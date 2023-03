Ancora pochi giorni prima della conclusione del mese di marzo, periodo che ha portato diversi cambiamenti e tante novità per tutti i nati sotto un particolare segno zodiacale. Di seguito le previsioni e l'oroscopo del 30 marzo 2023 con le indicazioni e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

Ariete: in amore c'è ancora un po' di nervosismo in questa giornata, meglio rimandare a domani eventuali discussioni. Nel lavoro alcuni accordi potrebbero cambiare, in particolare se ci sono state dei problemi in passato.

Toro: per i sentimenti troppe tensioni da controllare, in questo periodo ci sono diverse cose da fare ma anche i nuovi progetti di coppia.

Nel lavoro riceverete delle buone notizie adesso.

Gemelli: a livello sentimentale potreste sollevare alcune discussioni in questa giornata, alcuni potrebbero non ascoltarvi e darvi retta. Nel lavoro i nuovi progetti sono importanti ma non arrabbiatevi se qualcosa non va.

Cancro: in amore giornata che porta la voglia di fare grazie anche a Marte nel segno, se una persona vi interessa fatevi avanti. A livello lavorativo momento positivo per tutto.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata giusta per mettere in chiaro diverse cose, questo è un momento migliore rispetto alle ultime ore. Nel lavoro se ci sono delle prove da affrontare agite adesso.

Vergine: a livello sentimentale cercate di risolvere un problema e le cose poi andranno meglio.

Sarà necessario farsi scivolare le cose addosso. Nel lavoro qualche fastidio non mancherà, siete in fase di scelta.

Bilancia: per i sentimenti giornata che porta qualche conflitto, per questo motivo attenzione alle parole. Nel lavoro c'è più voglia di fare ma alcuni progetti al momento potrebbero non essere dalla vostra parte.

Scorpione: in amore Venere in opposizione potrebbe portare qualche dubbio, per questo motivo valutate bene tutto quello che arriva. Nel lavoro meglio non dare spazio alle discussioni, a voi in questa fase le polemiche non interessano.

Sagittario: a livello amoroso arrivano adesso delle giornate interessanti da vivere. Se c'è qualche pensiero di troppo meglio lasciarlo da parte.

A livello lavorativo attenzione alle spese, se ci sono degli ostacoli superateli.

Capricorno: per i sentimenti Venere è in buon aspetto, per questo motivo avrete la possibilità di superare un momento di agitazione. Nel lavoro ci sono nuove proposte in arrivo, potranno nascere delle buone occasioni.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le ultime giornate saranno da vivere con prudenza, attenzione ai rapporti con gli altri. Nel lavoro nasceranno delle buone occasioni, per questo motivo sfruttate al massimo questo momento.

Pesci: in amore giornata che permette di vivere sensazioni speciali, le idee sono più chiare adesso. Nel lavoro iniziate a pensare al futuro in modo più sereno, se c'è da fare una richiesta agite adesso.