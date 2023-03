L'Oroscopo di lunedì 13 marzo descrive gli avvenimenti del primo giorno della nuova settimana. Nella vita dei segni zodiacali, le sorprese non mancheranno. Le previsioni astrologiche si propongono di evidenziare le principali caratteristiche in ambito lavorativo, sentimentale e sociale. Inoltre, è presente una classifica per rendere ancora più chiara la situazione.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 13 marzo.

Previsioni astrologiche del 13 marzo: i segni più fortunati

Sagittario (1° posto): sarà una giornata entusiasmante. Verrete travolti dal desiderio di stare accanto al partner.

Vi impegnerete anche sul lavoro, ma il rapporto di coppia, al momento, acquisirà grande priorità. Ci saranno molti passi importanti da compiere. Starete sulla strada giusta per entrare in una nuova fase della vostra vita. Questo vi renderà curiosi e decisamente inclini alla scoperta.

Cancro (2° posto): l'ambiente domestico non farà per voi. Avrete bisogno di uscire di casa e di stare a contatto con le altre persone. Gradirete fare delle lunghe passeggiate, preferibilmente insieme ai vostri amici. Terrete in grande considerazione la famiglia. Tutti i vostri sforzi saranno rivolti al miglioramento del vostro rapporto. Sicuramente, non rimarrete delusi dai successivi risultati ottenuti.

Pesci (3° posto): avrete tanta voglia di fare.

Sul piano emotivo, vivrete in monto intenso ogni singola emozione. Non avrete paura di soffrire perché saprete interpretare tutti i segnali del cuore. Questo vi aiuterà a portare avanti un rapporto di coppia solido, caratterizzato da tanto romanticismo e passione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di essere sempre voi stessi.

Bilancia (4° posto): sarete solari e divertenti. Avrete voglia di scherzare e di non prendervi troppo sul serio. Vi circonderete di persone affini al vostro carattere perché non avrete voglia di rovinarvi l'umore. La famiglia potrebbe aver bisogno di voi. Non vi tirerete indietro e darete un importante contributo allo svolgimento delle consuete attività.

Il lavoro si rivelerà una valvola di sfogo indispensabile.

Oroscopo del 13 marzo: i segni al centro della classifica

Acquario (5° posto): finalmente, riuscirete a trovare il vostro equilibrio. Sarà una conquista molto importante per voi, ma il percorso da fare non finirà qui. Ci saranno decisioni da prendere e progetti da realizzare. Durante la giornata, avrete modo di interagire con persone diverse. Alcune di loro vi lasceranno un bellissimo ricordo, mentre altre non potranno fare a meno di creare un certo nervosismo.

Capricorno (6° posto): il partner rappresenterà una presenza molto rassicurante. Affiderete a lui tutti i vostri segreti. Non ve ne pentirete, ma vi renderete conto di dover fare qualcosa per migliorare la vostra autostima.

In alcune circostanze, infatti, tenderete a mettere in dubbio le capacità acquisite. Sarà soprattutto il lavoro a mettere alla prova i vostri stati d'animo. La pressione potrebbe essere difficile da sopportare.

Vergine (7° posto): sarete dei grandissimi ascoltatori. Le persone care vedranno in voi un punto di riferimento fondamentale. Tenderete a essere costantemente presenti nelle loro vite, però, non avrete voglia di parlare dei vostri problemi. Da questo punto di vista, sarete molto chiusi e distaccati. Preferirete occuparvi da soli delle vostre difficoltà perché il giudizio altrui non vi sarà indifferente.

Toro (8° posto): l'impegno non mancherà. Vi dimostrerete attenti ai meccanismi lavorativi.

Vorrete imparare sempre nuove tecniche per non restare indietro rispetto ai colleghi. Questo approccio verrà apprezzato da tutti, ma potrebbe comportare più di una difficoltà. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non arrendervi troppo presto e di continuare a mettervi in gioco: con il passare del tempo, non ve ne pentirete.

Previsioni zodiacali del 13 marzo: i segni meno fortunati

Gemelli (9° posto): le dinamiche del rapporto di coppia vi lasceranno senza parole. Purtroppo, non riuscirete più a fidarvi del partner. Il suo comportamento lascerà un vuoto profondo nel vostro cuore. Sarete pronti a discuterne, ma solo in un secondo momento. Per adesso, vorrete ricevere il conforto delle persone care.

La famiglia vi sosterrà, mentre gli amici appariranno più incerti e dubbiosi.

Leone (10° posto): la giornata lavorativa sarà decisamente caotica. Le cose da fare non mancheranno, così come i colleghi impiccioni. Non avrete alcuna voglia di giustificare le vostre scelte, soprattutto se non legate all'ambiente professionale. Il rapporto con il partner sarà caratterizzato da momenti altalenanti. L'amore non mancherà, ma la comunicazione necessiterà di qualche piccolo miglioramento.

Ariete (11° posto): pretenderete molto da voi stessi. Avrete tante aspettative sul posto di lavoro. L'idea di non poter raggiungere i traguardi desiderati vi manderà in crisi. Dedicherete poco tempo agli hobby e agli amici perché non vorrete alcuna distrazione.

In questo modo, però, i livelli di stress potrebbero aumentare enormemente. Non sarà facile mantenere il ritmo adottato per tutta la settimana.

Scorpione (12° posto): sarai molto critico nei confronti del partner. Non accetterete determinate situazioni con facilità. Apparirete gelosi e poco propensi alla comprensione. Questo comportamento, aggravato dalle difficoltà lavorative, potrebbe creare una frattura importante nel rapporto di coppia. Per evitare di compiere azioni irreversibili, sarà fondamentale prendervi un po' di tempo.