L'Oroscopo del fine settimana che va dall'1 al 2 aprile vede i Leone più fortunati dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna in buon aspetto, mentre Scorpione dovrà guardarsi le spalle da possibili incomprensioni. Gli Ariete saranno più protagonisti e padroni della loro vita, mentre Gemelli costruirà un'ottima intesa con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del fine settimana dall'1 al 2 aprile.

Previsioni oroscopo weekend 1-2 aprile 2023 segno per segno

Ariete: avrete modo di sentirvi protagonisti della vostra vita secondo l'oroscopo.

In amore la Luna in trigono vi aiuterà a rafforzare il vostro legame con il partner. Anche voi single vi sentirete più a vostro agio con nuovi amori e conoscenze. Nel lavoro punterete al profitto, e questo cielo vi darà tutti gli strumenti necessari per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Toro: sarete abbastanza abili nei vostri progetti professionali in questo fine settimana. Marte porterà buone energie, e sarete abbastanza concentrati da riuscire a fare buon lavoro. In amore Venere porterà buone emozioni, ma attenzione alla Luna in quadratura dal segno del Leone, che potrebbe causare qualche piccolo malinteso. Voto - 7️⃣

Gemelli: nel primo weekend d'aprile potrete contare su una storia d'amore rinnovata e piacevole.

La Luna in sestile vi farà sentire amati e apprezzati dal partner, ma anche voi single sarete più amichevoli e simpatici. Per quanto riguarda il lavoro vi darete da fare in progetti nuovi e stimolanti. Voto - 8️⃣

Cancro: alcuni progetti professionali potrebbero rivelarsi estenuanti in questo periodo secondo l'oroscopo. Anche se state svolgendo un buon lavoro, vi piacerebbe potervi dedicare a qualcosa di più stimolante e proficuo.

In amore Venere in sestile vi metterà a vostro agio con il partner. Il suo supporto potrebbe rivelarsi davvero utile e costruttivo. Voto - 7️⃣

Leone: una splendida Luna vi sorriderà nel corso del fine settimana, ciò nonostante, con Venere in quadratura, sarà necessario concentrarsi di più sulla stabilità del vostro rapporto.

Se siete single avrete bisogno di costruire nuovi rapporti e confidarvi di più. Sul fronte lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma sarà necessario concentrarsi su nuove iniziative in modo tale da iniziare con il piede giusto. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale positiva in questo weekend per i nati del segno. La Luna e Venere vi sorrideranno, e sarete in grado di trasmettere la vostra simpatia nei confronti della persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro cercate di non fare troppi castelli in aria e con il giusto impegno mettere insieme progetti concreti e ben fatti. Voto - 8️⃣

Bilancia: non sarà un weekend così eclatante dal punto di vista sentimentale per i nati del segno.

La Luna in quadratura vi metterà in difficoltà all'interno del vostro rapporto, ma questo non vorrà dire che attraverserete una crisi. Dovrete però dimostrare maturità e responsabilità. In ambito lavorativo faticherete a esprimere le vostre abilità a causa di questo cielo. Dovrete essere più incisivi nel ruolo che coprite. Voto - 6️⃣

Scorpione: non abbiate paura di impiegare il vostro tempo in progetti che potrebbero sembrarvi poco proficui. Questo cielo vi darà una mano, e con il giusto impegno potreste riuscire a convincere colleghi e superiori a scommettere su nuove iniziative. Sul fronte amoroso la Luna vi darà una mano, ma con Venere in opposizione attenzione a non superare certi limiti.

Voto - 6️⃣

Sagittario: godrete di una relazione di coppia affiatata in questo fine settimana. Sarà facile capire i sentimenti della persona che amate, e potrete vivere momenti davvero splendidi. Sul fronte professionale potrete contare su stelle come Giove e Mercurio in trigono per raggiungere risultati da primo della classe. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale convincente in questo fine settimana per i nati del segno. Venere in trigono dal segno del Toro vi metterà a vostro agio con la persona che amate, permettendovi di vivere momenti intensi, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro non sempre potreste avere buone idee. Attenzione a come svolgerete i vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Acquario: vivacizzare il rapporto con la vostra anima gemella potrebbe rivelarsi complicato considerato che la Luna e Venere saranno in cattivo aspetto. Single oppure no, potreste aver bisogno di prendervi un po’ di tempo per voi stessi. In ambito lavorativo avrete le idee chiare grazie a Mercurio e Giove favorevoli. Con questo cielo, sarà possibile riuscire a svolgere un ottimo lavoro. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale positiva secondo l'oroscopo del fine settimana. Vi sentirete piuttosto emozionati in amore, come se fosse il primo appuntamento con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro sarete carichi di energie grazie a Marte, e abbastanza invogliati da attivi da gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