Nell'oroscopo di martedì 14 marzo troviamo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Sagittario, mentre il Sole, Nettuno, Saturno e Mercurio stazioneranno nell'orbita dei Pesci. Marte, intanto, continuerà l'anello di sosta in Gemelli, così come il Nodo Nord assieme a Urano protrarranno il moto in Capricorno. Plutone, infine, resterà stabile in Capricorno come Giove insieme a Venere proseguiranno il domicilio in Ariete.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Sagittario e Bilancia.

Sul podio

1° posto Pesci: amore top.

Il connubio tra sincerità e dolcezza che sapranno, c'è da scommetterci, mettere in campo i nati Pesci in questo giorno di metà mese riuscirà a rendere idilliaca l'atmosfera in coppia, specialmente per la prima decade che si riscoprirà anche un pizzico trasgressiva nell'alcova.

2° posto Scorpione: nuovi punti fermi. Grazie al termine del quadrato Saturno-Urano e all'inizio dello Stellium nel loro Elemento, i nati Scorpione parranno rendersi conto, nel corso del 14 marzo, che alcuni punti di riferimento esistenziali sono mutati, ma fortunatamente ci metteranno ben poco a farci l'abitudine.

3° posto Leone: voglia di sperimentare. Uscendo un po' dal corredo astrologico del segno Fisso, il Leone potrebbe prendere coscienza che all'interno di sé stesso sta maturando la voglia di esplorare freschi orizzonti dove divertirsi a sperimentare.

I mezzani

4° posto Ariete: tempi da rispettare. D'accordo che le frequenze planetarie sono decisamente più benevole rispetto a qualche mese fa, ma i nati Ariete farebbero meglio questo martedì a non peccare d'impazienza, in quanto rispettando le tempistiche limiteranno errori pratici e svarioni dialettici.

5° posto Cancro: in vena di coccole.

Sia che si tratti di un genitore, del partner o dei figli, i nati Cancro avranno buone chance di rivelarsi oltremodo propensi a donare a tale persona cara una quantità spropositata di coccole nelle ventiquattro ore in questione.

6° posto Toro: frasi a effetto. L'intento primario dei nati Toro questo martedì potrebbe essere di stupire una persona sulla quale desiderano far colpo, magari provando a riuscire in tale intento con qualche frase a effetto che si rivelerà, però, non troppo azzeccata alle circostanze che andranno a crearsi.

7° posto Vergine: poco lucidi. Qualche défaillance sarà presumibilmente da mettere in conto per i nati Vergine in questo giorno di fine inverno, col segno di Terra che si riscoprirà non troppo lucido e anche al lavoro non faticheranno a rendersene conto.

8° posto Gemelli: spazio agli altri. Giornata di marzo dove sarebbe meglio che i nati Gemelli non divengano schiavi dei riflettori, in quanto il parterre astrale suggerirà loro di lasciare sia lo spazio nel palcoscenico che l'applauso del pubblico alle altre persone.

9° posto Capricorno: sgambetti monetari. Un meccanico non troppo onesto oppure un amministratore di condominio incline alle bugie potrebbero essere alcuni protagonisti degli sgambetti monetari che subiranno i nati Capricorno questo martedì, col segno Cardinale che se ne accorgerà soltanto a giochi fatti.

Ultime posizioni

10° posto Bilancia: scardinare alcune certezze. L'esercizio che il binomio Giove-Venere nel dirimpettaio Ariete chiederà di compiere, c'è da scommetterci, ai nati Bilancia sarà di mettere in discussione alcune certezze esistenziali che li hanno accompagnati sinora, attività dai toni destabilizzanti ma doverosa.

11° posto Acquario: perentori. L'alea di casa Acquario questo martedì sarà probabilmente di risultare perentori sia in casa che al lavoro, in quanto il segno d'Aria parrà non ammettere alcuna replica alle proprie dichiarazioni.

12° posto Sagittario: rinunce. La spinta privativa del Grande Maestro sommata al quadrato Sole-Marte indurrà, volente o nolente, gli arcieri a rinunciare a qualcosa in programma da tempo, ad esempio un viaggio con gli amici, per dedicarsi a qualche attività più impellente e alla quale non potranno sottrarsi.