da poco, potreste incontrare qualcuno di speciale alla festa di un amico o mentre lavorate a un progetto di gruppo.

Gemelli – Se avete una relazione d’amore, il vostro partner potrebbe sentirsi un po’ trascurato.

Sforzatevi di trascorrere del tempo di qualità insieme e di ascoltare davvero quello che ha da dire. Se siete single, ricordate che non c’è fretta di trovare l’anima gemella: godetevi la vostra libertà. Potreste incontrare una persona inaspettata, ma attenzione a non affezionarvi in fretta.

Previsioni astrologiche per l'ambito amoroso, giorno 11 febbraio: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – A volte siete lunatici, ma nel complesso siete un partner amorevole e premuroso che vuole solo far funzionare le cose. Farete tutto il necessario per far durare la vostra relazione d’amore. Se siete impegnati sentimentalmente, potreste sentire il bisogno di ravvivare le cose con alcune nuove avventure da fare con la vostra dolce metà.

Se il vostro cuore è solo, siate aperti all’incontro con una persona inaspettata: potrebbe essere la vostra anima gemella.

Leone – In questo periodo vi sentirete particolarmente creativi e appassionati. Potreste avere l’impulso di provare qualcosa di nuovo o di rischiare qualcosa che volevate fare. Usate il vostro carisma per incantare qualcuno di speciale. Se siete single, potreste fare un incontro memorabile. Se avete una relazione, voi e il vostro partner trascorrerete momenti divertenti e romantici insieme.

Vergine – A volte siete un po’ critici nei confronti del vostro partner, cercate di rilassarvi e lasciatevi travolgere dal romanticismo. Il vostro partner apprezzerà la vostra volontà di abbassare la guardi e godervi il tempo insieme.

Comunicate i vostri sentimenti e fate sentire speciale la vostra dolce metà.

Astrologia per il giorno 11 febbraio su amore: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – La vostra vita amorosa sta per scaldarsi e sentirete la passione più forte che mai. Le cose stanno andando bene per il vostro rapporto di coppia e potete aspettarvi un weekend all’insegna del romanticismo. C’è anche la possibilità che un nuovo amore entri nella vostra vita, quindi tenete gli occhi aperti. Se siete single, non abbiate paura di mettervi in gioco ed esplorare le vostre opzioni.

Scorpione – Se avete una relazione, voi e il vostro partner siete sulla stessa lunghezza d’onda e siete anche in grado di comunicare in maniera efficace.

C’è un forte legame tra di voi e potete contare l’uno sull’altro. Se siete single, sarete attratti da una persona intensa e passionale. Vi piace avere il comando nelle relazioni, quindi, scegliete una persona in cui potete avere il controllo.

Sagittario – Siete appassionati e spontanei, quindi assicuratevi di far sapere al vostro partner quanto lo desiderate. Se siete single, usciti e socializzate. Partecipate a eventi sociali e incontrare nuove persone: l’amore della vostra vita potrebbe essere proprio dietro l’angolo. L'Oroscopo consiglia di essere più comprensivi e flessibili per permettere all’amore di entrare nella vostra vita.

L'amore secondo l'oroscopo per il giorno 11 febbraio: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Se negli ultimi tempi la vostra vita amorosa è stata piatta, questa è la giornata giusta per ravvivare le cose. Non si escludono nuovi ed entusiasmanti sviluppi nella vostra vita amorosa. Adesso è il momento di portare le cose al livello successivo con il vostro partner o, se siete single, di mettervi in gioco e incontrare gente nuova.

Acquario – Volete un partner affidabile e laborioso, qualcuno su cui contare. Tuttavia, siete troppo concentrati sulla vostra carriera. Il romanticismo non è una priorità per voi in questo periodo, ma questo non vuol dire che non siete aperti all’idea di incontrare una persona speciale.

Semplicemente non state attivamente cercando una relazione. Se arriva la persona giusta, vi aprirete all’amore.

Pesci – Dovete essere più spontanei e fare qualcosa che il vostro partner non si aspetta. Questo farà capire all’amore della vostra vita quanto ci tenete e quanto siete disposti a fare il possibile per lui o lei. Se avete pianificato qualcosa di speciale, questo è il giorno giusto per mettere in atto il vostro progetto. Il vostro partner lo apprezzerà tantissimo.