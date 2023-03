Nel fine settimana del 25 e del 26 marzo 2023, l'Oroscopo della fortuna vedrà in testa alla classifica i nati sotto il segno del Gemelli, seguito dallo Scorpione e da un eccezionale Toro. In ribasso, coloro che appartengono al segno della Bilancia e del Cancro. A seguire, le previsioni dell'oroscopo per le giornate del 25 e 26 marzo, per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della fortuna del 25 e 26 marzo: Scorpione protagonista

1° Gemelli: ritorneranno tante energie, mentre la fortuna vi conferirà una nuova linfa da utilizzare soprattutto nel lavoro.

Sarete molto produttivi e anche decisamente creativi con le vostre idee, tanto che, alla fine del weekend, potreste essere al centro dell'attenzione anche in un ambiente molto ambito.

2° Scorpione: lo stress sarà soltanto un vago ricordo, per cui il riposo, lo svago e il divertimento potrebbero essere gli assoluti protagonisti di questo fine settimana per il vostro segno. Potreste anche stringere un'amicizia con qualche collega che potrebbe apparirvi antipatico in un primo momento.

3° Toro: sarete decisamente pronti a fare un investimento che possa, in qualche modo, farvi fare un salto di categoria, portandovi ad un livello decisamente superiore rispetto alla norma. Con l'ambiente di lavoro, finalmente, ci saranno degli sbocchi che potranno decisamente tornare utili in un futuro prossimo.

4° Ariete: godrete di una bella atmosfera in campo professionale. Tutto questo, sicuramente, vi aiuterà a superare qualche insuccesso che si è verificato recentemente. Secondo l'oroscopo, riceverete una bella notizia che potrebbe 'farvi toccare il cielo con un dito'. Sfruttate la vostra originalità.

Pesci in sintonia con la squadra professionale

5° Pesci: avrete dei punti in comune con qualche componente della vostra squadra professionale. Potrete disporre di una maggiore emancipazione e di una grande indipendenza che potrà anche esservi utile per sprigionare la vostra vena creativa. Finalmente avrete due serate all'insegna del relax.

6° Sagittario: qualche piccola idea vi permetterà di risollevare le sorti della vostra carriera, ma avrete ancora un po' di strada da fare se vorrete dare una svolta decisamente più positiva al vostro futuro. Questo fine settimana potrebbe portare con sé anche un po' di attività fisica che vi aiuterà a sentirvi più forti fisicamente.

7° Acquario: subentrerà un periodo favorevole sul piano lavorativo. Risulterete i fondatori di una squadra che potrà risultare vincente, anche se in questo momento dovete fronteggiare qualche diatriba interna. Possibile rallentamento nei guadagni.

8° Vergine: tenetevi lontani dallo stress e da tutto ciò che potrebbe portarvi solamente dei grattacapi. Dovreste essere un po' più parsimoniosi in questo periodo, perché in un futuro abbastanza vicino potrebbero esserci delle spese da non sottovalutare.

Qualche bella notizia potrebbe arrivare nella giornata di domenica.

Capricorno in difficoltà

9° Capricorno: avrete qualche difficoltà nei progetti in corso ma, allo stesso tempo, questo weekend potrebbe alleviare il vostro stress. Secondo l'oroscopo, dovrete rivedere i rapporti che intercorrono all'interno del contesto lavorativo perché, spesso e volentieri, accentueranno le questioni di conflitto.

10° Bilancia: state trascinando da un po' di tempo qualche progetto, per cui evitate di procrastinare per raggiungere più facilmente i vostri obiettivi. Farete molta fatica a compiere dei sacrifici, ma sarà doveroso nei confronti delle vostre finanze.

11° Leone: l'impegno di questo fine settimana sul posto di lavoro potrebbe essere controproducente in quanto accentuerà lo stress.

Gli affari saranno preda di ostacoli. In questo momento, meglio evitare di fare troppi acquisti.

12° Cancro: non avrete un attimo di tregua sul lavoro e, nonostante le ripetute lamentele, non ci saranno situazioni che possano in qualche modo ribaltare la vostra situazione. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, spronare la vostra squadra professionale potrebbe servire a ben poco.