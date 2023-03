Una nuova giornata è in arrivo per i segni zodiacali. Scopriamo quindi come andrà giovedì 16 marzo con le stelle e l'oroscopo relativamente ad amore, salute e lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: la giornata in campo sentimentale sarà particolarmente tranquilla. Nel lavoro cercate di risolvere le cose con calma.

Toro: vi sentite più forti in questa giornata, in amore risulterete molto convincenti. In ambito lavorativo sarete chiamati a fare delle scelte.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata di giovedì 16 marzo sarà caratterizzata da chiarimenti in ambito amoroso.

Possibile che ci sia della stanchezza, potreste sentirvi anche agitati. Nel lavoro qualcuno potrebbe voler cambiare mansione.

Cancro: in ambito sentimentale è un momento di agitazione, qualcosa non va come vorreste. Anche nel lavoro sono possibili dei nervosismi, cercate di non cedere alle polemiche.

Leone: in amore Venere in transito potrebbe causare delle complicazioni nelle coppie. Per quel che riguarda il lato lavorativo alcune richieste potrebbero rendervi ansiosi.

Vergine: con la Luna favorevole è un buon momento per l'amore, attenzione però a prendere delle decisioni da cui non si potrebbe poi tornare indietro. Nel lavoro sono in arrivo delle opportunità da non sottovalutare.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in ambito amoroso sarà possibile giungere a un compromesso, specie se negli ultimi tempi le problematiche hanno preso il sopravvento. Nel lavoro dei possibili imprevisti e delle risposte che tardano ad arrivare creano delle tensioni.

Scorpione: se ci sono state delle problematiche professionali di recente questo è il momento giusto per risolverle.

Per quel che riguarda l'amore i single del segno potrebbero fare degli incontri interessanti, guardatevi bene intorno.

Sagittario: possibili confronti riguardano il lato sentimentale, non manca la passionalità in questo periodo e incontri per il single del segno. Nel lavoro è un momento di recupero, grazie all'appoggio di collaboratori per voi importanti.

Capricorno: la giornata di giovedì 16 marzo sarà caratterizzata da proposte interessanti in ambito lavorativo. Avete bisogno di maggiore energia, anche per quel che riguarda l'ambito amoroso.

Acquario: in amore è possibile un po' di agitazione, soprattutto nelle coppie che negli ultimi tempi hanno discusso. Per quel che riguarda il lavoro sono in arrivo dei cambiamenti che porterete valutare nel prossimo mese.

Pesci: giornata favorevole a livello lavorativo. In amore potrete vivere delle belle emozioni in queste giornate che precedono il weekend.