L'oroscopo di venerdì 17 marzo è ricco di novità. Le previsioni astrologiche, prendendo in esame i transiti planetari e l'assetto del giorno, non vedono l'ora di svelare tutte le sorprese. Alcuni segni zodiacali dovranno confrontarsi con paure insolite, mentre altri si affideranno al loro istinto. È presente anche una classifica generale che consente di avere un quadro più chiaro sulla situazione.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo del 17 marzo 2023.

Oroscopo e classifica del 17 marzo: i segni più fortunati

Leone (1° posto): le stelle vi sorrideranno.

Sarà una giornata spumeggiante e irriverente. Ci saranno delle situazioni inaspettate che vi costringeranno ad abbandonare il vostro nido. Oltrepasserete confini fissati da tempo, ma senza mai svalutare i vostri valori. Avrete dei punti di riferimento essenziali che niente e nessuno potrà sottrarvi.

Sagittario (2° posto): darete importanza ai vostri sogni. Smetterete di ignorare le esigenze del cuore e della mente. La vostra interiorità accederà a un nuovo livello di sviluppo. Le relazioni con il prossimo miglioreranno perché riuscirete a indossare i suoi panni più facilmente. L'empatia potrebbe essere un'importante caratteristica da coltivare.

Gemelli (3° posto): inizierete a fidarvi del partner.

Gli parlerete a cuore aperto, senza tentennare neanche sui particolari più profondi. La sua reazione vi stupirà. Non prenderà le distanze da voi ma, al contrario, sarà pronto a dare il suo contributo. Il rapporto di coppia diventerà ancora più solido. Inoltre, ci saranno ampi margini di crescita.

Capricorno (4° posto): vi scontrerete con un mondo fatto di incertezze, dubbi e paure.

Rimarrete sorpresi dal forte impatto che tutto questo avrà sulla vostra psicologia. Per fortuna, accederete a risorse inaspettate che vi consentiranno di brillare anche in simili situazioni. Il partner e gli amici aiuteranno il vostro umore a rimanere sempre positivo con la loro presenza.

Previsioni astrologiche del 17 marzo: i segni al centro della classifica

Cancro (5° posto): la solidità caratteriale del partner potrebbe stupirvi. Vi sorprenderà in modo piacevole. Questo contribuirà a far aumentare in voi il desiderio di portare avanti la relazione sentimentale. Le cose andranno bene anche sul posto di lavoro, ma non potrete evitare di compiere qualche piccola imprecisione. Fate attenzione a non farvi distrarre dai colleghi.

Pesci (6° posto): sarete abbastanza soddisfatti di questa giornata, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Tutti i vostri sforzi porteranno a risultati difficili da ignorare. Purtroppo, però, non riuscirete a comprendere il comportamento del partner.

Il suo recente allontanamento farà sorgere molti dubbi nel vostro cuore. Una domanda diretta potrebbe essere risolutiva.

Toro (7° posto): darete grande importanza ai particolari. Non vi fermerete a una visione superficiale della giornata perché sarete intenzionati a compiere un'analisi profonda. Questo aspetto caratteriale potrebbe andare in contrasto con i desideri del partner che tenderà ad affrontare le situazioni in modo più leggero e distaccato. Saranno gli amici ad offrirvi maggiore comprensione.

Bilancia (8° posto): sarete consapevoli della vostra situazione personale, di coppia e lavorativa. Avrete tutto chiaro, però, per qualche motivo, non riuscirete a compiere i passi giusti. Resterete immobili, ad attendere che le cose cambino da sole.

Probabilmente, sarà necessaria una piccola spinta. L'aiuto della famiglia si rivelerà prezioso in questo.

Previsioni zodiacali del 17 marzo: i segni meno fortunati

Acquario (9° posto): sarete un po' cagionevoli. Il brusco cambio di temperatura vi esporrà al rischio di contrarre i classici malanni di stagione. Visti i numerosi impegni, però, avrete bisogno di essere in forma. Sarà importante conservare le energie per il lavoro e per le faccende domestiche. Forse, darete poca importanza a una situazione rilevante.

Scorpione (10° posto): un amico storico potrebbe farvi perdere la pazienza. Non sarà facile scendere a compromessi con le sue parole. Cercherete di trovare una via di fuga, ma il risultato non sarà soddisfacente.

Al contrario, rischierete solo di aggiungere altre questioni irrisolte. L'Oroscopo vi consiglia di lasciare che sia lui a fare il primo passo. Questa responsabilità potrebbe fargli cambiare idea.

Ariete (11° posto): lo stress lavorativo incomberà su di voi in modo incontrollabile. Purtroppo, almeno per il momento, non riuscirete a trovare una valvola di sfogo efficace. Sarete vittime dei pesanti ritmi quotidiani che non vi consentiranno di dedicare un po' di tempo a voi stessi e agli hobby più importanti. Anche le persone care rimarranno escluse.

Vergine (12° posto): avrete bisogno di dedicarvi al lavoro. La situazione, però, sarà alquanto spinosa. L'impiego trovato non vi soddisferà. Sentirete la necessità di ricevere maggiori stimoli e di essere posti al centro dei processi decisionali. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non prendere decisioni di forte impatto: sarà preferibile aspettare.