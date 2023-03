Nel primo weekend del mese, 1° e 2 aprile 2023, l'Oroscopo dell'amore focalizzerà la sua attenzione sul segno del Pesci e sul segno del Toro. Ci saranno belle esperienze per il segno dell'Acquario, ma il Leone sarà in ribasso. Lo Scorpione sarà in deciso rialzo.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo del 1° e 2 aprile per tutti i segni dello zodiaco per l'amore.

L'oroscopo dell'amore: idee per Toro

1° Pesci: 'romanticismo' sarà una parola che in questo fine settimana sarà al centro dei vostri pensieri. Il partner potrà contare su una straordinaria capacità di sorprendere anche con qualcosa di semplice e che vi porterà allo stesso tempo di maturare come coppia.

Potreste anche risentire una persona che nel passato vi è stata molto amica.

2° Toro: si prospettano delle idee decisamente originali per rendere la vostra relazione sempre più armonica. Con gli affetti e la famiglia si creerà un clima di condivisione e collaborazione che incrementerà fra le altre cose l'affiatamento. Potreste anche pensare di organizzare un piccolo viaggio.

3° Acquario: avrete una bella esperienza che condividerete con la persona amata e che potrebbe comunque farvi divertire. Le amicizie saranno anch'esse un tassello molto importante da aggiungere al vostro weekend colmo di emozioni e privo di pensieri negativi o comunque molto pesanti.

4° Scorpione: avrete un amore da esprimere che non si limiterà semplicemente alla sfera amorosa e passionale, ma che estenderà il raggio di azione verso anche la famiglia e le amicizie.

Farete anche qualche incontro decisamente interessante che vi darà anche una comunicazione sempre più vivace.

Emozioni per Cancro

5° Cancro: le emozioni che percepirete con il partner in questo fine settimana saranno vantaggiose non soltanto per la vostra intesa di coppia ma anche per la vostra autostima personale. Sentirvi al centro dell'attenzione ed entrare in relazione anche con altre persone costituiranno delle bellissime esperienze.

6° Capricorno: unire le forze in famiglia vi darà non soltanto la spinta ad andare avanti nella risoluzione di un problema, ma di farlo con la collaborazione degli affetti. Con il partner avvierete una serie di chiarimenti che non sono stati molto presenti nel corso della settimana, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

7° Vergine: dovrete prendere alcune decisioni che riguarderanno l'ambito personale, per cui avrete poco tempo e poche energie per poter prendervi cura della famiglia.

Però avrete un occhio di riguardo comunque agli affetti più stretti. Vi sentirete a vostro agio anche e soprattutto con le amicizie.

8° Leone: la vostra storia d'amore in questo momento potrebbe essere costellata di incertezze, per cui evitare il partner o comunque voler rimanere single potrebbe essere una priorità per voi. Secondo l'oroscopo fare qualche viaggio per conto vostro avrà un effetto decisamente rigenerante.

Contrasti per Gemelli

9° Bilancia: prendervi cura di voi adesso potrebbe essere una priorità, per cui il partner dovrà semplicemente portare pazienza. Ora state affrontando un periodo in cui siete molto concentrati su altro, come il lavoro o comunque il vostro futuro di stampo professionale, e non necessariamente quello legato al fattore sentimentale.

10° Gemelli: avrete un po' di litigi in atto, e la comunicazione sarà ridotta ai minimi storici, per il vostro segno. Dovrete essere molto pazienti per attendere eventuali 'sblocchi' che possano in qualche modo essere prolifici per il dialogo e tutto ciò che ruota attorno alla vostra volontà di riappacificazione.

11° Sagittario: avrete in mente di fare uno strappo alla regola ma in solitaria, senza coinvolgere nessuno e rimanendo nella sfera puramente personale. Ora avrete semplicemente bisogno di riflettere su eventuali scelte che potreste prendere in merito alla vostra storia d'amore.

12° Ariete: queste saranno due giornate in cui avrete bisogno di stare da soli e di estraniarvi da ogni contatto per poter trovare prima un vostro equilibrio interno. Potreste riscontrare un po' di fraintendimenti con il partner che potrebbero portarvi a prendere una decisione definitiva, come quella di intraprendere un cammino da single.