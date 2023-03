L'oroscopo di mercoledì 22 marzo ha in serbo un'infinità di sorprese. Le previsioni astrologiche, sulla base dei transiti planetari, non vedono l'ora di svelare tutti i segreti della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro saranno ben predisposti al lavoro di squadra, mentre altri andranno alla ricerca della perfezione. Disponibile anche una classifica generale che mette in evidenza il posizionamento di ogni profilo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 22 marzo.

Oroscopo del 22 marzo: i primi segni in classifica

Capricorno (1° posto): non avrete difficoltà a inserire nel contesto lavorativo. Sarete propensi a stringere amicizia con tutti. Amerete collaborare e consultarvi con gli altri per portare a termine un progetto ben riuscito. Avrete le vostre soddisfazioni, anche se ci sarà ancora un netto margine di miglioramento. La relazione con il partner alleggerirà tutte le vostre preoccupazioni.

Ariete (2° posto): avrete voglia di introdurre qualche piccola modifica all'interno della vostra quotidianità. Sarete stanchi di dover dimostrare per forza qualcosa agli altri. Finalmente, inizierete a seguire i vostri veri sentimenti. L'impulso del momento, seppur imprevedibile, si rivelerà un ottimo alleato, sia per il lavoro che per le relazioni interpersonali.

Il partner apprezzerà quel pizzico di audacia in più.

Cancro (3° posto): sarete ben felici di poter appoggiare le decisioni dei vostri amici. Vi rivelerete molto socievoli e leali. Manterrete i segrete degli altri come se si trattasse dei vostri. Non rimarrete delusi dal partner perché, nel suo piccolo, riuscirà a dimostrarvi tutto il suo affetto.

Darete importanza a ogni più piccolo gesto, soprattutto in amore.

Sagittario (4° posto): sarete molto precisi sul posto di lavoro. Eviterete di commettere errori sciocchi perché presterete la massima attenzione alle azioni compiute. Nel frattempo, avrete anche una vita sociale piena. Proporrete delle iniziative interessanti agli amici che non potranno fare a meno di supportarvi.

Le risate saranno il fulcro dei vostro incontri.

Previsioni astrologiche del 22 marzo: i segni al centro della classifica

Gemelli (5° posto): crederete ciecamente in voi stessi. Le avversità della giornata, seppur presenti, non distoglieranno l'attenzione dal vostro obiettivo. Al contrario, apparirete più agguerriti che mai. Non darete tanto peso alla situazione sentimentale perché, per il momento, non vorrete intraprendere una relazione di coppia seria.

Scorpione (6° posto): il lavoro rappresenterà una valvola di sfogo da non sottovalutare. Non vi sentirete stressati dai diversi impegni ma, al contrario, sarete sfruttare ogni azione di questa giornata. Otterrete dei vantaggi a livello personale e professionale.

Lo stesso non si potrà dire delle questioni di cuore che appariranno più complesse che mai.

Leone (7° posto): non sarete facili da conquistare. Il corteggiamento sarà lungo e frustrante per la persona amata. Non cederete davanti a determinate lusinghe perché vorrete mettere alla prova il vostro interlocutore. Sarà un approccio curioso, però, l'Oroscopo del giorno vi consiglia di non tirare troppo la corda: potreste annoiare.

Pesci (8° posto): vi dimostrerete poco comprensivi nei confronti dei colleghi di lavoro. Non riuscirete a cogliere il bello nelle loro parole e fare gioco di squadra diventerà sempre difficile. La mancanza di questo requisito, importantissimo per la vostra attività, potrebbe avere delle conseguenze spiacevoli sul vostro rendimenti: sarà il caso di correre ai ripari.

Previsioni zodiacali del 22 marzo: i segni meno fortunati

Vergine (9° posto): trovare il giusto equilibrio famigliare non sarà semplice. I rapporti con i parenti si riveleranno più complessi del previsto. Perderete la pazienza facilmente, senza lasciarla all'altro la possibilità di replicare. Inoltre, sarete molto nervosi anche sul posto di lavoro. Tenderete a prendervela eccessivamente per le parole dei vostri colleghi e per i loro comportamenti.

Acquario (10° posto): le stelle continueranno a essere poco favorevoli. Si tratterà di un periodo negativo, attraversato da piccoli ostacoli, ma ripetuti. Inizierete a stancarvi di questa situazione. Il partner e gli amici cercheranno di incoraggiarvi per spingervi a non arrendervi.

La perseveranza potrebbe portare a ottimi risultati professionali.

Bilancia (11° posto): la vostra grande sensibilità si rivelerà un'arma a doppio taglio. Non saprete dare un nome a tutte le vostre emozioni, ma avrete sensazioni provenienti da ogni contesto. Nella maggior parte dei casi saranno negative. L'eccessiva ansia potrebbe avere un ruolo fondamentale sulla vostra percezione: sarà importante non farsi suggestionare.

Toro (12° posto): questa giornata non avrà nulla di nuovo da regalarvi. Purtroppo, a dispetto delle aspettative, non riuscirete a portare a termine il progetto desiderato. Vi renderete conto di non poter più continuare in questo modo perché l'approccio scelto non si rivelerà vincente. Un repentino cambio di rotta potrebbe essere indispensabile.