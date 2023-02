L'oroscopo di giovedì 23 febbraio evidenzia un momento cruciale per diversi segni. Il Sole, la Luna e altri pianeti si troveranno in settori dello zodiaco ritenuti strategici ai fini del buon esito della giornata, pertanto molti transiti avranno un impatto differente sui vari simboli astrali.

Approfondiamo ora nel dettaglio le previsioni per tutti i 12 segni.

Previsioni astrali del 23 febbraio: la prima quartina

Ariete - Questo giovedì vorreste riposare di più, ma sapete bene che il richiamo dei doveri guasta l’umore: fate attenzione, però, a non prendertela con chi non c’entra nulla.

E mostratevi disponibili con chi lo è sempre stato nei vostri confronti. Cercate una valvola di sfogo innocuo, altrimenti potreste pentirvene e sentirvi poi parecchio in colpa. Alcuni rapporti devono essere cambiati se non del tutto chiusi: analizzate la situazione con lucidità e prendete le conseguenti decisioni con coraggio. In campo professionale non si esclude qualche modo di tensione, cercate di tenere a bada i nervi e andate in cerca della situazione più efficace.

Toro - La routine in questi giorni sta parecchio stretta. Cominciate con il cercare dei modi per cambiare le carte in tavola, almeno quelle che non piacciono di più. Se in procinto di progettare qualcosa per il prossimo weekend, sappiate che stanno per arrivare momenti davvero intensi e piacevoli, ricchi di cose e persone.

Le persone equilibrate e risolte eserciteranno su di voi un notevole fascino, forse perché nell’ultimo periodo ne avete incontrate di ben altro tipo. Date retta alla voce del cuore senza farsi troppe domande: vi dirà le cose giuste. Per quanto riguarda il lavoro, tocca mettere in conto qualche contrattempo.

Gemelli - La settimana prosegue sulla falsariga delle giornate precedenti: nervi tesi come una corda.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, anche a causa del periodo un po' così, alcune cose potrebbero complicarsi: non desistete e non perdete la fiducia. Anche se riuscirete a mantenere il controllo nonostante la voglia “segreta” di spaccare tutto, ve la caverete abbastanza bene. Solo, dovete dimostrare tutte le vostre abilità per trovare vie di fuga onorevoli.

Per quanto riguarda l’amore, gli attacchi di gelosia potrebbero tradursi in scontri accesi, quindi occhio. Piacevoli momenti con le persone che amate; ovviamente parliamo di tutti i componenti della famiglia.

Cancro - Giornata vincente. Avete vitalità da vendere questo giovedì, anche grazie ad alcune piccole cose che sono andate bene e hanno rinfrancato. Di conseguenza affronterete tutti gli impegni e le incombenze della giornata con animo leggero e spirito positivo. Saprete inoltre rispondere tempestivamente a chi avesse bisogno di voi e i risultati saranno al di là delle aspettative. Lasciatevi guidare dall’istinto, perché dice le cose giuste. E assecondate la parte più fantasiosa di voi, specie in campo professionale: gli esiti saranno positivi e in parte inattesi.

Per quando riguarda la vita privata, avrete conferma della solidità di alcuni legami e ciò avrà un effetto balsamico sul vostro animo.

Oroscopo del giorno 23 febbraio: la seconda quartina

Leone - Giornata tutta all'insegna della fortuna. Nuove entrate monetarie sono in arrivo per moltissimi nati in questo segno. Tanta buona positività - purtroppo - non varrà per tutti ovviamente: come sempre a fare la differenza è sempre il segno ascendente. Un’unica raccomandazione: non esagerate con l’orgoglio, altrimenti gli effetti saranno controproducenti e i traguardi si allontaneranno. Per i single è in arrivo un colpo di fulmine e non si escludono forti tentazioni anche per chi è già impegnato. Attenzione anche ai colpi di testa improvvisi: non sapete mai dove possono portare.

L’unica soluzione consiste nel ritrovare la piena lucidità.

Vergine - Le stelle non sono particolarmente amiche in questo periodo: siate cauti nella gestione dei rapporti interpersonali perché c’è il rischio che alcuni equilibri saltino per un dettaglio. Tornare indietro, poi, sarebbe parecchio difficile. D’altra parte il buon senso non manca: dovete soltanto usarlo. Per quanto riguarda la vita privata, forse certi rapporti ormai fanno acqua da troppe parti. Ci sono varie insidie lungo il cammino: muovetevi e parlate con circospezione, anche perché a ciò si affianca la probabilità che proprio questo giovedì siate poco in forma. Sapendo cos’è che vi rende nervosi, cercate di calmarvi e di riordinare le idee e, se necessario, ritagliatevi qualche momento di solitudine.

