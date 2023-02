Secondo weekend del mese di febbraio che prende il via per tutti i segni. Di seguito approfondiamo l'oroscopo e le previsioni astrologiche di sabato 11 febbraio 2023 dall'Ariete ai Pesci.

L'astrologia dell'11 febbraio

Ariete: in amore coloro che hanno chiuso un rapporto, al momento non devono tornare sui loro passi, sono favoriti intanto i nuovi incontri. Nel lavoro ci sono diverse cose da fare, per questo motivo è meglio ritrovare un certo equilibrio.

Toro: per i sentimenti se ci sono questioni importanti da discutere sfruttate questa giornata. Meglio evitare le tensioni.

Nel lavoro dovete guardare al futuro con maggiore ottimismo adesso.

Gemelli: a livello sentimentale la giornata potrà portare buone emozioni, una discussione però potrebbe non mancare. Nel lavoro alcune persone potrebbero essere contro di voi, fate attenzione.

Cancro: in amore - con la Luna in opposizione - sono possibili delle tensioni, non mancheranno delle discussioni in questa fase. A livello lavorativo è un momento decisivo per fare nuove scelte, ma attenzione a Giove in opposizione.

Leone: in amore Mercurio in opposizione porta qualche indecisione nei rapporti, ci vorrà maggiore coraggio. Nel lavoro se c'è qualcosa da dire o fare sarà bene agire adesso.

Vergine: per i sentimenti è un momento migliore con la Luna favorevole, questo periodo offre nuove risorse.

Nel lavoro sono possibili delle discussioni, che è meglio però "lasciar correre", anche perché Venere in opposizione potrebbe peggiorare la situazione.

Bilancia: in amore la giornata vedrà la Luna nel segno e Mercurio favorevole, sarà quindi possibile ritrovare equilibrio. Nel lavoro è un momento favorevole, ma alcune difficoltà non mancheranno.

Scorpione: per i sentimenti è un periodo interessante e il cielo è bello, c'è uno stato di maggiore chiarezza nella vita di coppia adesso. A livello lavorativo qualcosa negli ultimi mesi è cambiato, ma un progetto comunque si potrà portare ancora avanti.

Sagittario: in amore è una giornata particolare che porterà a galla alcune questioni da affrontare.

Evitate qualsiasi tipo di scontro. Nel lavoro Giove resta favorevole fino al prossimo mese.

Capricorno: per i sentimenti la giornata potrà portare qualche momento di calo, ma le relazioni che nasceranno ora comunque saranno importanti. Nel lavoro fate attenzione, perché potrebbe palesarsi un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

Acquario: a livello sentimentale sono favoriti i dialoghi in questa fase, deve fare molta attenzione chi ha più storie parallele. Nel lavoro in questa fase riuscirete ad avere buone occasioni di riscatto.

Pesci: in amore è una giornata interessante, nell'ambito di un fine settimana importante. Se c'è qualcosa di cui discutere potrete farlo adesso. Nel lavoro durante prossimi giorni ci saranno delle questioni da chiarire.