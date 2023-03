L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 marzo. Sotto analisi i segni dalla Bilancia sino a quello dei Pesci: curiosi di sapere come evolverà la giornata di sabato? Bene, allora iniziamo pure a togliere il velo all'oroscopo del giorno 18 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 18 marzo, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Partirà abbastanza negativamente questa parte della settimana, con un sabato giudicato dagli astri con il pessimo "ko".

In amore, in base a quanto espresso dall'oroscopo di vostra competenza, scontri all'ordine del giorno metteranno in difficoltà nei rapporti di coppia, anche in quelli abbastanza maturi. Nel lavoro invece, le stelle vi invitano a correggere il tiro in alcuni settori. Cercate di evitare errori e non perdete le occasioni propizie che il destino presto potrebbe riservare a molti di voi.

Scorpione: ★★★★. Evolverà discretamente la prima giornata di weekend, valutata quest'oggi con le quattro stelle dell'ordinaria routine. In campo sentimentale, in base a quanto indicato dall'oroscopo sul segno zodiacale dello Scorpione, ironia e umorismo saranno le armi di difesa alle quali dovrete ricorrere molto spesso in questa giornata.

Single, la spensieratezza tingerà la vita affettiva con una nuvola di ottimismo. Sarà un momento ideale per godersi la vita fino in fondo? Si, anche perché i presupposti per essere felici ci sono già tutti, l'unico ostacolo siete voi. Nel lavoro, l’intraprendenza ed il coraggio saranno determinanti.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 18 marzo preannuncia un giorno abbastanza poco performante, instabile soprattutto nelle situazioni legate alla coppia o alle amicizie in generale.

Prima di agire o di dire qualunque cosa, occhio ai passi falsi, ok? Meditate, cercando di scovare ogni appiglio capace di riportare la serenità con la persona che amate. Single, quando vi fate cogliere dal pessimismo riuscite a rendere drammatiche anche situazioni che, in realtà, non sono poi così gravi o preoccupanti. Nel lavoro infine è prevista una certa stanchezza: non avrete voglia di andare oltre le vostre competenze, pertanto cercate di non compromettere gli sforzi fatti finora.

Riposatevi appena ne avrete facoltà.

Oroscopo e stelle del 18 marzo, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Giornata mediamente positiva, valutata nelle predizioni di sabato con le quattro stelle indicanti un periodo normale. Pertanto, l'oroscopo sulla giornata in amore indica che sarà un periodo positivo e questo non mancherà di regalarvi serenità, anche se dovrete metterci molto impegno nel superare alcune incomprensioni. Intanto, riguardo l'amore, abbastanza buona la giornata nella sua totalità, a parte alcune questioni da sbrigare di carattere burocratico/economico rimaste in arretrato. In coppia, a darvi conforto, oltre al partner, anche una nuova voglia di fare.

Nel lavoro si consiglia cautela nelle cose da fare: la calma è la virtù dei forti!

Acquario: ★★★★★. In arrivo un fine settimana davvero splendido per voi, amici dell'Acquario, sotto tutti i punti di vista. Diciamo pure che la giornata si preannuncia già dalla primissima mattinata come palesemente positiva, con ottimi risultati sia sul piano affettivo che su quello professionale. Secondo l'oroscopo del giorno, riguardo l'amore, analizzando la vostra situazione da una diversa angolatura, vedrete che alcune angosce tenderanno a svanire, senza un perché. Single, cercate di non dare troppo peso ai recenti battibecchi avuti con la persona che sapete, ok? Nel lavoro non sottovalutare le piccole cose.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 18 marzo predice un periodo segnato come altamente a favore, meritevole delle cinque stelle della buona sorte. Se avete una vita di coppia stabile, si prevede che questa funzionerà ancora meglio. L’atmosfera tra voi e la dolce metà sarà serena, adatta per favorire un dialogo o per sgombrare eventuali equivoci. In merito alle altre cose, sappiate che questo sabato potrebbe essere abbastanza impegnativo. Riguardo la situazione lavorativa, l'Astro d'Argento allargherà notevolmente la vostra visuale, lasciando intravedere alternative verso cui non avete mai osato spingervi.