Bilancia - Nuove persone si affacciano nella vostra vita: accoglietele, se vi va, ma tenete lontana qualsiasi situazione ambigua. Per quanto riguarda il lavoro, anziché cercare l’approvazione degli altri puntate sulla autostima e rispondete prima di tutto a voi stessi. L’amore è armonioso e vi darà un senso di completezza. Marte vi sostiene e vi aiuta a prendere anche decisioni delicate con la giusta lucidità e serenità. Comunque vada, non vi pentirete: ciò che conta è solo ed esclusivamente questo. Se single, vi troverete al cospetto di persone affascinanti ma forse poche sincere. Si consiglia massima cautela. Salute ok ma dovreste recuperate eventualmente il sonno perduto.

Scorpione - Un giovedì ad altissimo tasso di fortuna.

In pratica, la parte economica del periodo potrebbe essere interessata da un notevole aumento delle entrate monetarie. Alcuni desideri stanno per tradursi realtà e, per quanto riguarda la vita privata, vivrete momenti davvero intensi e soddisfacenti. L’amore la fa da padrone, è proprio il caso di dirlo. Emozioni intense da vivere insieme alla persona amata e tramutare anche in qualcosa di concreto, magari un nuovo progetto da realizzare insieme e per il futuro prossimo. La storie nate da poco cominciano a consolidarsi. Quanto al lavoro, tutto andrà per il verso giusto a patto di mettercela tutta.

Previsioni astrologiche del 23 febbraio: la terza quartina

Sagittario - Un affare inaspettato, un aumento di stipendio o un premio aziendale non messi in conto, magari una vendita azzeccata, potrebbe dar modo alle casse personali di respirare.

Insomma, questo giovedì 23 febbraio le stelle sono favorevoli e rendono colorati sia i rapporti interpersonali che l'umore. A ciò si aggiunge una piccola, grande notizia che aspettate da tempo: cercate però di non avere troppa fretta nella gestione degli impegni quotidiani perché, entusiasti di come vanno le cose, potreste fare danni. In amore ci vorrebbe più romanticismo.

Capricorno - Allargate i vostri orizzonti, fate nuove conoscenze, sperimentate nuove strade e ascoltate nuove voci: questo giovedì tutto sarà molto interessante e anche molto utile. Al lavoro avrete un’intuizione che renderà più facile la giornata, in amore è possibile un attacco di gelosia dovuto a un atteggiamento particolare del partner.

Non reagite troppo male ad eventuali impegni in più, serviranno a far aumentare l'autostima. Buono l’umore, buona la dose di energia che saprete utilizzare in modo saggio e oculato. Per quanto riguarda la vita sentimentale, se single, qualcuno non saprà davvero resistervi. In coppia normale amministrazione.

Acquario - Pian pianino state ritrovando tutte le energie, nonostante le vicissitudini degli ultimi tempi. Utilizzate gli sforzi anche a favore degli altri; chi amate e chi vi sta sempre vicino non aspetta altro che questo. D’altra parte, è la giornata giusta per osare e alzare il tiro, ricordatevi che nella vita bisogna rischiare. La vita di coppia scorre all’insegna della serenità, il desiderio di calore e romanticismo sarà appagato.

In ambito lavorativo fate appello alla razionalità e al self control. Confrontatevi con una persona di fiducia, se ne avete la possibilità, per ritrovare le giuste dimensioni delle cose. L’ironia sarà l’arma per neutralizzare i pettegoli, gli invidiosi e i provocatori.

Pesci - Dovete essere più tolleranti, pensare di meno alle questioni ormai appartenenti al passato. D’altra parte, smettetela di credere che tutto debba essere sotto il vostro controllo; lasciate che gli eventi facciano il loro corso. Per quanto riguarda la vita sentimentale, non serve essere troppo pretenziosi e severo nei confronti del partner altrimenti rischiate di ottenere il contrario di ciò si desidera. In campo professionale qualcosa non è del tutto chiara: fate domande. Vorreste maggiore certezze ma per il momento non le avete e ciò vi innervosisce: cercate di razionalizzare, trovate una valvola di sfogo, ritagliatevi del tempo da dedicare alla spensieratezza.