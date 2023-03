L'oroscopo del mese di aprile vedrà i nativi Gemelli più attivi e determinanti in ambito lavorativo, mentre Cancro sarà più energico grazie a Marte in congiunzione. Periodo di alti e bassi per i nativi Pesci, soprattutto al lavoro, mentre Leone non sempre potrà contare su un'ottima intesa di coppia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di aprile 2023 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo aprile 2023 segno per segno

Ariete: il primo mese primaverile si rivelerà abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno. Anche se Venere non sarà più nel vostro cielo, tra voi e il partner ci sarà una forte stabilità, che vi permetterà di vivere ancora bei momenti insieme e superare eventuali ostacoli.

Nella seconda parte del mese inoltre, il pianeta dell'amore sarà in sestile, amplificando il vostro amore e interesse per il partner. Anche voi single avrete ancora buone possibilità di fare conquiste. Nel lavoro Giove porterà ancora benefici, ma attenzione a Mercurio in quadratura nel prossimo periodo. Non tutte le vostre idee potrebbero rivelarsi brillanti. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo del mese di aprile che vi permetterà di vivere con serenità la vostra vita sentimentale. Single oppure no, Venere vi darà sostegno, soprattutto nella prima del mese. Avrete dunque interessanti occasioni per conquistare il cuore della persona che amate. Anche nel lavoro le cose andranno abbastanza bene. Molto bene anche il settore professionale grazie a Mercurio che transiterà nel vostro cielo.

Marte inoltre sarà in sestile dal segno del Cancro, e porterà grandi energie in voi per gestire la mole di progetti da portare a termine. Voto - 8️⃣

Gemelli: il rapporto tra voi e il partner si farà più intenso in questo mese di aprile, soprattutto nella seconda metà del mese, quando il pianeta dell'amore si poserà nel vostro segno zodiacale.

Anche voi cuori solitari sentirete il richiamo pungente dell'amore, e con un po’ di fortuna da parte di Giove in sestile potrete trovare la persona giusta per voi. In ambito lavorativo Mercurio, Saturno e lo stesso Giove vi permetteranno di essere più attivi e determinanti nei vostri progetti, che raggiungeranno il culmine nel prossimo periodo.

Voto - 8️⃣

Cancro: l'arrivo di Marte nel vostro cielo vi permetterà di essere più energici nel prossimo periodo, soprattutto sul fronte professionale. Queste stelle si muoveranno a vostro favore, e alcuni importanti progetti prenderanno la giusta direzione. In ambito amoroso Venere sarà in sestile dal segno del Toro per un po’, e vi aiuterà a ricostruire la vostra vita sentimentale. Single oppure no, dunque, questo periodo potrebbe rivelarsi piuttosto interessante. Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale che non vi darà grandi soddisfazioni nella prima del mese secondo l'oroscopo. Venere si troverà in quadratura dal segno del Toro, e faticherete a mostrare il vostro atteggiamento. Fortunatamente questa situazione non durerà a lungo.

Nella seconda metà del mese infatti, il pianeta dell'amore vi darà nuovamente manforte, e godrete di un'ottima intesa di coppia. Anche nel lavoro dovrete correre ai ripari e non essere troppo ambiziosi per il momento, considerato Mercurio in quadratura. Potrete comunque provare a mettere a segno discreti successi grazie a Giove in trigono, ma non sarà così semplice. Voto - 7️⃣

Vergine: la prima parte del mese si rivelerà piuttosto interessante per quanto riguarda i sentimenti grazie a Venere in trigono. I buoni sentimenti non mancheranno tra voi e la vostra anima gemella, ciò nonostante dovrete essere in grado di mantenere questa buona atmosfera anche quando il pianeta dell'amore si sposterà nel segno dei Gemelli.

Non sempre infatti potreste essere così romantici. In ambito lavorativo le cose miglioreranno in questo periodo. Potrete contare infatti sul sostegno di Mercurio e Marte, che porteranno buone idee e energie per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Bilancia: la creatività non sarà il vostro forte nel prossimo periodo secondo l'oroscopo del mese di aprile. Con Giove e Marte in cattivo aspetto, faticherete a essere incisivi con i vostri progetti professionali, soprattutto voi nati nella seconda decade. Sfera sentimentale nel complesso discreta, soprattutto nella seconda metà del mese, quando il pianeta Venere si troverà in trigono dal segno dei Gemelli. Single oppure no, potrete vivere momenti davvero romantici con la vostra fiamma, che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un mese complesso per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale. Venere si troverà in opposizione dal segno del Toro, e potreste avere problemi di comunicazione con il partner, causando malintesi e spiacevoli discussioni. Vi riprenderete nella seconda metà del mese, ma ci vorrà comunque del tempo prima di potervi entrambi lasciare andare alle emozioni. Anche nel lavoro dovrete tenere gli occhi aperti. Mercurio vi darà del filo da torcere, e non sempre potrete esprimere al meglio tutto il vostro potenziale. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale stabile nella prima parte del mese di aprile. Tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa, che però potrebbe spezzarsi nella seconda parte del mese, quando il pianeta dell'amore si sposterà in opposizione nel segno dei Gemelli.

Alcuni spiacevoli eventi infatti potrebbero mettere in discussione il vostro rapporto. Anche voi single non sarete sempre così affabili. In ambito lavorativo recupererete terreno ora che Marte e Mercurio non vi daranno più fastidio. Con un po’ di fortuna da parte di Giove, potrete provare a mettere sul piatto progetti interessanti. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali più interessanti dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. Le stelle durante questo mese vi assisteranno in amore, in particolare Venere nelle prime settimane di aprile. Single oppure no, potrebbe aprirsi la strada verso un rapporto rinnovato o addirittura nuove storie d'amore che potrebbero rivelarsi parecchio intriganti.

Nel lavoro questo cielo si muoverà verso di voi, con Mercurio che vi darà supporto dal segno del Toro. Attenzione però perché non sempre potreste essere così pimpanti a causa di Marte opposto. Voto - 8️⃣

Acquario: periodo non particolarmente entusiasmante per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo del mese di aprile. Nella prima metà del mese, dovrete fare i conti con il pianeta Venere in quadratura, che non vi renderà particolarmente amichevoli. Potrebbero esserci infatti questioni da risolvere, che non si sbloccheranno prima della seconda parte di aprile, quando Venere tornerà a favorirvi. In ambito lavorativo Mercurio vi volterà le spalle, mentre Marte si allontanerà dalla vostra orbita.

Per mettere in piedi buoni progetti, dovrete dunque dimostrare di avere le abilità e competenze adeguate. Voto - 7️⃣

Pesci: mese di aprile tra alti e bassi per voi nativi del segno, soprattutto in ambito amoroso. Venere infatti non sarà spesso così favorevole, in particolare nella seconda metà del mese. Single oppure no, attenzione al modo in cui vi approccerete alla vostra fiamma. In ambito lavorativo potrete provare a mettere insieme progetti di più ampio spessore, grazie alla presenza benefica di Marte e Mercurio nel vostro cielo. Voto - 7️⃣