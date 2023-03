L'Oroscopo di giovedì 30 marzo 2023 ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare tutte le curiosità del giorno sulla base dei transiti planetari, relativamente al lavoro, all'amore e alla socialità.

Le previsioni sono disposte in ordine di classifica, situazione che consente di farsi un'idea sull'andamento generale. Approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo del 30 marzo.

Oroscopo del 30 marzo: i primi segni in classifica

Leone (1° posto): il lavoro non avrà alcun segreto per voi. Eserciterete il vostro talento in modo costante e preciso.

Le persone vi terranno in grande considerazione perché sapranno di potersi fidare della vostra professionalità. In ambito sentimentale, vi lascerete andare solo con la persona giusta. Seguirete il vostro istinto e non vi farete influenzare da pareri non richiesti. Solo gli amici avranno diretto di dare la loro opinione sulla vostra storia romantica.

Vergine (2° posto): deciderete di modificare l'approccio al lavoro. Sarete stanchi di dover subire richiami e di dover litigare con i colleghi. Sfrutterete la vostra creatività per dare vita a qualcosa di nuovo. Non si tratterà di un processo istantaneo, ma ci vorrà un po' di tempo per cambiare le cose. Con la giusta dose di pazienza, non rimarrete delusi.

Nel frattempo, i membri della famiglia vi sosterranno in tutti i modi possibili. La loro vicinanza sarà essenziale.

Sagittario (3° posto): dedicherete questa giornata a voi stessi. Il recente stress, infatti, ha lasciato un'impronta profonda su di voi. Per fortuna, avrete modo di recuperare. Frequenterete le persone care, concentrandosi sugli amici e sulla famiglia.

Proverete a organizzare qualcosa di divertente da fare tutti insieme. Forse, le vostre proposte verranno accettate con un pizzico di perplessità, però, alla fine, non potrete fare a meno di generare sorpresa ed entusiasmo.

Ariete (4° posto): il vostro cuore batterà per una persona molto speciale. Adorerete la fase del corteggiamento.

Vi piacerà avvicinarvi a lei per osservare le sue reazioni. Non ci sarà nulla di scontato. Sorpresa e gioia si alterneranno in un mix perfetto. Ovviamente, da parte vostra, ci vorrà anche un po' di coraggio. In caso contrario, sarà più difficile dare l'impressione desiderata. Vi occuperete in modo assiduo anche nel vostro look e della cura per i dettagli.

Previsioni astrologiche del 30 marzo: i segni al centro della classifica

Scorpione (5° posto): non sarà facile trovare l'equilibrio perfetto. In alcune circostanze, avrete la sensazione di non poter accedere a determinate opportunità. Per fortuna, non avrete tempo da dedicare ai cattivi pensieri. Il lavoro vi terrà occupati, sia sul piano pratico che su quello emotivo.

I rapporti con i colleghi, seppur lentamente, tenderanno a migliorare. Il capo rimarrà recentemente sorpreso dagli ultimi sviluppi. La sua fiducia in voi aumenterà sensibilmente.

Cancro (6° posto): vi sentirete un po' in imbarazzo davanti alle parole del partner. Svelerà qualcosa che voi avreste tenuto nascosto. Non vi piacerà affrontare una simile conversazione, ma sarete costretti a farlo. Per fortuna, non si tratterà di un litigio acceso. Dopo un iniziale scontro, infatti, riuscirete a parlare in modo decisamente più pacifico. Arriverete a una soluzione che darà soddisfazione a entrambi. Il lavoro procederà per il meglio.

Pesci (7° posto): non riuscirete a trovare l'anima gemella. Questa situazione vi farà soffrire, ma non perderete le speranze.

Proverete a farvi dare preziosi consiglia dagli amici e dalla famiglia. Seguendo le loro indicazioni, le cose miglioreranno, ma non dovrete avere fretta. Prima di accettare un invito a cena, infatti, sarà importante assicurarvi di essere davvero pronti per vivere questa esperienza. In caso contrario, sarà meglio rimandare a un secondo momento.

Capricorno (8° posto): dovrete pagare le conseguenze di alcune azioni commesse in passato. Non sarà piacevole, ma non avrete altra scelta. Prendervi le vostre responsabilità vi aiuterà a fare luce su situazioni ancora irrisolte. Per fortuna, in tutto questo, non verrete lasciati soli. Gli amici continueranno a prendersi cura di voi e a sostenervi. Le loro parole saranno un vero e proprio toccasana, soprattutto in un simile momento.

Ricambierete al più presto.

Previsioni zodiacali del 30 marzo: i segni meno fortunati

Acquario (9° posto): lavorare in team sarà praticamente impossibile. Non riuscirete a comunicare con i vostri colleghi. Nella maggior parte del tempo, non sarete d'accordo con le loro idee. Proverete a imporvi, ma otterrete solo un peggioramento del clima generale. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a essere maggiormente flessibili: la situazione potrebbe prendere una svolta decisamente inaspettata, anche a livello personale.

Gemelli (10° posto): la stanchezza non vi farà ragionare lucidamente. Purtroppo, non avrete modo di recuperare le energie. Sarà una giornata intensa, caratterizzata da numerosi spostamenti e da incarichi lavorativi pesanti.

Non ci sarà alcuna giustificazione possibile. Il capo, infatti, non sarà disposto ad ascoltarvi. Anche la famiglia vi farà delle richieste difficili da soddisfare. Per il momento, dovrete solo cercare di tenere duro in attesa di una svolta.

Bilancia (11° posto): non riceverete abbastanza gentilezza per i vostri gusti. Avrete la sensazione che le persone non siano abbastanza solidali con voi. Questo vi ferirà molto. Non sarà facile porre rimedio alle sensazione provate. Le previsioni astrologiche del giorno, però, vi consigliano di circondarvi di persone affettuose, affidabili e oneste. Sul posto di lavoro, rischierete di commettere qualche piccolo errore di distrazione. Attenzione a non delegare troppo agli altri.

Toro (12° posto): ferirete il partner senza neanche accorgervene. Le vostre azioni incideranno profondamente sul rapporto di coppia. Tornare indietro sarà praticamente impossibile. Non potrete arrabbiarvi con l'altra persona perché buona parte della responsabilità sarà vostra. Le previsioni astrologiche vi consigliano di intraprendere un rigoroso percorso di crescita personale. Sicuramente, avrete accesso ad emozioni profonde e poco esplorate.